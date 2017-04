Interview zu Instagram und Co.

Selfies bei Instagram, Videos bei You Tube: Teenager zeigen sich ungezwungen auf Social-Media-Plattformen. Manche verdienen damit richtig Geld, andere werden gemobbt. Ein Medienpädagoge erklärt, was Eltern und Jugendliche wissen sollten.

Mit Kussmund, umringt von Freundinnen, im Park - viele Jugendliche lieben es, Selfies von sich zu posten. Cool oder peinlich? Das beurteilen auf Social-Media-Plattformen meist die anderen. "Oft wird die mögliche Reichweite massiv unterschätzt oder das eigene Können stark überschätzt", sagt Medienpädagoge Stephan Schölzel vom Infocafé Neu-Isenburg. Wie sein Team und er in der städtischen Einrichtung mit Mobbingfällen umgehen, berichtet er im Interview.

hessenschau.de: Herr Schölzel, welche Social-Media-Apps liegen bei Teenagern im Trend?

Stephan Schölzel: Die Playback-App musical.ly ist sicher, neben Snapchat und Instagram, eine der meist genutzten Apps. Und natürlich WhatsApp. Allerdings ist WhatsApp weniger als Teil von Social Media zu sehen, sondern eher als ein Kommunikationswerkzeug. In WhatsApp gibt es übrigens meist während der vierten oder fünften Klasse eine erste Kollision mit der Realität. Den Schülern wird klar, dass dort auch Regeln gelten. Dieser Lerneffekt muss bei den Kindern und Jugendlichen durch eigene Erfahrungen von selbst eintreten.

hessenschau.de: Was können denn Eltern tun, wenn sie mitbekommen, dass ihre Kinder intime Bilder posten oder verschicken?

Schölzel: Eine pauschalisierte Antwort ist hier weder möglich noch sinnvoll. Wenn heranwachsende Mädchen Fotos in Unterwäsche machen, dann in den meisten Fällen, um Feedback von der besten Freundin zu bekommen. Aus der Sicht vieler Eltern ist das eine dumme Idee, aus der Sicht vieler Jugendlicher jedoch selbstverständlich. Die Frage 'Was ist privat?' ist einer der klassischen Konfliktpunkte zwischen Eltern und Jugendlichen.

Jüngere Kinder haben dagegen im Normalfall kein Interesse an sexualisierten Inhalten. In vielen Fällen nehmen sie Inhalte nicht so auf wie Erwachsene. Feingefühl ist hier ebenso hilfreich, wie die Einschätzung der Reaktionen des eigenen Kindes.

hessenschau.de: Die nächste Stufe wäre dann Sexting?

Schölzel: Ja, unter Sexting versteht man den einvernehmlichen Austausch von privaten Bildern unter Jugendlichen. Problematisch ist das nichteinvernehmliche Weiterleiten von Bildern oder der Foto-Missbrauch in sozialen Gruppen. Das sind Sexualstraftaten und hat nichts mit Sexting zu tun.

hessenschau.de: Haben Sie bei Ihrer Arbeit im Infocafé mit solchen Fällen zu tun?

Schölzel: Bei uns geht es fast immer um Mobbing. Manche Eltern haben auch Fragen zum Jugendschutz, etwa zu Gewalt- und Suchtinhalten in Computerspielen. Zu uns kommen Eltern und Kinder aus Neu-Isenburg, wir bekommen aber auch Anfragen aus ganz Hessen.

hessenschau.de: Sie sprechen von Online-Mobbing?

Schölzel: Die Trennung zwischen Mobbing und Online-Mobbing ist nur bedingt sinnvoll. Das was online stattfindet, ist im Prinzip genau dasselbe wie früher. Das Problem bei Online-Mobbing ist, dass es keine sicheren Rückzugsorte oder -zeiten mehr gibt.

Früher hätte ich die Schule meiden können oder den Sportpark, wo die Leute rumhängen, die mir das Leben zur Hölle machen. Das geht über digitale Medien nicht mehr. Es kriegen viel mehr Leute mit und alles geht Schlag auf Schlag. Das führt dazu, dass bei Online-Mobbing Situationen sehr drastisch und schnell eskalieren können.

hessenschau.de: Wie können Sie betroffenen Jugendlichen helfen?

