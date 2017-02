Seit zehn Tagen wird der Journalist Deniz Yücel von der türkischen Polizei festgehalten. Geboren und aufgewachsen ist er in Flörsheim. Dort organisieren Familie und Freunde für Samstag einen Autokorso, um für seine Freilassung zu demonstrieren.

Telefon und Handy stehen bei Ilkay Yücel nicht still. Ständig rufen Freunde an. Dazu Interviewanfragen von Zeitungen, Radio und Fernsehen. Die Anrufer wollen wissen, ob sie was gehört hat von ihrem Bruder Deniz Yücel, dem Türkei-Korrespondenten der Tageszeitung Die Welt. "Es heißt, es gehe ihm gut", sagt die 42-Jährige knapp. Das habe sie von den Anwälten ihres Bruders gehört. Sie will das glauben. Sie muss. Denn: "Ich mag, nein, ich will mir gar nicht vorstellen, wie es ihm da geht", sagt Ilkay Yücel.

Vorwurf: Mitgliedschaft in einer terroristischen Vereinigung

Seit zehn Tagen ist ihr ein Jahr älterer Bruder in einem Istanbuler Gefängnis in Polizeigewahrsam. Der Vorwurf: Mitgliedschaft in einer terroristischen Vereinigung und Datenmissbrauch. Gemeinsam ist er mit seiner Schwester in Flörsheim geboren und aufgewachsen, hat mit ihr auf derselben Schule Abitur gemacht, ist der Onkel ihrer Töchter. Er wollte Fragen der Polizei zu seinen Berichten über eine Hacker-Attacke auf das E-Mail-Konto des türkischen Energieministers beantworten. "Wir dachten, er geht da rein, macht seine Aussage und das war's", sagt seine Schwester. Stattdessen behielt die Polizei ihn dort.

Das war vor mehr als einer Woche. Inzwischen hat die türkische Staatsanwaltschaft das Gewahrsam um weitere sieben Tage bis zum Ende Februar verlängert. Seitdem in der Türkei der Ausnahmezustand herrscht, ist das möglich. Auch ohne richterlichen Beschluss.

"Autokorso würde Deniz gefallen"

Das Telefon klingelt wieder. Zur gleichen Zeit häufen sich die Klicks auf der Facebook-Seite, die Ilkay Yücel mit ihrer Freundin Carola Gottas nach der Inhaftierung eingerichtet hat. "#FreeDeniz" ist die Solidaritätsseite überschrieben . Dort ist auch die Ankündigung zu einem Autokorso zu lesen, der am Samstag in Flörsheim stattfinden soll. "Wir wollen für Deniz' Freilassung demonstrieren und für die der anderen inhaftierten Journalisten in der Türkei", sagt Gottas. Warum mit einem Autokorso? "Deniz mag die türkischen Autokorso, über sie hat er auch mal geschrieben", erklärt seine Schwester. "Laut sind die, lärmend, das würde Deniz gefallen", sagt sie lachend.

Das erste Lachen. Es klingt ein bisschen befreiend. An ihrem Geburtstag hatte sie den letzten Kontakt zu ihrem Bruder, per E-Mail. Das war vor vier Wochen. Dann habe sie noch einige Mails geschickt, aber keine Antwort bekommen. "Ich wusste ja, dass er seit Ende Dezember untergetaucht war. Aber gar nichts zu hören, das war beunruhigend", sagt sie. Vergangenen Dienstag erfuhr sie, er werde sich freiwillig im Istanbuler Polizeipräsidium stellen. Das war mit seinen Anwälten so abgesprochen, sagt sie. Seitdem Ungewissheit und Unruhe.

#FreeDeniz - ein Plakat im Rahmen eines Autokorsos in Berlin Bild © picture-alliance/dpa

Eltern wollten nicht, dass Yücel in die Türkei geht

Die Organisation des Autokorsos bringt Ablenkung. "Unsere Eltern wollten nicht, dass er in die Türkei geht", erzählt Ilkay Yücel. Das war vor zwei Jahren. "Sie haben damit gerechnet, dass ihm so etwas passiert", sagt sie weiter. Ihr Bruder gehe im Job immer volles Risiko ein. Als einen "mutigen, intelligenten und auch kompromisslosen Menschen, wenn es um die Sache geht", hatte ihn einmal eine frühere Lehrerin beschrieben. Er sei jemand, "der keine Angst hat, 'ins Fadenkreuz' zu geraten".

Seit 1973, dem Geburtsjahr von Deniz Yücel, lebt die Familie in Flörsheim. Der Journalist hat die deutsche und die türkische Staatsbürgerschaft. Eine "Falle", wie sich jetzt zeigt, meint seine Schwester. Nun behandele ihn die Türkei wie einen der ihren. Der "Spuk", wie sie den Polizeigewahrsam und die Angst nennt, die sie und ihre Familie haben, wird hoffentlich bald ein Ende haben, sagt sie und Deniz freikommen. Sie hofft, dass viele Menschen am Samstag am Autokorso in Flörsheim teilnehmen. Das, so glaubt sie, würde Deniz gefallen.

Sendung: hr-iNFO, 25.02.2017, 08.05 Uhr / hr-fernsehen, hessenschau, 23.02.2017, 19.30 Uhr