Karen und Angus Foxley leben seit 26 Jahren in Oberursel. Seit dem Brexit-Votum in Großbritannien wollen sie Deutsche werden. Während das Land am Mittwoch offiziell den EU-Austritt beantragt, warten sie täglich auf ihre Einbürgerung.

Britisch oder deutsch? Oder beides? Karen Foxleys Schlüsselanhänger schlägt sich auf keine Seite. Zwei Anhänger halten ihre Schlüssel zusammen. Auf einem ist der britische Unionjack genäht. Auf dem anderen das Schwarz-Rot-Gold der Bundesflagge. Ein Geschenk ihrer Töchter zur Fußball-Weltmeisterschaft 2006, sagt die 52-Jährige lachend. Seit 26 Jahren leben Karen Foxley und ihr Mann Angus in Oberursel (Hochtaunus). Die deutsche Staatsbürgerschaft anzunehmen, das war nie eine Frage, sagt Angus Foxley. Als EU-Bürger haben sie fast die gleichen Rechte wie Deutsche. Bis jetzt.

"In der Gemeinschaft erreicht man doch mehr"

Das Brexit-Referendum im vergangenen Juni hat das verändert. Damals stimmten 52 Prozent der Briten für den Austritt Großbritianniens aus der EU. Am Mittwoch will die britische Premierministerin Theresa May den Austritt des Landes aus der EU beantragen . "Ich kann bis heute nicht verstehen warum", sagt Karen Foxley, "in der Gemeinschaft erreicht man doch mehr."

Vor sechs Monaten haben sie einen Einbürgerungsantrag gestellt, in diesen Tagen warten die Foxleys auf den Bescheid durch das Bundesamt für Migration (BAMF). Sie wollen EU-Bürger bleiben und nehmen die deutsche Staatsbürgerschaft zu ihrer britischen dazu. Die drei Töchter des Paares sind in Deutschland geboren, ihre Pässe sind schon da. "310 Fragen haben wir beim Einbürgerungstest beantwortet", erzählt Karen Foxley. "Wissen Sie, welche Farbe die Hessenfahne hat? Keiner unserer deutschen Bekannten in Oberursel wusste das. Wir schon. Wir haben gepaukt", erzählt sie schmunzelnd.

Zahl der Einbürgerungen verfünffacht

255 Euro hat der Test gekostet, dazu Gebühren für die Prüfung und für einen Sprachtest. Der Brexit kostet die Foxleys etwa 400 Euro pro Person sagt Angus Foxley kopfschüttelnd. Danke, Großbritannien. Seit dem Referendum hat sich die Zahl der Einbürgerungen von 100 im Jahr 2015 auf 524 im Jahr 2016 mehr als verfünffacht, allein im Regierungspräsidium (RP) Darmstadt. In der Rangliste der Einbürgerungsanträge kommt England laut RP Darmstadt bundesweit seitdem gleich nach Marokko und der Türkei.

Manche Briten sagen, der Austritt aus der EU sei, als würde man ein Familienmitglied verlieren. "Schon blöd, wenn Teile aus der Familie so einen Quatsch entscheiden", sagt Angus Foxley. Er durfte nicht mitwählen, weil er schon mehr als sieben Jahren seinen Wohnsitz außerhalb der Insel hat.

"Sehe schwarz für die britische Wirtschaft"

Die Brexit-Wähler hätten den "EU-Lügen" von Boris Johnson und UKEP-Chef Nigel Farage geglaubt, sagt er. Aber auch die britische Regierung habe viel falsch gemacht. "Immer wieder haben die Politiker über die EU gehetzt", sagt Angus Foxley. "Anstatt zu sagen: Schaut mal diese Brücke dort oder jene Straße wurde mit EU-Geld saniert".

Der Tontechniker sieht ziemlich schwarz für die Wirtschaft in seiner Heimat. Er fürchtet, ohne EU-Zugehörigkeit wird es schwierig, Arbeitsvisa zu bekommen. Ganz zu schweigen von Jobs. Zwei ihrer Töchter haben in Großbritannien studiert. Sie sind nach Frankfurt zurückgekehrt. Hier haben sie bessere Arbeit gefunden.

Und auch für Angus und Karen Foxley steht fest: "Oberursel ist unsere Heimat. Unsere Musikgruppen, der Kanuclub. Das alles wollen wir nicht aufgeben", sagt Angus Foxley und ergänzt, mit dem deutschen Pass könne er auch die EU-Line am Flughafen nehmen. "Dann bin ich weiter schneller im Flieger als die Nicht-EU-Bürger". Schneller also, als die Briten, will er damit sagen.