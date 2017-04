Ein Bundeswehrsoldat, der ein Doppelleben als Flüchtling führt, um einen Anschlag vorzubereiten? Im Fall des verhafteten Offiziers aus Offenbach bleiben Fragen. Antworten von ihm gibt es nicht. Ein anderer aber redet.

Der unter Terrorverdacht verhaftete Bundeswehroffizier schweigt zu den Vorwürfen, wie die Staatsanwaltschaft in Frankfurt am Freitag berichtete. Der 28-Jährige habe am Donnerstag vor dem Haftrichter keine Angaben gemacht. Gegen den Oberleutnant wird wegen der Vorbereitung einer schweren staatsgefährdenden Gewalttat, Verstoß gegen das Waffengesetz und Betruges ermittelt.

Student: Soldat gab mir Munition

Der aus Offenbach stammende Soldat war am Mittwoch ebenso festgenommen worden wie ein 24 Jahre alter Student, der auch aus Offenbach stammt und in Friedberg lebt. Beide hatten nach Angaben der Ermittler fremdenfeindliche Nachrichten über ihre Mobiltelefone ausgetauscht. Beim Studenten fanden die Ermittler auch Munition.

Anders als der Soldat machte der 24-Jährige bereits erste Angaben zu den Vorwürfen. Er habe die Patronen von dem Bundeswehrsoldaten erhalten, sagte er nach Auskunft der Anklagebehörde.

Ministerium: RP muss gründlich prüfen

Auch für die Ermittler ist es der erste Fall dieser Art: Der Soldat hatte sich Ende 2015 in der hessischen Erstaufnahmeeinrichtung Gießen als syrischer Flüchtling ausgegeben. Anfang 2016 stellte der Bundeswehrsoldat in Bayern einen Asylantrag als syrischer Christ unter dem Namen David Benjamin und führte in der Folge mehr als ein Jahr lang ein Doppelleben. Im Januar 2017 fiel er auf, als er auf einer Wiener Flughafentoilette eine geladene Pistole versteckte. Als er die Waffe Wochen später holen wollte, wurde er vorübergehend festgenommen. Bei einem Fingerabdruck-Abgleich fiel auf, dass er auch als Flüchtling gemeldet war.

Auf hr-Anfrage sagte eine Sprecherin des Sozialministeriums am Freitag: "Es ist bereits am Donnerstag der Auftrag des Ministeriums an das Regierungspräsidiums Gießen ergangen, den Sachverhalt zu recherchieren und gründlich zu prüfen." Die Behörde sei "mit Hochdruck dabei" und stimme sich mit Staatsanwaltschaft ab.

Die Staatsanwaltschaft vermutet, dass der Offizier einen rechtsextremen Anschlag geplant und ihn möglicherweise Flüchtlingen anlasten wollte. Zugleich gibt es den Verdacht des Betruges, weil er als Flüchtling staatliche Gelder bezog.

Tauber: Schande für Offizierskorps

Der Fall sei rätselhaft, sagte der Wiesbadener Kriminalpsychologe Rudolf Egg der Deutschen Presse-Agentur. Der Oberleutnant habe mit dem Asylverfahren einen "Riesenaufwand" betrieben und das seit ja auch riskant.

Der CDU-Generalsekretär und hessische Bundestagsabgeordnete Peter Tauber zeigte sich empört. "Was für eine Schande für das deutsche Offizierskorps", erklärte er am Freitag bei Twitter, "neben der Strafverfolgung sofort unehrenhaft entlassen." Der parlamentarische Geschäftsführer der Linken im Landtag, Hermann Schaus, hatte bereits zuvor Aufklärung durch den Innenminister gefordert.

Weitere Informationen Was wann und wo geschah - was bisher bekannt ist Hessische Erstaufnahmeeinrichtung, Gießen: 2015 gibt sich der Soldat als syrischer Flüchtling aus.

Zirndorf (Bayern): Anfang 2016 stellt der Bundeswehrsoldat einen Asylantrag und wird registriert, danach lebt er in einem Flüchtlingsheim in Bayern und bezieht finanzielle Leistungen unter falscher Identität.

Flughafen Wien/ Schwechat (Österreich): Ende Januar 2017 wird eine geladene Schusswaffe auf einer Toilette gefunden, kurz später will der Offizier (Oberleutnant) sie wieder holen – vorübergehende Festnahme durch die österreichische Polizei.

Hammelburg (Unterfranken): April 2017: Der verdächtige Soldat wird bei einem Bundeswehrlehrgang festgenommen, Durchsuchungen in Deutschland, Österreich und Frankreich.

Friedberg (Wetterau): Hier hat der verdächtige Student eine Wohnung.

Illkirch (Frankreich): Hier war der 28-jährige Oberleutnant der Bundeswehr stationiert.

Offenbach: Herkunftsort der beiden Tatverdächtigen. Ende der weiteren Informationen

