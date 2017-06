Ein Motorradunfall verändert das Leben von Ilse Reining aus dem Odenwald. Wird ihr 16-jähriger Sohn überleben? Wird er je wieder gesund? In der langen Zeit der Ungewissheit findet sie Kraft bei Familie, Freunden und Gott.

Wenn bei Ilse Reining im südhessischen Brensbach das Telefon klingelt, kann es sein, dass dringend ihre Hilfe benötigt wird. Die 57-Jährige engagiert sich ehrenamtlich in der Notfallseelsorge und betreut Familien, deren Angehörige bei einem Unfall schwer verletzt oder getötet wurden.

Dass sie heute anderen in Ausnahmesituationen hilft, hat mit ihrer eigenen Geschichte zu tun – einer Geschichte von Unglück, Hoffnung und großer Dankbarkeit.

"Am 19. August 2000 hat sich unser Leben radikal verändert“, beginnt Ilse Reining ihre Schilderung. Ihr damals 16 Jahre alter Sohn Tobias wollte an diesem Tag mit zwei Freunden zu einem Motorradtreffen ins gut 20 Kilometer entfernte Dorndiel fahren. In der Nacht zuvor hatte es geregnet, erinnert sich die 57-Jährige. Eines der vielen Details, die auch 17 Jahre später noch so präsent sind, als wäre es gestern gewesen.

Unglückstag läuft wie ein Film ab

Tobias und zwei seiner Freunde machten sich auf den Weg. Tobias mit einem Kumpel als Sozius auf seinem Motorrad, der andere Freund auf seinem eigenen Roller. Vater Holger war bei der Arbeit, Ilse und ihr Sohn Benjamin, damals 19 Jahre alt, verbrachten den Vormittag beim Einkaufen. Bei ihrer Rückkehr hatten sie eine Nachricht von der Polizei in Dieburg auf dem Anrufbeantworter mit Bitte um dringenden Rückruf.

Was dann folgte, sieht Ilse Reining noch immer wie im Film vor sich. Erst der Anruf bei der Polizei mit den ersten Informationen. "Ihr Sohn Tobias hatte einen schweren Unfall, er ist mit dem Hubschrauber in die Unfallklinik nach Frankfurt gebracht worden, eine Streife ist auf dem Weg zu Ihnen."

Wenig später standen drei Personen vor ihrem Haus, zwei Polizisten und ein weiterer Mann. Ein Beamter hielt den zerborstenen Helm des Jungen in der Hand, der andere die Stiefel. "Ich habe nur gesagt: 'Der Tobias ist tot'", schildert Reining mit bebender Stimme ihre ersten Gedanken. Kritisch sei der Zustand, so die Antwort der Polizisten.

Drei Wochen schwebt der Junge in Lebensgefahr

Tobias war mit seinem Zweirad in einer Kurve weggerutscht und mit seinem Körper in ein entgegenkommendes Auto geschleudert. Er erlitt schwerste Bein- und Beckenverletzungen, ein schweres Schädel-Hirn-Trauma, Lunge, Milz und Leber waren verletzt. Noch vor Ort musste er wiederbelebt werden. "Sein großes Glück war, dass kurz nach dem Unfall zufällig eine Ärztin vorbeikam." Darüber und dass Tobias Freund mit einem Beinbruch davon kam, ist Reining bis heute unendlich dankbar.

Der dritte Mann, der die beiden Polizisten damals begleitete, war Pfarrer Michael Fornoff aus Groß-Zimmern. Seine Ruhe und Besonnenheit habe ihr über diesen ersten schweren Schockmoment hinweggeholfen.

Die folgenden Tage und Wochen waren für die Familie ein einziges Hoffen und Bangen. Sechs Tage lag Tobias im Koma, gut drei Wochen war sein Zustand kritisch. Der Junge sei so schwer verletzt, dass man jederzeit mit dem Tod rechnen müsse, so die Ärzte. "Lieber Gott, bitte nimm uns das Kind nicht", so das Stoßgebet, das die Mutter beim ersten Besuch auf der Intensivstation sprach. Es sollten viele weitere folgen. "In dieser Zeit war alles ungewiss und auch danach war es ein harter Kampf", so Reining. Es war völlig unklar, ob der 16-Jährige jemals wieder völlig gesund würde.

