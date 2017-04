Feiernde Erdogan-Anhänger vor dem türkischen Generalkonsulat in Frankfurt

Feiernde Erdogan-Anhänger vor dem türkischen Generalkonsulat in Frankfurt Bild © Michael Seeboth (hr)

Verfassungsreferendum in der Türkei

Die Stimmen sind offiziell noch nicht ausgezählt - aber in Hessen feiern die ersten Erdogan-Anhänger schon ihren Sieg beim türkischen Referendum. Sie hatten mit "Ja" abgestimmt - das "Nein"-Lager spricht von Betrug.

Noch bevor ein offizielles Endergebnis bekannt wurde, sind am Sonntagabend Anhänger des türkischen Staatspräsidenten Recep Tayyip Erdogan in Hessen auf die Straße gegangen, um ihren Sieg beim türkischen Verfassungsreferendum zu feiern.

In Hanau kamen laut Polizei etwa 250 Menschen auf dem Marktplatz zusammen. Vor dem türkischen Generalkonsulat in Frankfurt feierten etwa 50 Erdogan-Anhänger. Sie schwenkten Türkei-Fahnen, vereinzelt gab es Hupkonzerte.

Opposition zweifelt das Ergebnis an

In der Türkei hatte sich das Regierungslager am späten Sonntagabend zum Sieger erklärt . Die Opposition zweifelt das Ergebnis allerdings an und sprach von Betrug. Nach Auszählung fast aller Stimmen erreichte das Regierungslager 51,3 Prozent der Stimmen.

In Hessen hatten 68.000 wahlberechtigte Türken ihre Stimme abgegeben. Das "Nein"-Lager hatte auch in Hessen für Stimmen gegen die Verfassungsänderung geworben, das Erdogan umfassende Machtebefugnisse in einem Präsidialsystem ermöglicht.

Staatspräsident Erdogan sprach am Sonntag von der wichtigsten Reform in der Geschichte der Türkei. Es sei ein Sieg für alle 80 Millionen Türken, egal ob sie mit ja oder nein gestimmt hätten. Jeder sollte die Entscheidung der türkischen Nation respektieren. Das gelte vor allem für die türkischen Verbündeten, sagte Erdogan.

