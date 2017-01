Mehr als 2.000 Menschen sind am Samstag in Frankfurt gegen den neuen US-Präsidenten Donald Trump auf die Straße gegangen. Beim sogenannten "Women's March" demonstrierten die Teilnehmer für Gleichberechtigung und Menschenrechte.

Nach Angaben der Polizei zogen am Samstagmittag rund 2.100 Menschen von der Alten Oper durch die Frankfurter Innenstadt. Die Teilnehmer solidarisierten sich mit der gleichnamigen Demonstration in der US-Hauptstadt Washington, wo am Samstag Hunderttausende für Gleichberechtigung und gegen Fremdenfeindlichkeit sowie Intoleranz auf die Straßen gehen wollten.

Auch in anderen deutschen Städten wie Berlin, Bonn und Düsseldorf versammelten sich tausende Frauen und Männer, um gegen den neuen US-Präsidenten Donald Trump zu demonstrieren. Der Immobilienmilliardär, der am Freitag offiziell in sein Amt eingeführt worden war, hatte sich während des Wahlkampfes wiederholt abfällig über Frauen geäußert. Über Facebook hatte das Bündnis "Women's March Global" weltweit zu Protestaktionen aufgerufen. Trumps Antrittsrede hatte auch bei hessischen Politikern für Entsetzen gesorgt.

Schweigeminute für Menschenrechte

Bei der friedlich verlaufenden Demonstration in Frankfurt zogen die Menschen, darunter auch viele Familien, mit Trillerpfeifen und bunten Plakaten durch die Innenstadt. Sie riefen unter anderem Sprüche wie "No means no" (Nein heißt nein) und "Hear our voice" (Höre unsere Stimme).

Zwischenzeitlich legten die Protestierenden auf der Zeil eine Schweigeminute ein. "Eine Minute für Menschenrechte", rief eine Demonstrantin ins Megaphone. Anschließend liefen die Teilnehmer weiter zum Römerberg, wo die Abschlusskundgebung stattfand. Auf der Bühne sprach unter anderem die Frankfurter Frauendezernentin Rosemarie Heilig von den Grünen.