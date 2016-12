So wollen Städte sexuelle Übergriffe an Silvester verhindern

Die Vorfälle von Köln und Frankfurt sollen sich in der bevorstehenden Silvesternacht nicht wiederholen. Hessische Städte rüsten auf, um sexuelle Übergriffe in feiernden Menschenmassen unmöglich zu machen.

Die sexuellen Übergriffe an Silvester 2015 haben Polizei und Stadtverwaltungen alarmiert. Neue Konzepte sollen solche Taten beim kommenden Jahreswechsel unmöglich machen. Die wichtigste Maßnahme lautet: mehr Polizeipräsenz. Außerdem wird es örtliche Böllerverbote, Banner gegen sexuelle Übergriffe sowie spezielle Schutzzonen geben - all das soll dazu beitragen, dass sich die Ereignisse aus der letzten Silvesternacht in Frankfurt und Köln nirgendwo wiederholen.

Im vergangenen Jahr gab es in Frankfurt nach Angaben von Frauendezernentin Rosemarie Heilig (Grüne) nach der Silvesternacht 63 Anzeigen wegen sexueller Übergriffe. Tatort war vor allem die Fußgängerbrücke Eiserner Steg. Wie die Polizei an Silvester in großen hessischen Städten vorgehen möchte im Überblick:

Wiesbaden

Frankfurt

Darmstadt

Kassel

Fulda

Mittelhessen

Wiesbaden:

In Wiesbaden wird für eine beliebte Partymeile vor dem Kurhaus erstmals ein Böller-Verbot ausgesprochen, wie ein Sprecher der Polizei ankündigte. Feierlustige müssten sich zudem auf Kontrollen einstellen. "Es werden sich auch zivile Kräfte unter die Feiernden mischen, um die Lage genau im Blick zu haben." Außerdem sind deutlich mehr uniformierte Beamte in der Stadt unterwegs. Die Polizei werde zudem gut beleuchtete Anlaufstellen aufbauen, an die sich die Menschen wenden könnten. Die Beamten hätten auch Videokameras und Body-Cams im Einsatz. Vor dem Kurhaus feiern jedes Jahr mehrere tausend Menschen den Jahreswechsel.

Frankfurt:

In Frankfurt ist ein "Sicherheitsbereich" mit Zugangskontrollen am nördlichen Mainufer und rund um den Römer geplant. Einzelheiten wollen die Stadt und Polizeipräsident Gerhard Bereswill aber erst am kommenden Dienstag erläutern. Damit soll sichergestellt werden, dass keine Feuerwerkskörper in den abgesperrten Bereich gebracht werden können. Auch der Zugang zu den zentralen Mainbrücken werde kontrolliert und ab einer bestimmten Personenzahl gesperrt, hatte Ordnungsdezernent Markus Frank (CDU) angekündigt. Frauendezernentin Rosemarie Heilig (Grüne) macht zudem mit Bannern am Eisernen Steg auf die Problematik aufmerksam. "Mein Nein meint Nein!" und "Respekt. Stoppt Sexismus" ist auf den großen rosa Plakaten in zwölf Sprachen zu lesen.

Darmstadt:

In Darmstadt will die Polizei zum Jahreswechsel an zentralen Stellen "mit vermehrten Kräften vor Ort" sein. Die Beamten seien in zivil und in Uniform präsent, sagte Polizeisprecherin Andrea Löb, ohne Zahlen zu nennen. Im Falle eines sexuellen Übergriffs, eines Diebstahls oder einer anderen Straftat sei es wichtig, dass die Opfer die Polizei möglichst schnell verständigten. "Unsere Einsatzkräfte werden dann auch Personen kontrollieren und Platzverweise aussprechen."

In Hessens viertgrößter Stadt hatten im Mai während des viertägigen Schlossgrabenfest mehrere Frauen Anzeigen wegen sexueller Belästigung gestellt. Allerdings ist nach Angaben der Staatsanwaltschaft nur mit einer Anklage zu rechnen. Eine Straftat habe nur in wenigen Fällen vorgelegen und Verdächtige seien von den meisten Frauen nicht eindeutig als Täter erkannt worden.

Kassel:

In allen Dienststellen sei die Zahl der Beamten angehoben worden, sagt Polizeisprecher Torsten Werner, ohne genaue Zahlen zu nennen. "Es gibt mehr Polizeipräsenz in und um Kassel." Zudem seien die Polizisten für das Thema sensibilisiert worden. Ein Feuerwerksverbot oder Sperrungen von Straßen oder Plätzen werde es aber nicht geben. "Es gibt keine Auflagen durch die Stadt. Wir haben hier nicht die klassischen Adressen", sagte der Sprecher. An der Herkules-Statue oberhalb der Stadt - einem beliebten Silvester-Ziel - sei es in den vergangenen Jahren sehr ruhig geblieben.

Fulda:

Die Polizei will Einzelheiten zu ihrem Sicherheitskonzept erst nach Weihnachten bekannt geben. "Mit besonderen Schutzmaßnahmen werden wir für die Sicherheit der Bürger vor allem im Bereich der Stadt Fulda sorgen", sagte Polizeisprecher Martin Schäfer. "Wir gehen offen damit um, damit die, die friedlich feiern wollen, wissen: Wir kümmern uns darum." Neben mehr Polizeipräsenz werde auch geprüft, inwieweit Videoüberwachung möglich sei.

Mittelhessen:

In Mittelhessen hat sich die Polizei ebenfalls vorbereitet: Sie wird mit mehr Beamten im Einsatz sein als üblich. Neben den uniformierten Polizisten und zivilen Ermittlern soll es eine Bereitschaft geben, die im Fall des Falles schnell und flexibel eingesetzt werden könne, sagt ein Polizeisprecher in Gießen.