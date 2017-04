Rund eine halbe Millionen Migranten in Hessen erfüllen formal die Voraussetzungen für eine deutsche Staatsbürgerschaft. Aber: Immer weniger beantragen sie auch. Warum ist das so?

Für die erste zentrale Einbürgerungsfeier im Wiesbadener Landtag hatte sich Neivi Martinez eine Arie aus einer Puccini-Oper ausgesucht. Von einem Traum ist da die Rede. Und dieser Tag sei tatsächlich etwas ganz besonderes, sagt die aus Mexiko stammende Sopranistin. "Ich bin so stolz und so glücklich, dass ich das heute auf diese Weise feiern kann." Zu der Feier Ende März im Landtag waren insgesamt 136 Neubürger aus 52 Ländern gekommen. Neivi Martinez war eine davon. Sie ist jetzt Deutsche.



Doch viele der Migranten in Hessen denken offenbar anders als Neivi Martinez. Immer weniger Migranten wollen sich einbürgern lassen.



Fast eine halbe Million mögliche Neubürger

6,1 Millionen Menschen leben in Hessen. Davon haben über 15 Prozent - 930.000 - keinen deutschen Pass. Mehr als die Hälfte von ihnen wohnt länger als acht Jahre in Deutschland. Sehr viele von ihnen könnten sich also einbürgern lassen, wenn sie wollten - fast eine halbe Million. Doch die Zahlen sind seit 2012 rückläufig.



Damals waren es noch über 14.000 Menschen aus Hessen, die Deutsche wurden. 2015 nur etwas weniger als 12.000. Damit liegt Hessen leicht über dem Bundesdurchschnitt. Dass Migranten sich einbürgern lassen und die Zahlen wieder steigen, sei politisch gewollt, sagt Staatssekretär Jo Dreiseitel von den Grünen.

Landesregierung will Negativtrend mit Kampagne stoppen

"Hessen und ich – das passt" heißt eine Kampagne , mit der seit Herbst 2016 Überzeugungsarbeit geleistet werden soll. Mehr als 4.000 Plakate und mehr als 50.000 Flyer sind in Hessen verbreitet worden - in den Gemeinden und Kreisen beispielsweise, aber auch über die Ausländerbeiräte.



Vorteile wie das Wahlrecht in Deutschland und zum Europaparlament, die Reisefreiheit in der EU, Arbeits- und Ausbildungsmöglichkeiten und der Wegfall vieler Behördengänge werden aufgelistet. Warum der Trend in den letzten Jahren dennoch rückläufig war, gibt Dreiseitel Rätsel auf. "Ich vermute, dass das zusammenhängt mit fehlenden Informationen."

Weitere Informationen Wer darf Deutscher werden? man muss mindestens acht Jahre rechtmäßig seinen Lebensmittelpunkt in Deutschland haben, mit einem unbefristeten Aufenthaltsrecht

man muss ausreichend gut Deutsch sprechen, sich zum deutschen Grundgesetz bekennen, mit den Lebensverhältnissen in Deutschland und der Rechts- und Gesellschaftsordnung vertraut sein

man darf nicht wegen einer Straftat verurteilt sein – höchstens wegen kleinerer Vergehen

man muss seinen Lebensunterhalt für sich und seine Angehörigen bestreiten können – soll also keine Sozialhilfe oder Hartz-IV bekommen

man muss seine bisherige Staatsangehörigkeit aufgeben. Ausnahme: EU-Bürger und Schweizer dürfen ihre alte Staatsbürgerschaft behalten, also: zwei Pässe haben. Ende der weiteren Informationen

Für viele Migranten ist die Staatsangehörigkeit offenbar ein Teil ihrer Identität, den sie nicht einfach abgeben wollen. Die Wurzeln ins Heimatland der Eltern scheinen oft stärker zu sein, als die Identifizierung mit der eigenen deutschen Heimat. Das lässt zumindest eine Studie der Universität Münster vermuten, die türkischstämmige Menschen in Deutschland zu den Themen Religion und Integration befragt hat.



Das Fazit: "Obwohl die Angehörigen der zweiten und dritten Generation, also der in Deutschland Geborenen und als Kind Zugewanderten, besser integriert sind als die Angehörigen der ersten Generation, (…), legen sie weniger als diese Wert auf eine Anpassung an die deutsche Kultur und mehr Wert darauf, selbstbewusst zu ihrer eigenen Kultur zu stehen."

Brexit-Einbürgerungen steigen rasant

Warum das so ist, damit hat sich Haci-Halil Uslucan beschäftigt. Er ist wissenschaftlicher Leiter des Zentrums für moderne Türkeistudien und Integrationsforschung an der Universität Duisburg-Essen. "Eine Erklärung ist die, dass hier geborene junge Menschen viel stärker Gleichheitsgrundsätze auch verinnerlichen - dahingehend, dass sie sagen: das, was dem Klaus zusteht, steht dem Mehmet auch zu!"

Um in Zukunft mehr Migranten wieder dazu zu bringen, sich einbürgern zu lassen, rät Uslucan, ihnen mehr Verantwortung zu geben und sie aufzufordern, sich stärker in der Gesellschaft zu engagieren. Übrigens: Die meisten der hessischen Neudeutschen stammen aus der Türkei. Auf Platz zwei folgen Polen, auf Platz drei Marokkaner; dann folgen Afghanen, Italiener, Ukrainer und Kroaten. Doch es zeichnet sich ein neuer Trend ab: Die Zahl der Briten in Hessen, die Deutsche werden wollen, ist nach dem Brexit-Votum 2016 deutlich gestiegen.