Eine Hängebrücke über den Diemelsee soll ein neuer Touristenmagnet in Nordhessen werden: Mit einer Länge von 400 Metern wäre sie die längste Hängebrücke Deutschlands. Naturschützer kritisieren nun die Planungen und sehen Gefahren für Pflanzen und Tiere.

Die Heimat einiger seltener, gefährdeter Tier- und Pflanzenarten könnte zum Durchgangsbereich für Touristenmassen werden. Naturschützer kritisieren deshalb die geplante Hängebrücke über den Diemelsee im nordhessischen Upland an der Landesgrenze zu Nordrhein-Westfalen. Die HNA hatte zuerst über die Kritik berichtet.

Wichtiger Rastplatz für seltene Vögel

Die Brücke sei in einem Gebiet geplant, dass vergleichbar sei mit einem Naturschutzgebiet, sagte Heinz-Günther Schneider, Vorsitzender des Naturschutzbundes Deutschland (NABU) im Landkreis Waldeck-Frankenberg, am Mittwoch zu hessenschau.de. "Hier gibt es eine hoch sensible Bodenflora, vor allem das blasse Habichtskraut ist eine absolute Rarität." Auch die gefährdete Schlingnatter kommt laut Schneider im betroffenen Gebiet vor.

Sorgen macht sich der Naturschützer vor allem um die Wasservögel, die hier einen wichtigen Rastplatz im Winter finden. Erst im letzten Jahr habe es hier ein absolutes Highlight gegeben, den Gelbschnabeltaucher, der Ornithologen aus ganz Deutschland hierher gelockt hat.

Die neue Hängebrücke soll Touristen in die Region locken. Bild © picture-alliance/dpa

"Für diese Vögel kommen die Feinde aus der Luft", sagte Schneider. "Der ständige Fußgängerverkehr über ihnen bedeutet für die Vögel deswegen Stress und eine gravierende Störung." Er befürchtet, dass sie das Gebiet in Zukunft meiden werden.

Alternativer Standort?

Um die sensible Natur zu schützen, fordert der NABU, dass Alternativstandorte für die Brücke geprüft werden. Die Investoren suchen sich die schönsten Stellen, um die Leute heranzulocken, das sei klar, sagte Schneider. "Aber trotzdem sollte man die Brücke nicht im sensibelsten Bereich bauen. Da gibt es Alternativen."

Schneider lobte, dass die Naturschützer bei diesem Projekt direkt eingebunden wurden. "Das ist nicht üblich. So haben wir die Chance, unsere Bedenken gegen diesen Standort zu einem frühen Zeitpunkt zu äußern."

Brücken-Verantwortliche: "Offen für Vorschläge"

Man sei auf jeden Fall offen für Vorschläge über einen alternativen Standort, sagte eine Sprecherin von Gert Göbel, dem Ideengeber für die Brücke, am Mittwoch auf hessenschau.de-Anfrage. "Wir sind noch in der Planungsphase, da ist noch nichts zu hundert Prozent festgelegt."

Natürlich müssten alle Umweltbelange berücksichtigt werden. Schließlich sei man auf eine langfristige Zusammenarbeit angewiesen.

Baubeginn für 2018 geplant

Nach dem Genehmigungsverfahren ist der Baubeginn der Brücke für 2018 geplant. Das Projekt mit dem vorläufigen Titel "Lakeline Diemelsee" soll rund drei Millionen Euro kosten. Es soll zum größten Teil von einer Investorengruppe rund um Gert Göbel, der ein Hotel in der Nähe betreibt, finanziert werden.

Weitere Informationen Fakten zur geplanten Hängebrücke Länge: 400 m

Seildurchmesser: 65 mm (Vier-Seil-Hängebrücke)

Gitterrost-Gehweg-Breite: 120 cm

Geländerhöhe: 135 cm

Quelle: Architektur Walch und Partner ZT GmbH Ende der weiteren Informationen

Diemelsees Bürgermeister Volker Becker (parteilos) hatte das geplante Bauwerk als "touristischen Leuchtturm für die Region" bezeichnet. Auch das sieht Schneider kritisch. "Rundherum, am Twistesee und am Edersee haben wir Rummel genug. Die naturnahe Erholung ist das, was die Leute am Diemelsee schätzen. Mit so einem Projekt stoßen wir sie vor den Kopf."

Nach Angaben des Betreibers steht die bisher längste Hängebrücke Deutschlands im Hunsrück. Die 360 Meter lange"Geierlay"-Brücke wurde 2015 eröffnet und lockte im ersten Jahr rund 370.000 Touristen an.