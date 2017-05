Der Rechtsstreit um das Rennbahn-Gelände in Frankfurt geht am Freitag vor dem Oberlandesgericht in eine neue Runde. Die Stadt hofft, dass der Prozesstag vor allem einen wichtigen Partner beruhigt.

Das Oberlandesgericht (OLG) Frankfurt befasst sich in dem Berufungsprozess mit der von der Stadt Frankfurt angestrebten Räumung des Geländes mit Galopprennbahn. Dagegen wehrt sich der Frankfurter Renn-Klub.

Zwar wird am Freitag kein Urteil erwartet. Aber eine Sprecherin des Bau- und Liegenschaftsdezernenten Jan Schneider (CDU) sagte: "Das ist eine entscheidende Verhandlung, von der viel abhängt. Wir erhoffen uns Klarheit darüber, wohin die Reise gehen wird." Gehört werden fünf Zeugen.

Mehrere Prozesse um Rennbahn

Die Rechtsstreitigkeiten zwischen Stadt, Betreibergesellschaft und Renn-Klub beschäftigt mehrere Gerichte in einer Reihe von Prozessen. Nachdem das Frankfurter Landgericht im Dezember der Räumungsklage der Stadt stattgegeben hatte, stoppte das OLG im Februar die Räumung vorläufig.

Der immer noch ansässige Renn-Klub wehrt sich mit allen Mitteln gegen die Räumung und hält die Kündigung des Pachtvertrags seitens der Stadt für rechtswidrig. Gestritten wird inzwischen seit 2015.

Stadt läuft die Zeit davon

Der Stadt läuft im Ringen um die Freigabe des Rennbahngeländes die Zeit davon: Eigentlich sollte bereits zu Jahresbeginn dem Deutschen Fußballbund (DFB) übergeben werden, der dort den Bau eines Leistungszentrums plant.

Die Verträge für das Millionen-Projekt mit der Stadt sind längst unterzeichnet. "Wir hoffen, dass der DFB ab Freitag ein bisschen beruhigter sein kann", sagte Schneiders Sprecherin: "Noch denken wir gar nicht über einen eventuell entstehenden Schaden für die Stadt nach. Wir glauben schon, dass beim DFB der Wille da ist, am Standort festzuhalten."

Der DFB hatte allerdings zuletzt schon angemahnt, bis zur Präsidiumssitzung am 19. Mai Rechtssicherheit haben zu wollen - sonst drohe die Suche nach einem neuen Standort. Doch das dürfte allein deshalb eng werden, weil das Gericht einige Tage brauchen wird, um ein Urteil zu verkünden.