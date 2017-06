Das Rhein-Main-Gebiet gilt als Hochburg von Islamisten. Warum die Region ideale Voraussetzungen für die Extremisten bietet, haben Frankfurter Wissenschaftler untersucht.

Rund 4.150 Islamisten in Hessen zählt der letzte Jahresbericht des hessischen Landesamts für Verfassungsschutz (LfV) - viele davon leben im Rhein-Main-Gebiet. Sorge macht den Sicherheitsbehörden, dass die Zahl der Salafisten stetig wächst. Ihre Zahl stieg von 1.500 im Jahr 2014 auf 1.650 im Folgejahr. Die Gefahr eines möglichen Anschlags schätzen die Behörden in Hessen als sehr hoch ein. Etwa 40 Islamisten gelten als "Gefährder". Rund zwei Drittel von ihnen leben derzeit im Ausland oder sitzen im Gefängnis.



Die drei Wissenschaftler Harry Harun Behr, Bekim Agai und Meltem Kulaçatan von der Frankfurter Goethe-Universität sind der Frage nachgegangen, warum so viele Islamisten im Rhein-Main-Gebiet leben. Hier eine Zusammenfassung der wichtigsten Ergebnisse.

In Frankfurt und der angrenzenden Region leben seit Jahrzehnten Zuwanderer aus aller Welt. Hier gibt es eine Vielzahl verschiedener islamischer Gemeinden. Mit dem internationalen Flughafen und dem Autobahnnetz bietet das Rhein-Main-Gebiet als Verkehrsknotenpunkt eine hohe Mobilität. So können sich Islamisten in der Region aufhalten und agieren, ohne in besonderer Weise aufzufallen.

Zudem sorgten publikumswirksame Auftritte von bekannten Salafisten wie Pierre Vogel und Kampagnen wie die Koran-Verteilaktionen dafür, dass sich das Rhein-Main-Gebiet zu einem Anziehungspunkt für die islamistische Szene entwickelte..

Eine Gemeinsamkeit der meisten jungen Menschen, die sich radikalisiert haben, ist, dass sie Konflikte mit ihrem Elternhaus haben. In vielen Fällen sei insbesondere das Verhältnis zum Vater gestört, so die Wissenschaftler. Hinzu kommen Diskriminierungen oder Ausgrenzungen, die die Jugendlichen erlebten. Ein Aspekt, der bei der Rekrutierung eine entscheidende Rolle spielt. Oftmals haben die Betroffenen keine genaueren Kenntnisse über den Islam und lassen sich somit leichter indoktrinieren. Auch Sehnsucht nach Identität, Sinnsuche oder schlicht Neugier sind Faktoren, die oftmals am Anfang eines Radikalisierungsprozesses stehen.

Islamisten sprechen junge Menschen vor allem auf der persönlichen Ebene an. Sie fragen die Jugendlichen nach ihrem Alltag, ihren Sorgen in der Schule und ihren Konflikten mit Eltern oder Freunden. Über soziale Medien wie Facebook und Skype sind die Extremisten für die Jugendlichen rund um die Uhr erreichbar. Sie bestätigen die Jugendlichen in ihrem Gefühl, von der Gesellschaft abgehängt und unerwünscht zu sein. Die radikalen Gruppen bieten ihnen an, Teil ihrer Gemeinschaft zu sein.

Bei Mädchen und jungen Frauen, deren Anteil unter den Islamisten derzeit rasant steigt, kommt eine weitere Strategie hinzu: Sie werden ermutigt, frühzeitig einen Partner zu suchen und sich auf ihre Rolle als Ehefrau und Mutter zu konzentrieren. Das bedient vor allem die Sehnsüchte der Mädchen, die bis dahin oftmals keinerlei Beziehungserfahrung gemacht haben.