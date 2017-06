Was passiert, wenn der Glaube an ein Idol das Leben beeinflusst? Okan Yasins Begeisterung für den Rapper Eminem hat ihm zu einem ungewöhnlichen Job verholfen. Doch Konzerte des Stars meidet er - denn er hat einen Traum.

Eminem ist immer da. Als Tattoo auf Okan Yasins Oberarm, wo der 24-Jährige vor einigen Jahren begeistert ein Abbild des Rappers verewigen lassen hat. Auch die Ohrringe, die sich Yasin im Alter von zehn Jahren hat stechen lassen, um es seinem Idol gleichzutun, trägt er noch heute. "Ich wollte mir auch die Haare blond färben, wie Eminem", erzählt Yasin. Das ging seinen Eltern aber damals dann doch zu weit.

Für den jungen Dillenburger ist klar: "Ich bin Eminems größter Fan. Wegen ihm bin ich zum Rap gekommen." Es ist somit Eminem zuzurechnen, dass der Hesse fast jedes Wochenende als Rapper-Double unterwegs ist – jedoch nicht als Eminem, sondern als Cover-Act des amerikanischen Rappers Pitbull. Der Grund ist unter anderem seine Ähnlichkeit mit Pitbull: die Kopfform, die Körpergröße, der helle Bart im Kontrast zu den sonst dunklen Haaren.

Links der Rapper Pitbull, rechts Yasin bei einem Auftritt als dessen Double. Bild © Bilder: Imago, Privat, Collage: hr

Hätte Yasin die Wahl, würde er lieber Eminem ähneln und ihn doubeln. "Aber das kommt in der Disco nicht so gut an", meint er. "Das sind nicht so die Partylieder."

Glaube an eine höhere Macht, Sternzeichen - und Eminem

Yasin war sechs, als er das erste Mal ein Lied von Eminem hörte. "Von da an war ich besessen." Sein Vater kaufte ihm alle CDs, Yasin hörte die Lieder Tag und Nacht. "Ich habe auf Englisch mitgerappt, obwohl ich kein Wort verstanden habe."

Es blieb nicht nur bei der reinen Begeisterung. Yasin begann Schlagzeug zu spielen, lernte Englisch, E-Bass und Gitarre. "Erst war ich Fan von dem, was ich höre, dann von dem was ich sehe, dann von dem was ich verstehe."

Eminem habe ihn fast ein bisschen erzogen, beschreibt Yasin die Rolle seines Idols: "Ich mag seine Einstellung. Seine Botschaft ist: Lasst Euch in Frieden und respektiert die anderen." Das gilt für Yasin auch in Bezug auf den Glauben: "Ich respektiere alle Religionen, ursprünglich bin ich Muslim. Aber ich habe den Glauben verloren, nachdem ich mich damit beschäftigt habe." Nun glaubt er an eine höhere Macht, an Sternzeichen und an Eminem. Er glaube "aber nicht an ein Buch, das uns vorschreibt, was wir tun sollen."

"Vor der Zukunft habe ich keine Angst"

"Stan" hieß das Lied, das ihn damals für Enimen begeistert hatte – die Geschichte eines depressiven Fans, der seinem Idol immer wieder schreibt, und ausrastet, weil er keine Antwort erhält. Mit dem depressiven Fan hat der optimistische Yasin wenig gemeinsam. Der Autodidakt hat seine Begeisterung für Eminem genutzt, um sein eigenes Ding zu machen.

"Ich habe ein Sprachtalent und bin nicht dumm. Vor der Zukunft habe ich keine Angst", meint er. Für seine russische Ex-Freundin hat er Russisch gelernt, sich für die Pitbull-Auftritte Spanisch beigebracht. Außerdem spricht er neben Deutsch auch Türkisch.

Rund 400 Auftritte in der ganzen Welt

Vom Rappen kann Yasin leben. Nachdem er in deutschen und türkischen Casting-Shows mit Pitbull-Cover-Auftritten Erfolg hatte, legte er nach seinem Realschulabschluss die Idee von einer Ausbildung im Einzelhandel auf Eis.

Inzwischen ist er als Pitbull-Double so erfolgreich, dass er damit nicht nur seinen Lebensunterhalt bestreiten kann, sondern auch ein eigenes Tonstudio besitzt. Er schätzt, dass er seit 2011 rund 400 Auftritte hatte, zum Beispiel in Clubs in Spanien, Portugal, Polen, Rumänien, Frankreich, Österreich, der Schweiz, Russland oder Dubai.

Yasin liebt es, wenn der Funke auf sein Publikum überspringt. "Es gibt Leute, die bei Auftritten das Gesicht verziehen, weil man nur ein Double ist. Aber die meisten sind nett und freundlich, sind dankbar und feiern. Besonders die Polen sind ein wahnsinnig tolles Publikum."

Eines Tages will er sein Idol treffen - allein

Von seinen Wochenend-Auftritten im Ausland erholt sich Yasin in seinem Zuhause in einem ruhigen Stadtteil Dillenburgs, wo er mit seiner Verlobten lebt. Sie muss damit klarkommen, dass eine Auswahl von Yasins Lieblings-Eminem-Postern die Wände ziert und die Poster auch vor dem Schlafzimmer nicht Halt gemacht haben. "Den Namen Eminem kann sie nicht mehr hören", meint Okan und lacht.

Begegnet ist er seinem Idol noch nie. Noch nicht einmal ein Konzert von Eminem hat Yasin besucht: "Eines Tages werde ich ihn treffen. Nicht bei einem Konzert für 60.000 Leute, sondern allein. Das ist mein Traum, da glaube ich ganz fest dran."