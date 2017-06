zum Artikel Aktionsplan für Akzeptanz und Vielfalt : Wie Hessen Homosexuelle vor Diskriminierung schützen will

Wiesbaden: "Schwul" ist immer noch das häufigste Schimpfwort an Schulen, heißt es in dem Aktionsplan der Landesregierung für die Akzeptanz sexueller Vielfalt. 500.000 Euro investiert das Land nun in den Kampf gegen Diskriminierung. Der SPD geht das nicht weit genug. [mehr]