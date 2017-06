Verschärftes Gesetz tritt in Kraft

Spielhallen-Betreiber müssen von Samstag an schärfere Auflagen einhalten. Viele Konzessionen wackeln. Eine Härtefallregelung lässt den hessischen Kommunen Spielraum - sie gehen unterschiedlich damit um.

Den einarmigen Banditen geht es an den Kragen: Da ab dem 1. Juli neuere und strengere Regeln für Spielhallen gelten, droht zahlreichen Zocker-Buden in Hessen das Aus. "Wir rechnen damit, dass etwa 50 Prozent der Geräte wegfallen können", sagte Anita Oegel, Referatsleiterin beim Hessischen Städtetag. Nur ein kleiner Teil der Betreiber soll weiterhin eine Lizenz erhalten. Noch ist teilweise aber unklar, an wen genau diese vergeben werden.

Ab sofort gibt es einen Mindestabstand

Die Verschärfung des hessischen Spielhallengesetzes war bereits 2012 beschlossen worden, um Spielsucht vorzubeugen. Das Gesetz tritt aber erst jetzt in Kraft - nach einer fünfjährigen Übergangsfrist, die ausläuft. Jeder habe genug Zeit gehabt, sich auf diese Situation einzustellen, sagte Oegel. Auch die Kommunen hätten abgewogen und Erlaubnisse erteilt, abgelehnt oder befristet. Vielerorts wisse trotzdem niemand, wie es nun weitergeht.

Das ab sofort gültige Gesetz erlaubt nur noch eine Spielhalle pro Gebäude, zwei Spielhallen müssen mindestens 300 Meter voneinander entfernt sein. Doch welcher Betreiber muss schließen, damit die Auflagen gerade zur "Bannmeile" erfüllt sind? Und wo sind Ausnahmen möglich? Das Wirtschaftsministerium habe den Kommunen Handlungsempfehlungen gegeben, sagte ein Sprecher. "Wichtig war, dass sie ein transparentes und diskriminierungsfreies Verfahren anwenden." Ein Überblick über die hessischen Städte:

Punktesystem in Wiesbaden

Die Stadt Wiesbaden etwa wählte ein Punktesystem auf Basis bestimmter Kriterien, um zu entscheiden, welche Halle keine neue Lizenz bekommt, damit die Abstandsregel eingehalten werden kann. "Die mit den meisten Punkten hat die Konzession nach dem neuen Gesetz erhalten", sagte Christoph Fink. Er ist im Ordnungsamt Abteilungsleiter für das Gewerbewesen. Wie viele der rund 50 Spielstätten in der Landeshauptstadt am Ende dicht machen müssen, ist Fink zufolge noch unklar. Denn auch kurz vor Ablauf der Frist gingen noch Anträge von Betreibern ein. Zudem blickt die Stadt - wie auch andere Kommunen in Hessen - Klagen entgegen: "In den allermeisten Fällen steht der Rechtsweg offen. Wir erwarten also Klagen. Das haben die Betreiber schon angekündigt."

Von 51 Einrichtungen in Kassel sind 45 von der neuen Regelung betroffen. 40 davon würden auf Ausnahmeregelungen pochen, sagte Bernd Kessler vom Ordnungsamt. "Sie haben Härtefallregelungen beantragt." Die Stadt wolle eine Umsetzung der Bestimmungen bis zum Ende des Jahres verschieben. Insgesamt sei davon auszugehen, dass von den 51 Hallen etwa die Hälfte übrig bleiben dürfte.

Auch Fulda kennt Widerstände: "Bei den Spielhallen, die unter das Abstandsgebot fallen, ist der ablehnende Bescheid für eine der drei betroffenen Spielhallen wegen eines Widerspruchsverfahrens noch nicht rechtskräftig", teilte die Stadt mit.

Darmstadt hat nach Angaben des Ordnungsamtes für neun der 41 Spielhallen Erlaubnisse nach der neuen Regelung erteilt. "Aufgrund der umfangreichen Prüfungen im Zusammenhang mit der Erlaubniserteilung konnten für die übrigen Spielhallen noch keine Ablehnungsbescheide zugestellt werden." Dies sei "in den nächsten Wochen zu erwarten". Mit einer zwangsweisen Schließung bis zur Zustellung der Bescheide müssten die Betreiber aber nicht rechnen.

In Frankfurt haben von den rund 160 Spielhallen über ein Drittel einen Antrag gestellt, auch nach dem neuen Gesetz arbeiten zu können. Über Härtefälle oder Ausnahmen müsse entschieden werden, teilte die Stadt mit. Das brauche Zeit. "Aus diesem Grund ist zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht abschätzbar, wie viele Spielhallen letztlich schließen müssen oder noch befristet weiterbetrieben werden dürfen."

Anders ist die Situation beispielsweise in Kriftel (Main-Taunus-Kreis). Dort wurden laut Verwaltung für alle vier bestehenden Spielhallenbetreiber insgesamt zehn Spielhallenerlaubnisse bis 30. Juni 2032 erteilt. Es fallen demnach keine Spielhallen weg.

Automatenwirtschaft wehrt sich

Die Automatenwirtschaft bleibt derweil bei ihrer kritischen Haltung gegenüber dem Gesetz: "Wir halten diese Regelung für ganz falsch", sagte der Sprecher des Vorstands der Deutschen Automatenwirtschaft, Georg Stecker. "Die Kriterien (Abstand und Größe) haben nichts mit Spielsucht zu tun." Wichtig seien "Qualitätskriterien", wie Jugendschutz und Zertifikation. Wie die Stadt Wiesbaden rechnet auch Stecker mit Klagen von Spielhallenbetreibern.

Und ein neues, weiter verschärftes Spielhallengesetz wird schon vorbereitet. Hessen wolle an seinem Ziel festhalten, die Zahl der Spielhallen zu regulieren, hatte Wirtschaftsminister Tarek Al-Wazir (Grüne) am Mittwoch im Landtag bekräftigt.