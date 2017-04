Das Toilettenhäuschen neben dem Denkmal in Weilburg.

Das Toilettenhäuschen neben dem Denkmal in Weilburg. Bild © picture-alliance/dpa

Toilettenhäuschen in Weilburg muss umziehen

Jahrelang ist über das Toilettenhäuschen am Weilburger Kriegsgefallenen-Denkmal gestritten worden. Nun steht fest: Das unliebsame Pissoir kommt weg. Dafür gibt es eine überraschende, neue Lösung.

Im Weilburger Klo-Streit wurde ein Kompromiss gefunden: Die öffentliche Toilette, die ohne Genehmigung der zuständigen Denkmalschutzbehörde am Kriegsgefallenen-Denkmal aufgestellt wurde, wird wieder entfernt. Dafür darf ein neues, hübscheres Pissoir an dem Standort gebaut werden.

"Das jetzige Toilettenhäuschen kommt weg", sagte der parteilose Bürgermeister Hans-Peter Schick dem hr. Es werde an einen anderen Ort versetzt - möglich sei beispielsweise ein Standort an einem beliebten Fahrradweg an der Lahn. Die Umsiedlung hatte auch der Magistrat der Stadt zuletzt mit großer Mehrheit beschlossen.

Das Toilettenhäuschen muss demnach spätenstens bis zum Frühjahr 2018 weg sein. Es hatte vom Landesamt für Denkmalpflege keine Genehmigung erhalten, weil es nicht ins Stadtbild passte.

Neue Toilette darf gebaut werden

Der Toiletten-Standort an sich wurde vom Landesamt für Denkmalpflege genehmigt, wie Schick weiter berichtete. Das bedeutet, sobald das alte WC weg ist, kann am Denkmal eine neue Toilette gebaut werden. Das Stadtbauamt und das Landesamt für Denkmalpflege werden laut Schick einen neuen Vorschlag bezüglich der Gestaltung eines neuen Häuschens entwickeln.

"Wenn dieser Vorschlag genehmigt wird - vom Land, vom Kreis und von der Stadt - und die Stadtverordnetenversammlung die erforderlichen Finanzmittel zur Verfügung stellt, dann kann neu gebaut werden", sagte er. Der Standort am Denkmal für die im Deutsch-Französischen Krieg 1870/71 gefallenen Soldaten biete sich an, unter anderem weil dort die Busparkplätze für Touristen angesiedelt seien.

Bürgerinitiative gegen Kompromiss

"Dieser neue Kompromiss ist kein Kompromiss, der Streit ist nicht beigelegt", bekräftigt dagegen Rudolf Müller von der Bürgerinitiative Alt-Weilburg. Die kämpft seit Jahren für den Abriss des Pissoirs. Man sei nun genauso weit wie vor zwei Jahren, als der Vertrag zwischen der Stadt Weilburg und dem Landkreis Limburg-Weilburg geschlossen wurde. Die Stadt habe sich lediglich noch einmal offiziell mehr Zeit verschafft.

In dem Vertrag wurde festgehalten, dass das Toilettenhäuschen abgebaut wird, wenn bis zum 31. Dezember 2016 keine Genehmigung vorliegen sollte. Als es soweit war, gab es allerdings weder eine Einigung noch einen Abriss. Zuletzt hatte die Stadt sogar Wissenschaftsminister Boris Rhein (CDU) eingeschaltet, um den seit fünf Jahren schwelenden Streit beizulegen. Rhein appellierte an die Beteiligten, "eine einvernehmliche Lösung herbeizuführen".