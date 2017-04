Er ist jung, engagiert, gut ausgebildet - und er hat gute Chancen auf einen festen Job. Georges Geschichte könnte ein Musterbeispiel für die Integration von Flüchtlingen sein. Doch jetzt droht ihm die Abschiebung. "Es wäre mein Tod", sagt er.

Externer Inhalt Ende des externen Inhalts

Als wir George im Juni vergangenen Jahres in der Erstaufnahme für Flüchtlinge in Neu-Isenburg (Offenbach) zum ersten Mal trafen, träumte er davon, in Deutschland zu arbeiten, eine Familie zu gründen und ein ganz normales Leben führen. "Um ihn machen wir uns keine Sorgen", sagte eine Mitarbeiterin des Arbeiter-Samariter-Bundes damals lachend, als sie ihn uns vorstellte. George, der smarte, sprachgewandte Akademiker aus dem Iran, werde seinen Weg schon machen.



Danach sah es lange auch aus. Doch die Geschichte hat eine andere Wendung genommen. Das Bundesamt für Migration und Flüchtlinge (BAMF) hat seinen Asylantrag ablehnt.

Praktikum bei Nestlé - Chance auf eigenen Beinen zu stehen

George heißt eigentlich Mahmoud Sameripour. George ist ein Deckname, den der 30-Jährige in der christlichen Untergrundgemeinde seiner Heimatstadt Isfahan nutzte. Auch heute nennt er sich gerne so. Der Name gehört wohl irgendwie zu seinem neuen Leben hier in Deutschland.

Mahmoud Sameripour (r.) mit Kollegen im Nestlé-Werk in Osthofen (aus einer Imagebroschüre des Unternehmens) Bild © Nestle

Das neue Leben von Mahmoud Sameripour alias George beginnt, als er im September 2015 in ein Flugzeug in Teheran steigt und nach einigen Wirrungen in der Neu-Isenburger Erstaufnahme landet. Er, der gut Englisch und Arabisch spricht, übersetzt den Flüchtlingen, was die Helfer sagen. Er selbst lernt schnell Deutsch. Als das Unternehmen Nestlé einmal ein paar Decken und ein paar Kisten Getränke vorbeibringt, wird es auf ihn aufmerksam.



Das Unternehmen bietet George, der aus dem Iran einen Uni-Abschluss in "Industrial Management" mitbringt, ein ordentlich bezahltes Praktikum in Frankfurt an. Darauf folgt ein weiteres Praktikum im rheinland-pfälzischen Werk in Osthofen. "Seitdem verdiene ich mein eigenes Geld und bin nicht mehr auf die Hilfe des Staats angewiesen", sagt der 30-Jährige.

"Ein Musterbeispiel für Engagement und Integrationswillen"

In dem Nestlé-Werk in Osthofen arbeitet er im Bereich Prozessoptimierung und industrielle Organisation. Seine Aufgabe ist es, Produktionsabläufe zu verbessern. "Das macht mir großen Spaß, Dinge besser machen, Lösungen finden", sagt er. Schon in seiner Heimatstadt hatte er in einem Unternehmen der Petrochemie ähnliches getan.

"Er hat das bisher toll gemacht", sagt Achim Drewes, Leiter Public Affairs bei Nestlé in Frankfurt. George habe sich mit viel Engagement und Energie in seine Aufgaben eingearbeitet und von seinen Kollegen sehr positive Rückmeldungen erhalten. "Aus unserer Sicht ist Herr Sameripour ein Musterbeispiel für Engagement und Integrationswillen", sagt Drewes. "Nach seinem Einsatz in Osthofen hat er gute Aussichten auf eine Festanstellung bei uns", fügt er an.

Ob daraus aber tatsächlich etwas wird, ist äußert fraglich. In einem dreizehnseitigen Bescheid teilte das BAMF dem Flüchtling jetzt die Ablehnung seines Asylantrags mit. Nicht einmal subsidären Schutzstatus gewährt es ihm. "Das ist eine Katastrophe", sagt George. Der Bescheid fordert ihn auf, das Land innerhalb von 30 Tagen zu verlassen.

