Auch am Mainufer sollen Parkwächter nach dem Rechten sehen.

Auch am Mainufer sollen Parkwächter nach dem Rechten sehen. Bild © picture-alliance/dpa (Archiv)

So viele Einwohner und Mülleimer in Frankfurt wie nie

Die Zahl der Frankfurter hat einen neuen Rekordwert erreicht. Auch in Sachen Sauberkeit will die Stadt zulegen. Dafür sollen mehr Parkwächter und mehr Mülleimer sorgen.

Genau 729.624 Menschen waren Ende 2016 mit ihrem Hauptwohnsitz in Frankfurt gemeldet. Nach Angaben der Stadt vom Freitag waren das so viele wie nie zuvor. Im Vergleich zum Vorjahr stieg die Einwohnerzahl somit um 5.138 oder 0,7 Prozent.

Weniger Afghanen, mehr Inder und Syrer

Der Anteil der Frankfurter ohne deutschen Pass betrug 28,8 Prozent. "Dabei hat die Zahl der Personen aus den meisten EU-Staaten sowie aus den USA und Afghanistan abgenommen", sagte Stadtrat Jan Schneider (CDU). Die meisten Zuwanderer kamen demnach mit 594 aus Indien, gefolgt von Syrern (385), Chinesen (349) und Kroaten (329).

Immer mehr Einwohner bedeuten auch immer höhere Anforderungen an die Pflege der Stadt. Für ihre Sauberkeit will die Kommune in den kommenden drei Jahren rund drei Millionen Euro ausgeben. "Unser Ziel ist es, Parks, Plätze und Grünanlagen schöner werden zu lassen", sagte Oberbürgermeister Peter Feldmann (SPD).

Gelbe Karten für Müllsünder

Dafür sollen unter anderem sollen mehr Parkwächter sorgen. Ihre Zahl wird von neun auf zwölf erhöht. Erstmals werden sie auch am Mainufer unterwegs sein. Die Sauberkeitsbotschafter wollen mit Umweltsündern ins Gespräch kommen. Passanten werden laut Stadt auf "humorvolle und lockere Art" gebeten, ihren Müll korrekt zu entsorgen. Gelbe Karten weisen gegebenenfalls auf drohende Bußgelder hin.

Die Zahl der Mülleimer wird um 1.000 aufgestockt. Einige von ihnen haben extra große Öffnungen, damit auch Pizzaschachteln entsorgt werden können. Sie werden an besonders stark besuchten Plätzen aufgestellt. An den Mainufern werden graffiti-resistente Müllbehälter im Boden verankert. "Bewähren sie sich nicht an dem Platz, können wir sie leicht woanders hinschrauben", sagte Dezernent Stefan Majer (Grüne).

Sendung: hessenschau, 31.03.2017, 19.30 Uhr