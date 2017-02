Die Zukunft des Bahnhofsviertels in Frankfurt wird rosig, da ist sich Cream-Music-Inhaber Bernhard Hahn sicher. Im Interview erklärt er, warum er so lange nicht warten kann und jetzt die Flucht aus der Taunusstraße ergreift.

Die Metallkasse schnurrt wie ein Kätzchen und ist das Herzstück: Beim Besuch des 113 Jahre alten Musikgeschäfts Cream Music in der Taunusstraße in Frankfurt kommen nostalgische Gefühle auf. Der King of Rock'n'Roll, Elvis Presley, kaufte dort 1958 eine Gitarre: die schwarze "Isana". Mit dem Umzug nach Sachsenhausen verliert das Bahnhofsviertel einen internationalen Hotspot für Musikliebhaber. "Es ist ein Kampf gegen Windmühlen", sagt Mitinhaber Bernhard Hahn im Gespräch mit hr-iNFO hinsichtlich der Drogenszene, die ihm das Geschäft kaputt macht. Eine Zukunft für das Viertel sieht er dennoch.

hessenschau.de: Cream Music zieht nach mehr als 100 Jahren um. Welche persönlichen Dinge würden Sie in einen leeren Umzugskarton packen?

Bernhard Hahn: Die 90 Jahre alte Kasse kommt auf jeden Fall mit. Die ist das Herzstück des Geschäfts. Da ist die DNA von inzwischen fünf Generationen dran. Unsere Tresen kommen mit: Diese Patina kann man nicht wiederherstellen, die muss man einfach mitnehmen. Und der Ladeneingang mit den Säulen, mit dem alten Schild, das sind alles Dinge, die für uns sehr, sehr wichtig sind. Wir wollen das Flair des Geschäfts erhalten.

Eine mehr als 100 Jahre Geschichte: Der Tresen von Cream Music Bild © Johannes Gregor/ hessenschau.de

hessenschau.de: Was sagen denn Ihre Kunden dazu, dass Cream Music nach Sachsenhausen umziehen will?

Bernhard Hahn: 95 Prozent haben positiv reagiert. Ich bin selbst überrascht. Fast jeder Kunde sagt: 'Das ist das Beste, was ihr machen könnt. Wir kommen her wegen euch. Aber der Weg zu euch, der Weg von euch, ist nicht hinnehmbar.' Wir spüren das ja auch deutlich an unseren Zahlen und an der Kundschaft. Ich sehe immer weniger Familien, immer weniger Kinder. Die Eltern schicken ihre Kinder nicht allein hier her, weil es zu gefährlich ist.

hessenschau.de: Sie haben zwei Gründe für den anstehenden Umzug genannt: Die Dealer- und Drogenszene und die steigenden Mieten. Drogen gab es immer im Bahnhofsviertel. Was hat sich so dramatisch verändert?

Bernhard Hahn: Die Entwicklung hat vor zehn Jahren begonnen. Der Kiosk nebenan hat 24 Stunden geöffnet. Das ist ein idealer Treffpunkt für die Crack-Szene, die immer stärker geworden ist. Das hat sich auch auf unseren Ladeneingang ausgewirkt. Wir reden auch nicht über ein, zwei Dealer. Das waren zehn bis 20, die sich den ganzen Straßenzug aufgeteilt haben. Ein Gepöbel, ein Gebrülle, eine Aggression. Auch gegen uns. Ich bin auf die Leute zu gegangen und hab gesagt: 'Leute, ihr macht hier unser Geschäft kaputt.' Aber das ist ein Kampf gegen Windmühlen. Wir hatten ja teilweise das Gefühl, wir leben in einem rechtsfreien Raum.

hessenschau.de: Und dazu kam die Mieterhöhung?

Bernhard Hahn: Ja - und eine Ankündigung, dass es weiter nach oben gehen wird. Da hab ich mich gefragt: Mit welchem Recht eigentlich? Eigentlich müsste die Miete gemindert werden.

hessenschau.de: Die Polizei setzt inzwischen rund um die Uhr eine Hundertschaft im Bahnhofsviertel ein. Die Taunusstraße soll videoüberwacht werden. Hat das nicht schon einen Effekt?

Bernhard Hahn: Durch die vielen Polizeieinsätze und Razzien hat sich die Dealer-Szene jetzt Richtung Niddastraße verlagert. Jetzt klagen dort die Händler. Kameras hingen ja schon mal, die wurden aus datenschutzrechtlichen Gründen wieder abgebaut. Unter Kameras leidet das Rotlichtviertel. Weil viele ganz normale Bürger da nicht gesehen werden wollen. Das ist ja auch nachvollziehbar.

Das Rotlicht stirbt auch. Es ist ja auch die Idee, glaube ich, dass man dieses Viertel zurückgewinnt und dann Eigentumswohnungen für 1,25 Millionen baut. Aktuell noch mit Blick auf den Straßenstrich.

Wird demnächst in der Taunusstraße fehlen: Cream Music. Bild © Johannes Gregor/ hessenschau.de

hessenschau.de: Der Gewerbeverein im Bahnhofsviertel schlägt vor, im alten Polizeipräsidium ein Areal zu schaffen, in dem unter Aufsicht legal Drogen gehandelt werden können. Eine gute Idee?

Bernhard Hahn: Ja, die aktuelle Situation muss man ja weiterdenken. Wir brauchen ein Areal, wo diese Menschen sich in aller Ruhe aufhalten können. Mit Polizeiposten und Versorgung, wo die Leute einfach in Ruhe leben können. Man muss die Fakten akzeptieren. Es gibt Junkies, es gibt die Droge und wo eine Nachfrage ist, da gibt es auch einen Markt. Die Junkies sind Teil des Bahnhofsviertels. Für mich sind das Menschen, die Hilfe brauchen. Und seit es den Frankfurter Weg und die ganzen Fixerstuben gibt, ist auch die Sterblichkeit dramatisch runter gegangen. Und wir haben auch Kunden, die drogenabhängig sind.

hessenschau.de: Das Bahnhofsviertel ist en vogue mit vielen tollen Bars und Restaurants. Es gibt schicke Wohnungen – neben Rotlicht, Kunst und Drogen. Wie wird sich das Bahnhofsviertel aus Ihrer Sicht weiter entwickeln?

Bernhard Hahn: Neue Bars sind in der Taunusstraße jetzt auch angekommen. Das wird auch hier weiter gehen. Auch die Taunusstraße wird eines Tages wieder eine traumhaft schöne Straße werden. Allerdings werden wir uns es dann sowieso nicht mehr leisten können. Leben bedeutet Wandel. Und es ist auch völlig in Ordnung, dass sich ein Viertel wandelt. Das Bunte kommt ja nicht von außen, das sind die Menschen, die hier leben. Zum Beispiel 'Mama Afrika' mit dem Waschsalon, dem jetzt gekündigt wurde, weil wahrscheinlich die nächste Szene-Bar reinkommt. Die wird dann auch wieder woanders hingehen und das ist auch ganz normal.