Konvertierten Christen droht die Todesstrafe im Iran

Dass George im September 2015 den Iran verließ, hatte keine wirtschaftlichen Gründe, wie er erklärt. Er kommt aus einer wohlhabenden Familie. Sein Vater ist Manager einer Ölfirma. George arbeitete nach dem Studium in demselben Unternehmen . "Ich fuhr einen Mercedes E200, ein gutes Auto", lacht er.



Im Jahr 2013 lernt er über einen Freund eine christliche Untergrundgemeinde kennen. "Ich habe im Christentum die Antworten auf meine Fragen erhalten", sagt er. Eine gefährliche Sache, wie auch das BAMF in seinem ablehnenden Bescheid ausdrücklich feststellt. "Die zu einer anderen Religion (Christentum, Baha'i etc. ) konvertierenden Muslime allerdings, die im Sinne eines ernsthaften Engagements für die neue Religion leben möchten, müssen regelmäßig mit beachtlicher Wahrscheinlichkeit mit einer Strafverfolgung des iranischen Staates aufgrund von Apostasie rechnen, die laut Scharia auch mit der Todesstrafe belegt wird", heißt es da.

Herausgeschmuggelt aus dem Iran: Die Bibel von Mahmoud Sameripour Bild © Andreas Bauer

Besonders gefährlich wird es, als die christliche Gemeinde eines Tages auffliegt. Die Polizei hatte den Versammlungsort herausgefunden, wie er erzählt. George - kurz vor der Promotion - entscheidet sich zu fliehen. Ein Schlepper organisiert falsche Papiere und die Ausreise mit dem Flugzeug über Griechenland nach Frankfurt. Dafür zahlt George ihm 18.000 Euro. Es ist das Geld des Vaters.



Auf der Flucht dabei: eine rote Bibel. "Das kostbarste Geschenk, das ich bisher bekommen habe." Wenige Monate vor der Flucht hatte er sie auf konspirativem Weg von einem anderen Christen erhalten. Dafür war er fast 1.000 Kilometer mit dem Bus von seiner Heimatstadt nach Urumiye fahren, einer Stadt im Nordwesten des Iran an der Grenze zur Türkei.

BAMF: Kein echter Glaubenswechsel

Das BAMF begründet seinen ablehnenden Asylbescheid damit, dass ein "echter Glaubenswechsel" nicht festzustellen sei. "Der Antragsteller konnte nach alledem nicht davon überzeugen, den christlichen Glauben aus tiefer innerer Überzeugung angenommen zu haben", heißt es an zentraler Stelle.



Eine Aussage, die Pfarrerin Mechthild Dietrich-Milk entrüstet. "George ist ein ernsthafter und glaubwürdiger Mensch. Er ist fast jeden Sonntag bei uns im Gottesdienst", sagt die Pfarrerin der Johannesgemeinde in Neu-Isenburg. "Ich bin davon überzeugt, dass er das Christentum nicht aus strategischen Gründen angenommen hat. Sollte er wirklich in den Iran zurück müssen, dann wird er sein Christentum weiter leben - mit allen Konsequenzen", sagt sie.

Georges Frankfurter Anwalt Reinhard Marx will Widerspruch gegen das Urteil des BAMF einlegen. Am Ende wird das Frankfurter Verwaltungsgericht über einen Fall entscheiden. "Der Bescheid ist seitenlang nur eine reine Aneinanderreihung von Textbausteinen und damit eine krasse Verletzung des rechtlichen Gebots, sich mit den individuellen Aussagen des Asylbewerbers auseinanderzusetzen", sagt er.

Anwalt: Chancen meiner Mandanten sind gesunken

Der Fall zeige exemplarisch was das institutionalisierte Auseinanderklaffen von Ermittlern und Entscheidern bewirke, sagt Marx. Georges Anhörung war in Büdingen, entschieden wurde im Saarland - eine Arbeitsteilung, die seit einiger Zeit im BAMF praktiziert wird. "Die Konsequenz ist, dass die Chancen meiner Mandanten anerkannt zu werden, derzeit eklatant gesunken sind", sagt der Anwalt.

George selbst ist noch voller Hoffnung. Sein Lieblingspsalm lautet: Von allen Seiten umgibst du mich und hälst deine Hand über mir. "Wenn ich tatsächlich zurück muss, dann ist das der Tod für mich", sagt er. Aber das werde nicht geschehen. "Es gibt keine Gefahr mit Gott", sagt er.