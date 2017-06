Was dürfen Radfahrer im Straßenverkehr? Falschradeln auf einer Straßenspur gehört definitiv nicht dazu, wie jetzt auch das OLG Frankfurt befand. Mitten auf der Straße zu fahren dagegen kann angebracht sein. Was geht, was nicht? Eine Übersicht.

Das kürzliche Urteil des Frankfurter Oberlandesgerichts (OLG) war eindeutig: Wer mit dem Fahrrad einen Schutzstreifen in der falschen Richtung befährt, muss für die Folgen eines Unfalls haften, entschied das Gericht Mitte Juni. Ein Radler war in der Frankfurter Innenstadt in der Gegenrichtung auf einem Schutzstreifen unterwegs und hatte dabei einen Fußgänger umgefahren. Dieser brach sich bei dem Unfall ein Gelenk.

Weitere Informationen Schutzstreifen und Radstreifen Es gibt zwei Varianten, wie Radfahrer auf der Straße geführt werden. Ein Radstreifen wird mit durchgezogener Linie vom Autoverkehr getrennt. Ein sogenannter Schutzstreifen hat dagegen nur eine unterbrochene dünne Linie. Sie darf überfahren werden und kommt oft dort zum Einsatz, wo nicht genug Platz ist. Ende der weiteren Informationen

Der Radfahrer hätte besonders aufpassen und mit Fußgängern rechnen müssen, so das Gericht. Er muss 5.000 Euro Schmerzensgeld und Schadenersatz zahlen - weil er nicht versichert ist, aus eigener Tasche. Dem Fußgänger schrieb das Gericht eine zehnprozentige Mitschuld zu, weil er die Straße nicht auf dem nahegelegenen Fußgängerüberweg überquert habe.

Falschradeln = falsch

Auf Straßenspuren ist Falschradeln absolutes No-Go! Verboten ist es auch auf Radwegen, dort kommt es aber wesentlich häufiger vor. Wer unbedingt einen Radweg gegen die Richtung befahren will, muss sehr defensiv fahren, also Richtig-Radlern nach links ausweichen, mit Autos und Fußgängern rechnen und diese immer vorlassen.

Außerdem müssen Falschradler mit einem Ordnungsgeld rechnen, wenn sie erwischt werden. Eine Ausnahme machen die sogenannten Zweirichtungs-Radwege, die zwar mit Schildern und Markierungen ausgewiesen sind, aber nicht unbedingt für eine Entwirrung der Situation sorgen.

Gegen Einbahnstraßen = meistens richtig

Ein Zusatzschild erlaubt das Radfahren gegen die Einbahnstraße Bild © Gemeinfrei (CC0), Kombi: hessenschau.de

Radeln gegen Einbahnstraßen hat in Frankfurt schon Tradition. In den ersten Vierteln wurde es vor über 20 Jahren eingeführt . Inzwischen ist es in vielen Städten erlaubt - aber immer durch eine entsprechende Beschilderung. Fehlt das Zusatzschild, ist es nicht erlaubt.

Radweg verlassen = ohne Schild richtig

Vorhandene Radwege sorgen immer noch für Streit, wenn Radfahrer sie nicht benutzen. Autofahrer beschweren sich aber oft zu unrecht. Radwege müssen nur bei Benutzungspflicht benutzt werden. Die gilt, wenn ein blaues Fahrrad-Schild vorhanden ist. Das kann einen reinen Radweg anzeigen oder auch einen kombinierten Rad- und Fußweg.

Fehlt das Schild, kann der Radler die Straße nehmen. Benutzungspflichten dürfen nur erteilt werden, wenn das Fahren auf der Straße zu gefährlich wäre, etwa an großen Hauptstraßen. Die Kommunen arbeiten daher an der Abschaffung vieler Radwege-Benutzungspflichten - manchmal dauert das jedoch länger.

Die Benutzungpflicht kann hier nicht eingehalten werden, weil dann der Seitenabstand zu parkenden Autos zu knapp wäre. Bild © hessenschau.de

Radfahrer dürfen aber auch benutzungspflichtige Radwege verlassen. Und zwar wenn der Radweg verstellt ist, zum Beispiel durch Autos. Oder wenn er nicht normal befahrbar ist, zum Beispiel aufgrund von Laub, Scherben, Schnee oder anderen Gefahren. Auch zum Linksabbiegen darf man den Radweg schon vor der Kreuzung verlassen (u.a. OLG Hamm: 27 U 2/89).

Handzeichen = Pflicht, aber

Fahrtrichtung anzeigen ist - was viele anscheinend nicht wissen - Pflicht. Das gilt auch für Radfahrer. Allerdings muss ein Radfahrer nicht dauerhaft den Arm in die Luft strecken, nachdem er sich eingeordnet hat (OLG Karlsruhe 1 Ss 161/73, OLG Hamm 27 U 2/89).

Fahrbahnmitte = oft richtig

Trotz generellem Rechtsfahrgebot müssen Radfahrer nicht ganz rechts fahren. Das sollten sie sogar nicht, sonst können sie bei einem Unfall haftbar gemacht werden. Der Abstand zu parkenden Autos sollte rund 1,50 Meter betragen, ohne Autos immerhin noch bis zu einem Meter, wie der Radverkehrsclub ADFC empfiehlt .

Viel zu knapp: Beim Überholen von Radfahrern beträgt der Abstand mindestens 1,50 Meter - ab Lenker-Ende. Bild © hessenschau.de

Wer einen Radfahrer überholt, muss mindestens 1,50 Meter Seitenabstand einhalten. Bei Steigungen oder wenn Kinder radeln sogar zwei Meter. (OLG Frankfurt: 2 Ss 478/80, OLG Karlsruhe, 10 U 102/88).

