So haben ein Polizist und ein Gipfelgegner G20 in Hamburg erlebt

Die Bilder vom G20 gehen Uwe Kümmel und Dirk Friedrichs nicht aus dem Kopf. Beide waren in Hamburg - der eine als Polizist, der andere als Gipfelgegner. Was sie dort erlebten, haben sie hessenschau.de geschildert.

Auf Seiten der Gipfelgegner

... war Dirk Friedrichs. Der 69-Jährige aus Frankfurt ist Regierungsdirektor im Ruhestand und Mitglied im Vorstand von attac Deutschland. Er war von Dienstag bis Sonntag in Hamburg und hat dort an mehreren Protestaktionen teilgenommen. So hat er die Tage dort erlebt:

Dirk Friedrichs von attac Deutschland Bild © www.attac.de

"Mich hat sehr beeindruckt, dass sehr viele junge Leute beim alternativen Gipfel waren, an dem rund 2.000 Leute teilgenommen haben. Es gab dort interessante Diskussionen. Bei den Jungen ging es vor allem um grundsätzliche Existenzfragen. Das hat mich sehr bewegt. Der Gegen-Gipfel war ein voller Erfolg. Überhaupt haben unsere Aktionen großen Zuspruch gefunden bei der Hamburger Bevölkerung und teilweise auch bei der Polizei.

Zu Konflikten mit der Polizei kam es, wenn man zum Beispiel aus der Innenstadt nicht mehr zum Hotel am Hauptbahnhof gehen konnte, weil aus nicht nachvollziehbaren Gründen jede zweite Straße abgesperrt war. Vom Vandalismus habe ich selbst persönlich nichts mitbekommen, sondern eher von den Auswirkungen. Ich selber war zwei Mal eingekreist von Wasserwerfern, zum Beispiel als ich zufällig am Neuen Pferdemarkt in St. Pauli aus einem Restaurant rauskam. Da ging dann wirklich die Post ab.

Weitere Informationen G20-Krawalle Der G20-Gipfel in Hamburg wurde von Krawallen und Ausschreitungen begleitet. Insgesamt waren über 20.000 Polizisten im Einsatz, allein mehr als 1.000 aus Hessen. Rund 150 von ihnen wurden bei ihrem Einsatz leicht verletzt, zum überwiegenden Teil durch von der Polizei selbst eingesetztes Reizgas. Unter den Gipfelgegnern wurden ebenfalls hunderte verletzt. Derzeit sitzen 51 mutmaßliche Randalierer in Untersuchungshaft. Ende der weiteren Informationen

Als Beobachter bei der Demonstration an den Landungsbrücken in St. Pauli habe ich mitgekriegt, wie das Demonstrationsrecht ausgehebelt worden ist. Ich stand direkt vorne, wo der schwarze Block stand. Auf der anderen Seite standen die Wasserwerfer. Die Demonstration, die bis dahin friedlich lief, wurde gestoppt, weil es einzelne Vermummte gab. Die wurden aufgefordert, die Vermummung abzunehmen, was nach meiner Einschätzung 70 bis 80 Prozent der Leute gemacht haben. Und trotzdem ist die Polizei dann reingegangen. Das Verhalten der Polizei war nicht nachvollziehbar wie auch die vielen massiven Einschränkungen bei kleinen Anlässen. Ein tolles Erlebnis war dagegen am Samstag die Großdemo "Grenzenlose Solidarität statt G20" mit 76.000 Menschen. Der Protestzug war laut, bunt und fröhlich, teilweise haben wir sogar getanzt.

Mein Fazit: Nach fünf Tagen bin ich müde und kaputt, weil ich häufig erst um zwei Uhr nachts schlafen konnte im Hotel. Der Krach von den Hubschraubern über der Stadt hat mir den Schlaf geraubt, das war nicht so gut (lacht). Schlimm finde ich, dass die friedlichen Aktionen zu wenig beachtet werden. Wenn Leute Autos anzünden oder andere idiotische Dinge machen, bleibt das in der Presse und in der Öffentlichkeit als Bild haften und nicht die positiven Aktionen von vielen Tausend friedlichen Demonstranten. Das bedauere ich sehr. Da wünsche ich mir oft auch mehr Verantwortung von den Medien, dass sie dieses Spiel nicht immer mitspielen. Das ist ein großes Problem."

