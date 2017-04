"March of Science" in Frankfurt

Für freie Forschung und gegen die Instrumentalisierung durch die Politik sind rund 2.500 Menschen durch Frankfurt gezogen. Hochschulen und Forschungseinrichtungen unterstützten die Aktion.

Weltweit gingen am Samstag in zahlreichen Städten Menschen auf die Straße, um für die freie Forschung und gegen das Leugnen wissenschaftlicher Fakten zu demonstrieren - rund 11.000 waren es beim "March for Science" in Berlin , 2.500 Teilnehmer zählten die Veranstalter in Frankfurt.



Bei der Abschlusskundgebung am Römerberg betonten Redner, die Freiheit von Wissenschaft und Forschung seien eine der Grundlagen für offene und demokratische Gesellschaften.

Teilnehmer hatten sich etwa mit Plakaten dagegen gewendet, dass Forschung aus politischen Gründen instrumentalisiert oder kritisiert wird. So war beispielsweise auf einem Plakat der Satz "Wissenschaft ist keine Meinung" zu lesen.

Den Austausch mit der Gesellschaft suchen

Verschiedene Redner mahnten, die Forscher müssten stärker den gesellschaftlichen Dialog suchen, um über Sinn und Zweck ihrer Arbeit zu berichten. "Wir Wissenschaftler sind viel zu sehr unter uns", sagte beispielsweise der amerikanische Informatik-Professor Ronald Moore von der Hochschule Darmstadt.

Verschiedene Hochschulen und Forschungseinrichtungen aus Hessen hatten die Aktion "March for Science" unterstützt. Weltweit gingen am Samstag in zahlreichen Städten Bürger, Studenten und Professoren auf die Straße, um auf den Wert wissenschaftlicher Arbeit aufmerksam zu machen.

