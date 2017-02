Seit dem Amtsantritt von US-Präsident Trump geht unter deutschen Wissenschaftlern in den USA die Angst um. Der Gießener Uni-Präsident Joybrato Mukherjee will sie bei einer Heimkehr unterstützen.

Seit zwei Wochen gibt es aus den USA fast jeden Tag eine neue Hiobsbotschaft. Für ausländische Produkte sind Strafzölle vorgesehen, für bestimmte Menschen werden die Grenzen dicht gemacht und für einige anerkannte Projekte gibt es künftig kein Geld mehr. Umstrittene Vorhaben wie eine Pipeline durch Indianerreservate sollen dagegen mit hohen Summen umgesetzt werden. Betroffen von diesem Wandel ist auch die Wissenschaft.

Um rückkehrwilligen deutschen Wissenschaftlern eine neue Perspektive zu geben, hat sich der Gießener Uni-Präsident Joybrato Mukherjee jetzt an das hessische Wissenschaftsministerium gewandt. Er regt ein Förderprogramm an, um den Forschern die Chance zu geben, wieder hier Fuß zu fassen.

"Wir werden in den nächsten Jahren sehen, dass eine ganze Reihe von Wissenschaftlern, die aus Deutschland stammen, sich neu orientieren werden", sagt er. "Da muss es in unserem Interesse liegen, die besten Köpfe der Welt an einen attraktiven Standort Deutschland zu holen." Im Ministerium fand der Vorstoß des Unipräsidenten großes Interesse. Ein Mitarbeiter der Behörde habe sich gleich bei ihm erkundigt, "wie ich mir das vorstelle".

Hilferufe aus den USA

Mukherjee hat durch seine Kontakte in die USA mittlerweile einige Hilferufe erhalten. "Wir nehmen wahr, dass in den USA sehr viele Wissenschaftler große Sorgen haben, wie es mit der Wissenschaftsfreiheit weitergeht. Es gibt eine gewisse Sorge bis zur Panik", sagt Mukherjee, der zugleich auch Vizepräsident des Deutschen Akademischen Austauschdienstes ist.

Es gebe bereits erste Entscheidungen, dass etwa in den Geisteswissenschaften Förderungen nicht mehr so stattfinden sollen wie bisher, sagt Mukherjee. Beim Thema Klimaforschung gebe es gravierende Einschnitte, so dass Wissenschaftler versuchten, ihre bei Projekten gewonnenen Daten vor einem Zugriff in Sicherheit zu bringen.

Mukherjee sorgt sich

Mukherjee treibt allerdings nicht nur die Zukunft der deutschen Wissenschaftler in den USA um. Er sorgt sich auch um die Einrichtungen in den Staaten. Denn es gebe viele jahrzehntelange gewachsene Kooperationen.

Seine Universität habe zum Beispiel über die Hessen-Wisconsin-Partnerschaft eine Kooperation zu zwei Hochschulen in dem US Bundesstaat. Da müsse Deutschland seiner Verantwortung nachkommen, diese Partnerschaften unter den veränderten Bedingungen unter der Trump-Administration nicht leiden zu lassen.

Im Gegenteil, sagt Mukherjee: "Wir müssen diese Zusammenarbeit pflegen und ausbauen. In so einer Zeit, in der Politik sich abschottet, kommt uns Hochschulen eine besondere Verantwortung zu. Gerade in so einer Zeit."