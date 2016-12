Ein Korruptionsskandal rund um die Präsidentin Südkoreas reicht bis nach Schmitten im Taunus. Die Frankfurter Staatsanwaltschaft ermittelt wegen Geldwäsche. Es geht auch um Reitstunden für die Tochter einer Vertrauten der Präsidentin.

Das Hotel Widec in Schmitten soll eine südkoreanische Briefkastenfirma sein. Bild © hr

Eine Spur in der südkoreanischen Polit-Affäre um die vorläufig entmachtete Präsidentin Park Geun Hye führt nach Hessen. Bei der Staatsanwaltschaft Frankfurt laufen Ermittlungen wegen Geldwäsche. Auch südkoreanische Ermittler wollen mit deutschen Behörden zusammenarbeiten. Ein Rechtshilfeersuchen liege aber bislang nicht vor, sagte die Frankfurter Oberstaatsanwältin Nadja Niesen am Donnerstag.

Präsidenten-Vertraute vor Gericht

Nach Berichten südkoreanischer Zeitungen wollen südkoreanische Ermittler die Tochter von Choi Soon Sil, der langjährigen Vertrauten der Präsidentin und Schlüsselfigur in dem Skandal, ausliefern lassen - sie wird in Deutschland vermutet. Niesen sagte, der Staatsanwaltschaft Frankfurt sei nicht bekannt, wo sich die 20-Jährige aufhalte. Ihr Mutter Choi Soon Sil steht mittlerweile in Südkorea vor Gericht, wegen Machtmissbrauch und Bestechung, wie die Süddeutsche Zeitung berichtet .

Ihre Tochter Chung Yoo Ra soll nach Informationen des ARD-Studios Tokio in Hessen eine Sportfirma unterhalten haben, die von Samsung finanziert wurde - oder immer noch wird. Als Gegenleistung für Gefälligkeiten soll das Unternehmen ihr Reitstunden im Taunus bezahlt haben. Der Firmensitz von Samsung liegt in Schwalbach im Taunus.

Seit Mai Ermittlungen wegen Geldwäsche

Die Frankfurter Staatsanwaltschaft ermittelt seit Mai wegen Geldwäsche gegen zwei Südkoreanerinnen im Alter von 58 und 20 Jahren sowie einen weiteren Südkoreaner (30) und einen Deutschen (52). Die Ermittlungen gehen auf die Strafanzeige einer Bank aus Frankfurt zurück, wie die Oberstaatsanwältin sagte.

Die drei Verdächtigen aus Südkorea sollen Teilhaber einer Firma in Schmitten sein, ein Deutscher der Geschäftsführer des Unternehmens. Über die Firma soll Geld aus Südkorea nach Deutschland gebracht worden sein. "Jetzt müssen die Hintergründe dieser Transaktionen geklärt werden", sagte Oberstaatsanwältin Niesen. Choi und ihrer Tochter wird in ihrem Heimatland vorgeworfen, sich durch ihre Nähe zur Präsidentin persönlich bereichert zu haben.

Taunus-Hotel als koreanische Briefkastenfirma

Das "Widec Taunus Hotel" in Schmitten hatte im Oktober für Aufregung in südkoreanischen Medien gesorgt. Das Hotel sollte eine koreanische Briefkastenfirma sein, gemeinnützige Gelder aus Südkorea seien darüber nach Hessen geflossen - insgesamt 62 Millionen Euro. Die Nationalmannschaft des südkoreanischen Reitsports sollte angeblich in Schmitten ausgebildet werden - die Tochter von Choi ist Dressurreiterin, ihre Mutter soll Preisrichter bei Reitprüfungen unter Druck gesetzt haben. Die Affäre löste im Oktober die Krise in der Präsidentschaft von Park Geun Hye aus, weil das Hotel in Schmitten ihrer Vertrauten Choi Soon Sil gehören sollte.