zum Artikel Direktwahlen : Ergebnisse der Bürgermeisterwahlen in fünf Kommunen

In fünf hessischen Kommunen wurden am Sonntag die Bürgermeister gewählt. In Amöneburg, Lahnau, Nauheim und Wolfhagen stehen die Sieger fest. In Bischofsheim wurde die Entscheidung vertagt.