Der neue Limburger Bischof Georg Bätzing und der evangelische Kirchenpräsident Volker Jung haben an Heiligabend zum Frieden aufgerufen. Terror und Gewalt seien nicht Teil von Religion, hieß es auch mit Blick auf den Anschlag in Berlin.

Friedensbotschaften in Zeiten von Terrorismus und Angst: In ihren Predigten an Heiligabend sind der hessen-nassauische Kirchenpräsident Volker Jung und der Limburger Bischof Georg Bätzing auch auf aktuelle Ereignisse eingegangen.

Bätzing: Terror und Gewalt nicht Teil von Religion

Brutalität, Terror und Gewalt ließen sich nicht mit reliösen Motiven begründen, sagte der Limburger Bischof Georg Bätzing bei einer Christmette in der Westerwald-Gemeinde Hundsangen. Sie stünden vielmehr im krassen Widerspruch zur Botschaft von Weihnachten: "Recht haben wir mit unserem Empfinden, dass da etwas nicht stimmt, wenn Menschen leiden; wenn sie sich gegenseitig das Leben zur Hölle machen, wenn sie aufeinander losgehen wie die Tiere."

Weitere Informationen Mehr Polizeipräsenz an Heiligabend Die Polizei ist an Heiligabend mit mehr Beamten als sonst im Einsatz und hat dabei auch Kirchen im Blick. In Frankfurt seien Kräfte aufgestockt worden, die gerade auch rund um Kirchen Streife fahren sollten, sagte ein Sprecher. Angesichts der allgemeinen Sicherheitslage gehe es darum, Präsenz zu zeigen. Konkrete Hinweise auf Straftaten gebe es aber nicht. Ende der weiteren Informationen

Es sei etwas im Argen, wenn in einer zivilisierten und wohlhabenden Gesellschaft die Armut wachse, sagte Bätzing. Gegenüber den Millionen Menschen, die aus politischen, wirtschaftlichen, religiösen und rassischen Gründen zur Flucht gedrängt würden, müssten "wir unsere verborgenen Ängste vor dem Fremden überwinden und ihnen hier bei uns mit offenen Händen und Herzen begegnen.“ Das gelte auch dann, wenn es unter den Geflüchteten "solche und solche gibt und eben auch einige, die zu Gewalt neigen".

Jung: Für den Frieden einstehen

Der hessen-nassauische Kirchenpräsident Volker Jung hat im ARD-Fernsehgottesdienst an Heiligabend die Ankündigung der Engel "Fürchtet Euch nicht!" aus der Weihnachtsgeschichte ins Zentrum seiner Predigt gestellt. Er rief dazu auf, Gottes Liebe mit anderen zu teilen und gemeinsam für den Frieden einzustehen.

Die Weihnachtsgeschichte mit dem zentralen Wunsch nach Frieden auf Erden dürfe sich nicht auf das Fest beschränken und gelte allen Menschen, sagte Jung bei einer Christvesper in der evangelischen Stadtkirche in Langen (Offenbach). Mit Blick auf den Anschlag in Berlin seien Botschaften gegen die Angst und für den Frieden gefragt.

Es sei wichtig, "die Friedensbotschaft mit in unseren Alltag nehmen, damit sie hineinleuchtet in die Dunkelheiten unseres Lebens und die dunklen Gegenden dieser Welt", sagte der Kirchenpräsident in dem vom Hessischen Rundfunk für das "Erste" übertragenen Gottesdienst. Auch in schweren, konfliktreichen Zeiten mit Terror und Kriegen weltweit gelte Jesu Liebesgebot, das Fremde und auch Feinde einschließe.