Samsor und Abdul besuchen eine berufsbildende Schule in Offenbach. Nun haben die jungen Afghanen einen Abschiebebescheid erhalten. Mitschüler und Lehrer kämpfen darum, dass die beiden bleiben können - im Netz und auf der Straße.

Eigentlich ist Samsor mit seinem Leben zufrieden. Der 18-Jährige besucht eine Integrations- und Ausbildungsklasse der August-Bebel-Schule in Offenbach. Er hat ein Praktikum als Krankenpfleger gemacht und kann sich gut vorstellen, nach einer Ausbildung in diesem Beruf zu arbeiten. Sein Deutsch macht rasante Fortschritte. Doch Samsor Sherzad soll nicht bleiben dürfen. Der junge Afghane hat einen Abschiebebescheid bekommen.

Seitdem, sagt er, sei vieles anders: "Am Anfang war ich sehr motiviert und habe viel gelernt. Ich war richtig glücklich hier", sagt er. Doch jetzt könne er sich nicht mehr richtig auf den Unterricht konzentrieren. "Ich habe Angst, dass ich wieder nach Afghanistan muss. Dort kann ich nicht leben." Seit langem habe er keinen Kontakt mehr zu seinem Vater, er wisse nicht, ob er noch lebe.

Nicht mal jeder zweite Afghane wird anerkannt

Nach Angaben des Stadtschülerrats geht es in Offenbach mehr als 70 Schülern wie Samsor Sherzad: Sie sollen abgeschoben werden. Die meisten sind Afghanen und als Minderjährige nach Deutschland gekommen. Doch immer mehr afghanische Flüchtlinge sind von Abschiebung bedroht. Nicht mal jeder zweite Antragsteller wird anerkannt.



Auch Samsors Mitschüler Abdul Adellyar soll Deutschland wieder verlassen. Sein Vater und sein Bruder wurden von den Taliban ermordet, wie der sagt. Das Anerkennungsverfahren beim Bundesamt für Migration und Flüchtlinge hat der 18-Jährige so erlebt: "Die schreiben etwas, was man ihnen erzählt. Und dann schickt man die Entscheidung nach oben zur Behörde. Und kommt jemand aus Afghanistan, lehnt man einfach ab."

Internet-Petition fürs Bleiberecht

Das heißt nicht, dass die Abschiebung von Abdul und Samsor nun unmittelbar bevorsteht. Nach dem Angriff auf die Deutsche Botschaft in Kabul am 31. Mai wurden die Abschiebe-Flüge nach Afghanistan ausgesetzt. Auch hat sich die Zahl der Abschiebungen aus Hessen im ersten Halbjahr gegenüber 2016 fast halbiert. Dennoch stehen Abdul, Samsor und die anderen betroffenen Schüler in Offenbach vor einer ungewissen Zukunft.



Julia Endres kann und will das nicht verstehen. Auch sie besucht die August-Bebel-Schule. Mit einer Petition im Internet macht sie sich dafür stark, dass die jungen Afghanen bleiben dürfen. Sie findet: "Man sollte diesen Menschen, vor allem wenn sie sich integrieren, die Chance geben, hier zu bleiben."

Sultan wartet und hofft

Auch Sultan Mohammad lernt in der Integrationsklasse der August-Bebel-Schule. Auch er ist 18 Jahre alt, auch er kommt aus Afghanistan. Anders als bei Abdul und Samsor ist Sultans Asylantrag noch nicht beschieden worden. Die Anhörung war im April. Seitdem wartet er - und hofft: "Jeden Tag, wenn ich aufwache, gehe ich sofort zum Briefkasten und schaue, ob ein Brief gekommen ist." Er sorge sich sehr, sagt er. "Das macht mich wirklich kaputt."



Im Moment sind die Entscheidungen wegen der Sicherheitslage in Afghanistan ausgesetzt. Dorthin zurück will keiner der drei Schüler aus Offenbach. Sultan sagt: "Ich habe keine Möglichkeit, dort zu leben, weil: Die Leute, die sind gefährlich.“

Julia Endres hat mit ihrer Internet-Petiton bislang fast 1.000 Unterstützer gefunden. Der Protest sei wichtig, findet die Mit-Initiatorin und Offenbacher Stadtschulsprecherin Hibba Kauser: "Ich denke, es ist unsere zentrale Rolle als Schülerinnen und Schüler, uns für unsere Mitmenschen einzusetzen", sagt sie. "Was wir machen können, ist Druck machen, zeigen, dass das nicht in Ordnung ist."



Ende August soll das auch auf Offenbachs Straßen sichtbar werden. Mit einer Demonstration.