Unter den Polizisten aus Hessen

... war Uwe Kümmel aus Vöhl (Waldeck-Frankenberg). Der 52-Jährige ist Mitglied der Gewerkschaft der Polizei (GdP) und war von Freitagabend bis Sonntagmorgen als Gruppenführer im Einsatz in Hamburg, insgesamt mehr als 60 Stunden. So hat er seinen Einsatz erlebt:

Polizist Uwe Kümmel Bild © hr

"Als wir uns am Freitag in Kassel getroffen haben, war für uns die Lage sehr unsicher, weil wir die Bilder vom Vorabend gesehen hatten. Ganz ehrlich: Das Bauchgefühl war nicht ganz so gut. Bevor wir losgefahren sind, hat uns die Behördenleitung noch mal versichert: 'Ihr kommt gesund nach Hause.' Das war für uns das A und O.

In Hamburg angekommen sind wir unmittelbar in den Einsatz gegangen und haben auf der Reeperbahn die Davidwache bewacht, wo eine größere Veranstaltung lief. Der Einsatz dort war so, wie wir ihn in Frankfurt kennen: Da fällt vielleicht mal 'ne Flasche, da wird auch mal 'ne Rakete abgeschossen. Das war aber okay. Das Schanzenviertel war von uns nicht weit entfernt, und wir haben ständig mitbekommen, was dort los war. Über Funk haben Kollegen um Hilfe gerufen, sie wurden mit Eisenstangen beworfen, Geschäfte wurden geplündert. Das hat eine hohe Unsicherheit in der ganzen Mannschaft verursacht.

Nach dem ersten Einsatz konnten wir leider nur zwei Stunden schlafen. Am Samstag sind wir zum nächsten Einsatz aufgebrochen bis in die Nacht hinein. Morgens um 3.30 Uhr haben wir dann das Schulterblatt in der Sternschanze geräumt mit Wasserwerfern mit einer Alarmhundertschaft. Als wir in die Straße reinkamen, wurden wir unmittelbar mit Böllern und mit Flaschen beworfen. Dieses Gefühl braucht kein Mensch, das war ganz schlimm. Sie müssen sich vorstellen: Sie kommen aus Kassel und kennen sich in Hamburg überhaupt nicht aus, und Sie bekommen den Auftrag, dort eine Straße zu räumen mit Wasserwerfern. Sie haben dann ein absolut unsicheres Gefühl. Voll ausgerüstet mit Helm nimmt man die Umgebung auch nicht so ganz wahr. Wir waren sehr, sehr angespannt. Und das nach über 40 Stunden im Einsatz.

Danach war der Adrenalin-Stoß bei allen so hoch. Wir waren hellwach, weil wir auch Angst um unsere Gesundheit hatten. Erst nachdem wir in unserer Unterkunft drei Stunden geschlafen und was gegessen haben, ist diese Anspannung von uns abgefallen. Die Luft war raus, und wir haben uns dann nur noch über die positiven Dinge unterhalten, vor allem über die Solidarität, die wir untereinander hatten und die wir von den Hamburger Bürgern sowie von Freunden, Kollegen und Angehörigen erfahren haben. Das war einfach richtig gut und wichtig für uns.

Mein Fazit: Trotz des zusammengewürfelten Haufens haben wir einen guten, professionellen Einsatz abgeliefert und sind zu einem Team geworden. Ich bin freiwillig nach Hamburg gefahren wie viele andere auch, und ich würde noch einmal zu so einem Einsatz fahren. Ich bin Schutzmann, und wir haben dort den Rechtsstaat verteidigt. Negativ war für mich die Erfahrung, wie Menschen uns Polizisten so angreifen können. Das leuchtet mir nicht ein. Wir haben so viel Hass gegen uns gespürt."