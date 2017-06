Die Staatsanwaltschaft Berlin ermittelt gegen Ex-Verfassungsschützer Andreas Temme wegen des Verdachts auf Falschaussage. Das hat ein Sprecher der Behörde auf Anfrage von hr-iNFO bestätigt.

Anlass der Ermittlungen der Staatsanwaltschaft Berlin ist eine Strafanzeige gegen Temme, die die Links-Fraktion im Hessischen Landtag vor drei Monaten in Kassel stellte.

Die Linke wirft Temme vor, vor dem Bundestags-Untersuchungsausschuss zur NSU-Affäre vor fünf Jahren gelogen zu haben. Temme behauptete damals, die Morde der Terrorzelle NSU seien dienstlich nie ein Thema gewesen. Die Linke sieht das aber durch Dokumente widerlegt, die dem NSU-Untersuchungsausschuss des Landtags vorliegen.

Temme zeichnet Mail ab

Demnach fragte Temmes Vorgesetzte ihre Mitarbeiter per Mail, was diese über die Mordserie wüssten. Temme habe einen Ausdruck dieser Mail abgezeichnet, er sei also dienstlich sehr wohl mit den Morden konfrontiert worden, schlussfolgert die Linke.

Der Mordserie, die seit 2011 der Terrorzelle NSU zugerechnet wird, fiel im April 2006 auch der Kasseler Internetcafé-Betreiber Halit Yozgat zum Opfer. Zur Tatzeit oder kurz davor hielt sich auch der damalige Verfassungsschutzmitarbeiter Temme im Internetcafé auf.



Die Ermittler verdächtigten ihn daraufhin, etwas mit der Tat zu tun zu haben. Der Verdacht hat sich aber nicht erhärtet. Temme bestreitet bis heute, von der Tat etwas mitbekommen zu haben.



Die Staatsanwaltschaft Berlin hat nun die Ermittlungen aus Kassel übernommen, weil Temme die mögliche Falschaussage vor dem Untersuchungsausschuss in Berlin abgegeben hat. Es gelte das Tatortprinzip, so ein Sprecher der Berliner Behörde.

Bouffier sagt im NSU-Ausschuss aus

Am kommenden Montag beschäftigen die NSU-Morde auch wieder hessische Landespolitik. Ministerpräsident Bouffier wird vor dem NSU-Untersuchungsausschuss des Landtags aussagen.



Bouffier war 2006, zur Zeit des Mordes an Halit Yozgat, als hessischer Innenminister auch für den Landesverfassungsschutz zuständig. Mit einer Sperr-Erklärung verhindert Bouffier damals, dass die Polizei die von Temme geführten V-Leute vernehmen konnte. Mehrere Fraktionen wollen von Bouffier wissen, warum er die Ermittlungsarbeit damals in dieser Weise beschränkte.