Trost und Zuspruch im Gebet

In schwierigen Zeiten bei Gott Trost zu suchen, ist nicht ungewöhnlich. Doch das Gebet hatte im Leben von Ilse Reining immer einen großen Stellenwert. Schon als Kind suchte sie Schutz und Zuspruch bei Gott. Ihre Familiensituation sei nicht einfach gewesen. Als Zweitältestes von sechs Kindern sah sie sich stets in der Beschützerrolle für die jüngeren Geschwister. "Lieber Gott, wenn es Dich gibt, dann zeig mir einen Weg", so ihre flehentliche Bitte in Kindheitstagen. Und ja, es habe immer einen Weg gegeben, auch wenn der manchmal steinig war.

Dieses Zutrauen und die Hoffnung auf einen guten Ausgang seien es auch gewesen, die die schwere Zeit nach dem Unfall erträglich machten. Und die Familie brauchte einen langen Atem. Fast fünf Jahre sollten vergehen, bis Tobias wieder nach Hause konnte. Von der Unfallklinik ging es in die Rehabilitation nach Bad Orb, um wieder Laufen zu lernen. Anschließend verbrachte der Junge eine lange Zeit in einer Reha-Klinik bei Heidelberg, in der er auch eine Ausbildung zum Elektroniker machte.

In einem Alter, in dem junge Erwachsene normalerweise das heimische Nest verlassen, zog der damals 21-Jährige wieder Zuhause ein. Für seine Mutter Ilse hätte nun eigentlich eine Zeit der Entspannung einsetzen können, doch es kam anders.

Zusammenbruch statt Entspannung

"Dem Tobi ging es wieder halbwegs gut und plötzlich konnte ich nicht mehr", beschreibt die 57-Jährige ihren Zusammenbruch. Es sei paradox gewesen. "Wir hatten den Tod besiegt und auf einmal drehte sich in meinem Kopf alles nur noch ums Sterben." Angstzustände, Panikattacken – an einen Wiedereinstieg ins Berufsleben als Friseurin war nicht zu denken. Erst mit Hilfe einer Therapie fand Reining wieder zur Ruhe und entdeckte etwas, das ihrem Leben einen ganz neuen Dreh geben sollte: die Malerei .

Auf Märkten und in kleinen Ausstellungen zeigt sie ihre Bilder und Skulpturen. Auf der Homepage der Notfallseelsorge Darmstadt-Dieburg breitet ein von ihr gestalteter Engel seine Flügel über die Besucher aus.

"Es gibt Dinge im Leben, die müssen einfach passieren, damit man einen anderen Weg einschlägt", ist sich Reining sicher. Durch das ganze Leid sei sie zu einer starken Person geworden. "Ich bin heute ein sehr glücklicher Mensch." Vor wenigen Wochen ist Tobias Vater geworden. Der 34-Jährige lebt mit seiner kleinen Familie im Nachbarort, arbeitet als Elektroniker in Darmstadt.

Schulung als Notfallseelsorgerin

Vor zwei Jahren fasste Reining den Entschluss, eine Schulung zur Notfallseelsorgerin zu machen. Den Halt und die Kraft, den andere ihr damals gaben, möchte sie gerne weitergeben. Manchmal helfe ein Gebet, andere bräuchten eher eine Zigarette, wieder andere schickten sie erst einmal weg – auch das müsse man akzeptieren.

Sie selbst freute sich damals über den Zuspruch von Familie, Freunden, dem Gemeindepfarrer. Wie einen Schatz hütet Reining Briefe und Karten mit Genesungswünschen, die sie nach Tobias Unfall erhielt. Und Gott? Welche Rolle spielt er heute für sie? Beten sei ihr schon ein Leben lang wichtig gewesen, doch es habe eine bedeutende Veränderung gegeben - nicht mehr die Bitte stehe im Vordergrund. "Ich bete jeden Abend und sage Dank für alle schönen Dinge, die mir den Tag über passiert sind."