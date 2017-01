Familien im Ausnahmezustand: Wenn der Vater, wenn der Ehemann als Soldat im Auslandseinsatz ist, ist das für die Daheimgebliebenen oft schwierig. Das Betreuungszentrum der Bundeswehr in Wiesbaden versucht zu helfen.

Was der Vater ihrer Tochter genau macht, weiß Nicole Piniakowski nicht. Nachfragen geht nicht. Geheimhaltung. Nur soviel ist klar. Es geht manchmal um Leben und Tod. Lars B. ist Bundeswehrsoldat, stationiert in Mali, irgendwo in der westafrikanischen Wüste, rund 3.700 Kilometer entfernt von ihr und der sieben Monate alten gemeinsamen Tochter Enni.

Weitere Informationen Die Bundeswehr im Ausland Zur Zeit sind nach Angaben der Bundeswehr gut 2.800 Soldaten in 15 Einsätzen im Ausland.

In Afghanistan, im Kosovo, Südsudan, Sudan, Libanon, Mali, Senegal, im Horn von Afrika, Somalia, Nahost, Nordirak, in der Westsahara und im Mittelmeer. Wie die Lage in den einzelnen Einsatzgebieten ist, schildert die Bundeswehr hier . Ende der weiteren Informationen

Es ist das dritte Mal, dass Lars B. mit der Bundeswehr im Ausland ist. Erst in Afghanistan, dann im Kosovo und jetzt in Mali. "Die Angst schwebt immer mit. Ich möchte nicht, dass mein Kind ohne Papa aufwächst", sagt Nicole Piniakowski. Unterstützung findet die gelernte Heil- und Erziehungspflegerin beim Familienbetreuungszentrum der Bundeswehr in Wiesbaden.

Dort konnte sie etwa anrufen, als bei einem früheren Einsatz von Lars der Angriff auf ein Lager im Kosovo gemeldet wurde. Das Betreuungszentrum gab Entwarnung. Betroffen war nicht die Einheit von Lars. "Das Zentrum gibt einem das Gefühl, dass jederzeit jemand für einen da ist", sagt Nicole Piniakowski.

Ansprechpartner für Angehörige von 400 Soldaten

Das Familienbetreuungszentrum in Wiesbaden ist eine Anlaufstelle für Angehörige der Soldaten im Ausland. Das Zentrum sei derzeit Ansprechpartner für die Angehörigen von rund 400 Soldaten, sagt Christian Wilkening, Leiter der Wiesbadener Betreuungseinrichtung.

Weitere Informationen Familienbetreuung in Hessen In Hessen gibt es vier Anlaufstellen für Angehörige von Soldaten, die sich im Ausland befinden. Neben Wiesbaden gibt es noch ein weiteres Familienbetreuungszentrum des hessischen Landeskommandos im nordhessischen Frankenberg (Eder). Zu dem Zentrum in Frankenberg gehören zwei weitere Betreuungsstellen in Schwarzenborn und Fritzlar.



Deutschlandweit gibt es rund 31 Betreuungszentren und zusätzlich 50 weitere Betreuungsstellen, vertreten in allen Bundesländern. Das Angebot ist freiwillig, jeder Angehörige kann sich seine Anlaufstelle eigenständig aussuchen. Ende der weiteren Informationen

Das Zentrum ist 24 Stunden am Tag erreichbar, an Feiertagen und auch in der Nacht dank einer Telefonbereitschaft. Bei Sorgen, Nachfragen zur Rückkehr oder der Lage im Einsatzgebiet könnten sich die Angehörigen an die Betreuungsstelle wenden, sagt Christian Wilkening. Einmal im Monat gebe es einen Informationstag für alle Angehörigen. Es werde zusammen etwas unternommen und über die Lage in den einzelnen Einsatzgebieten gesprochen. Angehörige könnten sich darüber austauschen, wie es ist, alleine zu sein.

Das Kind über Whatsapp aufwachsen sehen

Auch im dritten Einsatz sorgt sich Piniakowski noch um den Vater ihrer Tochter. "Man gewöhnt sich nie daran. Ich bin natürlich erleichtert, wenn er gesund wieder zurück ist und für seine Tochter da sein kann." Fast jeden Tag sendet sie Bilder von Enni nach Mali. Jeden Abend sendet Lars seiner Tochter eine Gute-Nacht-Nachricht zurück. Viel mehr ginge derzeit nicht - fürs Skypen sei die Internetverbindung in Mali zu schlecht.

Ein Paar sind Lars B. und Nicole Piniakowski inzwischen nicht mehr. Nach dem zweiten Einsatz trennten sich die beiden - noch vor Ennis Geburt.



Die Betreuungsstelle kann in bestimmten Situationen den Angehörigen und Soldaten helfen. Dass manche Soldaten-Ehen der Belastung nicht standhalten und trotzdem in die Brüche gehen, das kann die Betreuungsstelle gleichwohl nicht verhindern.