Die logische Konsequenz aus diesen Abständen ist, dass Radfahrer auf vielen Straßen in der Mitte fahren müssen und nicht überholt werden können. Bei mehrspurigen Straßen muss auf der zweiten Spur überholt werden. Wenn Autofahrer drängeln oder hupen, sind sie diejenigen, die etwas falsch machen.

Rot = Rot

Dass an roten Ampeln gehalten werden muss, wissen auch Radfahrer. Wer dennoch über Rot fährt, riskiert ein Bußgeld und gefährdet sich im Ernstfall selbst. Auch alle Vorfahrtsregeln gelten vollumfänglich auch für Radfahrer.

Hier könnte sich aber in der Rechtssprechung bald was ändern. Das Bundesverkehrsministerium prüft offenbar, ob Radfahrern künftig das Rechtsabbiegen bei Rot an Kreuzungen erlaubt werden soll . In Paris ist das jetzt schon erlaubt. Noch weiter geht der US-Staat Idaho, der Radlern erlaubt, eine rote Ampel als Stoppschild zu deuten.

Zebrastreifen-Radeln = richtig, aber

Fahrradfahrer müssen auf einem Zebrastreifen nicht anhalten. Bild © picture-alliance/dpa

Wer mit dem Rad auf einem Zebrastreifen die Straße überquert, muss nicht absteigen. Aber: Autos müssen für Radfahrer nicht anhalten. Im Gegensatz zu Fußgängern haben Radfahrer keine Bevorrechtigung. Beim Radeln über Zebrastreifen sollte man auf jeden Fall langsam und sichtbar heranfahren. Hält kein Auto an, kann man immer noch absteigen und schieben - dann ist man bevorrechtigter Fußgänger.

Autoschlangen überholen = richtig

Die StVO (§ 5 Abs. 8) erlaubt das rechte Vorbeifahren an Autoschlangen bei "ausreichendem Raum ... mit mäßiger Geschwindigkeit und besonderer Vorsicht". An vielen Kreuzungen gibt es inzwischen offiziell für Radler markierte Wartebereiche vor den Autos, die oft nur durch Vorbeifahren am Stau zu erreichen sind.

Fußgängerzone = mal richtig, mal falsch

Ob in einer Fußgängerzone geradelt werden darf, hängt davon ab, wie die jeweilige Kommune es regelt. Manche erlauben Schrittgeschwindigkeit, andere verbieten es ganz oder zu bestimmten Zeiten. Oberstes Gebot ist eine besondere Rücksicht auf Fußgänger, die grundsätzlich Vorrang haben.

Weitere Informationen Bußgeldkatalog für Radfahrer Freihändig fahren: 5 Euro, Licht vergessen: 20 Euro. Der Fahrradclub ADFC hat die Verwarnungs- und Bußgelder für Radfahrer zusammengestellt. Ende der weiteren Informationen

Helm = rechtlich irrelevant

Wie in den meisten EU-Ländern besteht auch in Deutschland keine Helmpflicht für Radfahrer. Laut Bundesgerichtshof spielt die Frage nach einem Helm bei einem Unfallgeschehen keine Rolle. Demnach besteht auch versicherungsrechtlich keine Helm-Relevanz. Das Tragen eines Helms ist immer freiwillig. Der Nutzen ist umstritten. Erhöht er in manchen Situationen die Sicherheit, kann er in anderen Fällen zu mehr Leichtsinn verleiten.

Kopfhörer = nur leise

Kopfhörer oder Ohrstöpsel dürfen zwar getragen werden. Der Radfahrer muss aber das Verkehrsgeschehen mitbekommen - Musik darf nicht zu laut sein. Sicherer ist es, im Straßenverkehr auf Beschallung zu verzichten. Immer wieder kommt es zu schweren Unfällen mit Kopfhörer tragenden Fußgängern oder Radfahrern. Wer mit zu lauter Musik unterwegs ist, kann auch eine Verwarnung kassieren - übrigens auch als Autofahrer.

Handy = falsch

Verboten: Pedalieren und telefonieren Bild © picture-alliance/dpa

Wie am Steuer ist die Smartphone-Nutzung auch am Lenker verboten. Lesen, tippen, telefonieren lenken die Aufmerksamkeit zu stark ab. Wird ein Radler dabei erwischt, kostet es laut aktuellem Bußgeldkatalog 25 Euro.

Licht = was wohl?

Auch die Beleuchtung ist ein Thema, bei dem Vorschrift und Realität oft weit auseinander driften. Natürlich muss man im Dunkeln mit Licht fahren. Wer es nicht tut, wird deutlich schlechter gesehen und muss sich das immer bewusst machen - und dann wenigstens sehr defensiv fahren. Außerdem drohen auch hier Bußgelder.

Kurven schneiden = falsch

Eigentlich logisch: Auch in Kurven bleibt man rechts. Radeln mag dazu verleiten, den kürzestmöglichen Weg zu nehmen. Aber wenn die Sicht fehlt, kann man sich den Mikro-Umweg einer weiteren Kurve ruhig antun.

"Radfahrer absteigen" = Unsinn

Das Schild ist nicht totzukriegen und taucht immer wieder irgendwo auf. "Radfahrer absteigen" ist zwar ein amtliches Verkehrszeichen, aber es hat verkehrsrechtlich keine Bedeutung, weil es in der StVO nicht erwähnt wird, erläutert Bernd Sluka vom Verkehrsclub Deutschland (VCD) auf seiner Homepage . Weil es ein Zusatzzeichen ist, darf es nur in Kombination mit anderen Verkehrszeichen verwendet werden, die aber für sich schon genug aussagen. Es ist eher als Empfehlung, Gefahrenhinweis oder Bitte zu verstehen.