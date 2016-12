Die Uni Frankfurt will den Rassismusforscher Tahir Della nicht mehr einladen. Zuvor warf der AfD-Parteinachwuchs diesem vor, zu Gewalt gegen Polizisten aufgerufen zu haben. Die Uni bestreitet einen Zusammenhang, entschuldigt sich aber dennoch.

Diese Geschichte beginnt mit einem Workshop an der Frankfurter Goethe-Universität im November. "Rassistisch? Ich doch nicht!", so lautet der Titel. Einer der beiden Referenten: Tahir Della von der Initiative Schwarze Menschen in Deutschland (ISD). Einer der Teilnehmer: Jonas Batteiger, Student an der Goethe-Uni und - was im Workshop keiner weiß - Beisitzer im Vorstand der Jungen Alternative, der Nachwuchsorganisation der AfD.

Mehrere Wochen später schildert Batteiger in einem Video auf YouTube ausführlich, wie die Uni-Veranstaltung bei ihm angekommen ist. Mehrfach sei er als Rassist beschimpft worden - weil er andere Standpunkte als die anderen Teilnehmer vertreten habe. Außerdem hinterfragt Batteiger die Haltung von Workshop-Leiter Della. Dieser habe gesagt, dass man Polizeikontrollen stören solle, wenn die Beamten dunkelhäutige Menschen kontrollieren. Außerdem habe Della "Fuck Cops" gesagt, also "Scheiß Polizei".

Referent weist Vorwürfe zurück

Gleichzeitig gibt die Junge Alternative in Frankfurt eine Pressemitteilung mit der Überschrift "Hochschul-Workshop ermuntert Studenten zu Gewalt gegen Polizeibeamte" heraus. Workshop-Leiter Della bestreitet die Vorwürfe. "Ich habe an keiner Stelle zu Gewalt aufgerufen", sagt er zu hessenschau.de am Telefon. Gegen die Junge Alternative behalte er sich rechtliche Schritte vor.

Rassismusforscher Tahir Della von der Initiative Schwarze Menschen in Deutschland. Bild © picture-alliance/dpa

Trotzdem distanziert sich die Goethe-Universität öffentlich von Workshop-Leiter Della, der dort schon bei mehreren Veranstaltungen auftrat. Auf eine weitere Zusammenarbeit verzichte die Uni, wird ein Sprecher der Hochschule in der "Frankfurter Allgemeinen Zeitung" zitiert. Und weiter: Die Ausführungen hätten nicht dem liberalen Selbstverständnis der Universität entsprochen. Was genau damit gemeint ist, lässt der Sprecher offen.

Unterstützung für Beschuldigten

Auch Workshop-Leiter Della lässt die Erklärung der Universität ratlos zurück. "Im Nachgespräch wurde mir gesagt, dass manche Aussagen so nicht von mir erwartet wurden", sagt Della. Welche, das wisse er nicht, sagt Della. Ihm sei wichtig gewesen, im Workshop zu vermitteln, dass ein Polizist einen Menschen nicht kontrollieren dürfe, nur weil dieser schwarz sei. Zu Gewalt, betont er noch einmal, habe er nie aufgerufen.

Im Internet bekommt Della Unterstützung. In einer öffentlichen Stellungnahme wenden sich fast 300 Unterzeichner (Stand: Montagnachmittag) an die Goethe-Universität, darunter Professorinnen und Professoren aus ganz Deutschland. Ihre Forderung: Die Uni solle ihre Distanzierung gegenüber Della zurücknehmen. Und sie solle die Verleumdung des Workshop-Leiters durch die Junge Alternative nicht unterstützen.

Im Gespräch mit hessenschau.de erklärt eine Mitunterzeichnerin: "Uns ist eine Richtigstellung wichtig. Wir beobachten überall zunehmenden Rassismus. So eine Verleumdung ist nicht zu akzeptieren."

Auf den Internetseiten der Initiative Schwarze Menschen in Deutschland veröffentlichen außerdem Teilnehmer des Workshops eine Gegendarstellung zur Schilderung des Junge-Alternative-Funktionärs Batteiger: Dieser habe Della mehrfach rassistisch angegangen, der Workshop-Leiter habe dagegen nicht zu Gewalt aufgerufen.

Goethe-Uni entschuldigt sich

Die Goethe-Universität reagiert am vergangenen Freitag darauf: In einer Mitteilung entschuldigt sie sich bei Workshop-Leiter Della - nicht dafür, dass das Arbeitsverhältnis beendet wurde, sondern weil die Uni ihm mögliche Betroffenheit und Befangenheit vorwarf. Über die Gründe für das Ende der Zusammenarbeit mit Della schweigt die Hochschule sich weiter aus.

In der Mitteilung betont die Uni: "Die Tatsache, dass die Zusammenarbeit mit den Referenten des Workshops beendet wurde, steht in keinerlei zeitlichem und kausalem Kontext mit der Pressemitteilung der Jungen Alternative oder mit der daraufhin erfolgten Medien-Berichterstattung über den Workshop." Auf Nachfragen antwortet die Pressestelle nicht.

Ebenfalls am Freitag äußert sich das Gleichstellungsbüro der Uni , das den Workshop organisierte - ebenfalls vage: "Die Entscheidung hatte einen organisatorischen Grund." Sie sei mit dem Betroffenen schon vor den Medienberichten ausführlich besprochen worden. Dass der Eindruck einer inhaltlichen Distanzierung entstanden sei, bedaure man. Mit der Pressemitteilung der Jungen Alternative habe das Ende der Zusammenarbeit mit Workshop-Leiter Della nichts zu tun. Man werde seine rassismuskritische Arbeit fortsetzen und sogar verstärken, betont das Gleichstellungsbüro.