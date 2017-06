Eine im Auftrag des Kultusministeriums Studie zeigt: Ein Viertel der Jugendlichen zwischen 14 und 16 Jahren hat sexuelle Gewalt schon am eigenen Leib erfahren. Das Spektrum reicht von Nacktfotos bis hin zu erzwungenem Sex. Aber: Auch sehr viele Jugendliche sind Täter.

Fast jeder vierte Jugendliche in Hessen hat schon einmal sexuelle Gewalt erfahren. Das ist das Ergebnis einer bisher einmaligen Studie mit dem Namen "Speak", die der hessische Kultusminister Alexander Lorz (CDU) am Donnerstag in Wiesbaden vorgestellt hat. Dafür haben Forscher der Universitäten Marburg und Gießen insgesamt mehr als 2.700 Jugendliche an 53 hessischen Schulen befragt.

Mädchen häufiger Opfer

Laut der Studie sind Mädchen häufiger Opfer als Jungen. Jedes dritte befragte Mädchen gab an, gegen seinen Willen begrapscht worden zu sein. 13 Prozent wurden gegen ihren Willen geküsst, jedes zehnte Mädchen wurde intim berührt. Außerdem sagten mehr als fünf Prozent der Mädchen, sie seien zu Nackt- oder pornografischen Fotos oder Filmen gezwungen worden. Drei Prozent erklärten, zum Sex gedrängt oder gezwungen worden zu sein.

Der Großteil der Taten spielte sich dabei zwischen den Jugendlichen ab. Jeder Dritte gab auch an, schon öfter selbst Täter gewesen zu sein. Gleichaltrige sind damit das Hauptrisiko für sexuelle Gewalt gegen andere Jugendliche. Die Forscher forderten, den Fokus bei der Prävention nicht allein auf sexuellen Missbrauch und erwachsene Täter zu richten.

Zusammenhang zwischen Pornokonsum und Übergriffen

Fast jeder zweite Jugendliche gab an, sexuelle Gewalt erfahren zu haben, ohne dass der Körper direkt betroffen war – dazu zählt zum Beispiel sexuelle Belästigung im Internet. Auch davon sind Mädchen häufiger betroffen als Jungen. Auch, dass Gerüchte mit sexuellem Inhalt verbreitet werden oder man "in negativer Art als schwul oder lesbisch bezeichnet" wird, gehört zu den Formen sexueller Gewalt, die Jugendliche erfahren.

Sabine Maschke, Erziehungswissenschaftlerin an der Uni Marburg, die die Studie mitverfasst hat, empfiehlt: Wer so etwas miterlebt, soll sich einmischen. "Sprich es an, rede darüber! Darauf warten Schüler, dass sie angesprochen werden und damit auch einen Ansprechpartner für sich finden. Manche Lehrer vermeiden es, dazwischen zu gehen, aber es ist wichtig, nicht nur darüber hinweg zu schauen."

Außerdem wurden laut Studie zahlreiche Jugendliche gezwungen, die Geschlechtsteile anderer oder auch Pornos anzusehen. In den meisten Fällen schauen die Jugendlichen aber von sich aus Pornos - fast die Hälfte der befragten Jungen sieht häufig Filme, die erst ab 18 Jahren zugelassen sind. Bei Mädchen waren es nur knapp acht Prozent. Jugendliche, die selbst Täter werden, gehören auffällig oft zu der Gruppe, die häufig Pornos sieht.

Erfahrungen mit langwierigen Folgen

Viele Schüler berichteten von langwierigen Folgen sexueller Gewalterfahrungen. Das reicht von negativen Bildern, die sie nicht mehr aus dem Kopf kriegen, bis hin zur Angst, in die Schule zu gehen, mangelndem Selbstwertgefühl, Mobbing und schlechten Leistungen. Dazu gehört auch, dass die Schule der häufigste Ort ist, an dem nicht-körperliche sexuelle Gewalt stattfindet, und dass Mitschüler und Freunde zu den häufigsten Tätern zählen.

Schüler sensibilisieren, Lehrer ausbilden

Das Kultusministerium will die Ergebnisse der Studie nun als Info-Material an Schulen weiterreichen. Außerdem sollen mehr Lehrer auf dem Gebiet geschult werden. Die Verfasser der Studie empfehlen, die Jugendlichen stärker für die Problematik zu sensibilisieren und ihre Medienkompetenz zu stärken.

Schon jetzt verweist das Kultusministerium auf verschiedene Maßnahmen - dazu gehören Handreichungen für Lehrer, außerdem soll pro Schule ein Lehrer als Ansprechpartner für Betroffene ausgebildet werden - das bleibt aber freiwillig. Zudem soll ein Theaterstück für das Thema sensibilisieren.

Förderschulen noch ausgespart

Für eine zweite Befragungsrunde sollen bald Schüler an Förderschulen befragt werden, die dieses Mal ausgenommen waren. Die Autoren der Studie rechnen dann mit noch mehr Betroffenen.

Eine Zusammenfassung der Studie mit vielen weiteren Ergebnissen hat das Kultusministerium auf seiner Website veröffentlicht .

