In Hessen drängen so viele Studenten wie nie zuvor in die Hörsäle. Nun kanalisiert an der Uni Frankfurt erstmals ein Sicherheitsdienst den Ansturm auf eine überfüllte Vorlesung. Warum bleibt der Aufschrei der Uni-Chefs aus?

Der Frankfurter Wirtschaftsprofessor Uwe Hassler betreut 1.000 Studierende, in seinen Hörsaal passen aber nur 650 Menschen. Erstmals hat die Frankfurter Goethe-Universität nun einen Wachdienst eingesetzt, um die Folgen der Massenuniversität unter Kontrolle zu halten.

Die Uni-Security sorgt dafür, dass die Studenten bei der Anfängervorlesung nicht den Hörsaal stürmen, sondern in einen anderen Saal ausweichen – wo sie die Vorlesung per Video verfolgen können. "So soll die Sicherheit der Studierenden gewährleistet werden", sagt Uni-Vizepräsidentin Prof. Tanja Brühl hessenschau.de, "dies ist eine Ausnahme".

"Lehre am Limit"

Alltag an Hessens Hochschulen sind aber überfüllte Seminare und Vorlesungen. Rund 220.000 Studierende sind in diesem Winter im Land an Universitäten und Hochschulen eingeschrieben. Ein neuer Rekord.

Der Präsident der Uni Gießen und Sprecher aller fünf Universitäten im Land, Prof. Joybrato Mukherjee, warnt zum Jahresende: "Wir sind überall am Ende der Fahnenstange, was den Zuwachs an Studierenden betrifft. Ein weiterer signifikanter Anstieg ist nicht möglich." Von "Lehre am Limit" spricht die Frankfurter Uni in einer eigenen Publikation. Dennoch blieben Uni-Präsidien und Studenten in diesem Winter überraschend still.

Neue Hörsaalbauten

Professoren und Studenten haben sich mit der Massenuniversität arrangiert. An den Universitäten in Kassel und Marburg heißt es, in Umfragen zeigten sich die Studierenden mit ihrer Situation sehr zufrieden. Frankfurts Vize-Präsidentin Brühl beobachtet, dass sich die Situation einige Wochen nach Semesterstart in aller Regel deutlich entspannt.

Ein Grund dafür sind Hörsaal-Neubauten, die das Land an vielen Orten finanziert. In Kassel ist ein neues Zentrum mit sechs Hörsälen in Betrieb. Anders als früher muss die Uni keine Kirchen und Kinos als Hörsäle anmieten. Niemand müsse mehr auf Treppen sitzen, sagt ein Sprecher.

160 zusätzliche Professoren

Bund und Land haben Sonderprogramme aufgelegt. Nie hätten die Hochschulen mehr Geld erhalten als derzeit, betont das Wissenschaftsministerium. In den nächsten Jahren würden weitere Neubauten fertig. Im Haushalt 2017 stehen 160 neue Professorenstellen.

Doch der Alltag sieht mitunter noch so aus: Wirtschaftsprofessor Hassler kann nicht alle Erstsemester beraten. Die Klausuren mit Ankreuz-Antworten korrigiert nicht er, sondern ein Computer. Selbst in kleineren Fächern wie Archäologie sitzen in Frankfurt 55 Anfänger in einem Seminar. Die Studenten müssen erst die Tische aus dem Raum tragen, damit alle Platz finden.

Neue Sorgen nach Ende des Hochschulpakts

Sorgen macht den Hochschulen allerdings weniger die enge Gegenwart, für die sie in einem Hochschulpakt mit Wissenschaftsminister Boris Rhein (CDU) immerhin erstmals ein verlässlich steigendes Grundbudget bis 2020 aushandeln konnten. Das hatte Hessen bundesweit Anerkennung gebracht. Die Hochschulen blicken auf die Jahre danach.

"Irgendwann müssen wir aber auch wissen, wie es nach 2020 weitergeht", sagt der Sprecher der hessischen Universitäten, Gießens Uni-Präsident Mukherjee, hessenschau.de und erinnert daran: "Die Studierenden die jetzt und in den kommenden Jahren ihr Studium beginnen, bleiben ja über 2020 hinaus."