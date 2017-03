Die freistehenden Urinale am Frankfurter Hauptbahnhof sorgen für Ärger. Der Ortsbeirat spricht von schlimmen Zuständen, die Deutsche Bahn dagegen von einem Erfolg gegen Wildpinkler. Der Klo-Streit ist exemplarisch für die aktuelle Debatte um fehlende WC-Anlagen in der Stadt.

Urin-Geruch liegt in der Luft. In den Ecken des Frankfurter Hauptbahnhofs sind die Spuren von Wildpinklern noch zu sehen. Davon zeugen die vielen feuchten Stellen an den Mauern, die einem beim Rundgang sofort ins Auge fallen. Oft sind es Bettler, Drogenabhängige und Obdachlose, die ihre Notdurft an der Fassade verrichten. Auf Reisende und Passanten wirken die verdreckten Pissoirs abschreckend.

Die Deutsche Bahn als Bahnhofs-Eigentümerin hatte vor Monaten Wildpinklern den Kampf angesagt. Sie ließ im vergangenen Sommer mehrere Urinale vor dem Gebäude aufstellen, an der Nord- und an der Südseite. Im Gegensatz zu den Toiletten im Bahnhof können die freistehenden Urinale von jedermann kostenlos benutzt werden. Theoretisch.

"Hygienisch eine Katastrophe"

Die Bahn verkauft ihre Offensive als Erfolg. "In unserer Wahrnehmung hat sich das wilde Urinieren an der Bahnhofsfassade minimiert", teilt das Unternehmen auf Anfrage von hessenschau.de mit. Die nicht zu übersehenden Pipi-Pfützen lassen allerdings eher das Gegenteil vermuten.

Laut Bahn werden die Urinale jeden Morgen grob gereinigt. Bild © hr

Ein weiteres Problem ist der Zustand der Urinale. Bei Passanten löst der Anblick der verdreckten Pissoirs schon einmal Brechreiz aus. "Das sind schlimme Zustände. Wir haben viele Beschwerden", sagt Oliver Strank hessenschau.de. Er ist Vorsteher des Ortsbeirates 1, der auch für das Bahnhofsviertel zuständig ist.

Strank sieht akuten Handlungsbedarf: "Das ist hygienisch eine Katastrophe und einer Großstadt wie Frankfurt nicht würdig." Schon seit längerem beschäftige sich der Ortsbeirat mit dem Thema und fordert, wie es Strank formuliert, "eine große Lösung". Damit meint der SPD-Politiker eine Klo-Offensive für ganz Frankfurt: "Wir brauchen saubere und moderne Toilettenanlagen, wie etwa an der Konstablerwache und am Mainufer."

Onlinebefragung zu Klo-Wünschen

Die nicht neue Debatte um fehlende WC-Anlagen in der Stadt hat zuletzt wieder Fahrt aufgenommen. Bürger können in einer Onlinebefragung noch bis Ende April Wünsche äußern, wo es weitere Toilettenanlagen geben sollte. Anschließend will Dezernent Jan Schneider (CDU), so sein Versprechen, ein "WC-Standortkonzept" für Frankfurt entwerfen.

Aktuell sind gut 50 Toilettenanlagen in Gebäuden, Bahnhöfen, Parks auf Plätzen oder am Mainufer zugänglich. Sie sind in einer interaktiven Karte auf der Beteiligungsplattform vermerkt. Bislang sind fast 120 Vorschläge bei der Onlinebefragung eingegangen. Viele Nutzer wünschen Toiletten am Mainufer, wo sich im Sommer besonders viele Menschen tummeln. Rein rechnerisch kommt auf gut 13.000 Frankfurter eine öffentliche Toilette.

Wegen Dealern kein Sichtschutz

Die "Stabsstelle Sauberes Frankfurt" sieht ihren Handlungsspielraum bei den Urinalen am Hauptbahnhof eingeschränkt. "Wir können Beschwerden nur weitergeben", sagt Projektmanager Michael Eickelboom. Laut Bahn werden die Urinale, die über einen 450-Liter-Tank verfügen und nicht an die öffentliche Kanalisation angeschlossen sind, mindestens zwei Mal in der Woche geleert. "Zusätzlich werden täglich am Morgen die Urinale grob von außen sowie die nähere Umgebung der Urinale gereinigt", erklärt das Unternehmen weiter.

Anwohner prangern neben der Hygiene auch den fehlenden Sichtschutz an. Frauen fühlten sich durch den Anblick pinkelnder Männer belästigt, lautet ein Vorwurf. Die Deutsche Bahn verteidigt die offene Konstruktion: Ein Sichtschutz würde zusätzliche Rückzugsräume für Dealer und Drogen-Konsumenten schaffen.

Vorerst bleiben die Urinale. Ob mit dem Umbau des Bahnhofs-Vorplatzes feste WC-Anlagen kommen, ist nach Angaben der Bahn noch nicht entschieden.