Schölzel: Die beste Hilfe bei Online-Mobbing ist immer die Prävention, das heißt man redet erst einmal darüber und erklärt die Unterschiede zu einem Streit. Ein Schüler denkt zum Beispiel: Das Mädchen aus der Parallelklasse ist ein bisschen komisch und eigentlich hat sie es auch verdient, dass man sich über sie lustig macht – aber das was da gerade passiert, ist nicht mehr cool. Wenn jemand so etwas denkt, sollte er den Mund aufmachen und jemanden darauf hinweisen, der sich das Ganze mal genauer anschaut.

Gründe einzugreifen, gibt es viele: soziale Verantwortung, soziales Lernen, Nächstenliebe. Aber der mit Abstand beste Grund ist: Wenn ich nicht zulasse, dass das irgendjemandem in meiner Klasse oder Schule passiert, dann wird auch jemand in der Schule für mich einstehen.

hessenschau.de: Neben Mobbing gibt es ja auch noch das Thema Jugendschutz. Die Playback-App musical.ly ist gerade bei Kindern besonders beliebt. Eigentlich darf die App aber erst ab 12 Jahren verwendet werden.

Schölzel: Die Einhaltung des Mindestalters wird bei musical.ly ebenso wenig forciert wie bei den anderen Anbietern. Im Zweifel kann der Anbieter sich darauf beziehen, in keinem Geschäftsverhältnis mit dem kindlichen Nutzer zu stehen und somit keine Verantwortung zu tragen. Abgesehen davon stellt sich bei musical.ly die Frage des Urheberrechts an Liedern und Songtexten der Interpreten. Wer auf Nummer sicher gehen will, stellt musical.ly in den privaten Modus und teilt seine Songs nicht öffentlich, sondern nur mit Freunden.

hessenschau.de: Halten Sie musical.ly für bedenkenlos?



Schölzel: Die problematischsten Fälle bei musical.ly entstehen, wenn Videos produziert werden, die nicht gut ankommen. Oft wird die mögliche Reichweite von musical.ly von den jungen Produzenten massiv unter- oder das eigene Können stark überschätzt. Abhilfe schafft auch hier die Funktion, Videos nur mit Freunden zu teilen.

hessenschau.de: Jugendliche können ja über Social-Media-Kanäle mit Bildern und Videos Geld verdienen.

Schölzel: Ja, die größeren Youtuber und Größen bei musical.ly verdienen ziemlich gut damit. Auf der Webseite SocialBlade werden entsprechende Daten erhoben. Da kann man sich einen Eindruck verschaffen, wie viel Geld bei You Tube mit Werbeeinnahmen verdient wird. SocialBlade zeigt allerdings nur die Einnahmen an, die über AdSense, das Onlinewerbenetzwerk von Google, erzielt werden. Die Einnahmen über Productplacement und Auftritte sind da noch nicht drin.

Bei manchen Youtubern sind wir da schon in einem Bereich von mehreren tausend Euros monatlich. Auch bei den größeren deutschen Youtubern sprechen wir hier von mindestens fünfstelligen Beträgen. Nicht von ungefähr können sich erfolgreiche Youtuber mit Anfang 20 schon Sportwagen leisten.

hessenschau.de: Haben Sie den Eindruck, dass Eltern überhaupt noch durchblicken, was ihre Kinder machen?

Schölzel: Da muss man ganz realistisch sein. Wenn man an seine eigene Jugend zurückdenkt, gab es ja auch eine Menge Sachen, die die eigenen Eltern nicht wussten. Das ist heute auch noch so. Die Frage ist: Wissen die Eltern genug? Wenn sie regelmäßig mit ihren Kindern reden und sich Zeit für sie nehmen, funktioniert das meistens. Wenn man sie einfach wild in den Wald rennen lässt, dann werden sie irgendwann gegen einen Baumstamm rennen.

Das Gespräch führte Susanne Mayer.