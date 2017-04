Tom Wölk und Ian Harseim sind elf Jahre alt, Freunde - und Lebensretter. Ihre Geschichte hat sich bis in die Staatskanzlei nach Wiesbaden herumgesprochen.

Eigentlich wollten die beiden elf Jahre alten Freunde Tom Wölk und Ian Harseim nur Flyer ihres Sportvereins in Wolfhagen (Kassel) verteilen - am Ende retten die beiden Fünftklässler einem Mann das Leben. Am Montag haben sie für ihren Mut eine Urkunde von der Hessischen Staatskanzlei in Wiesbaden bekommen. Aber der Reihe nach.

Als die beiden Jungen an einem Nachmittag im vergangenen Februar in einem Wolfhagener Wohngebiet unterwegs sind, sieht Tom einen verletzten Mann reglos auf der Straße liegen. "Im ersten Moment hab ich gedacht, dass der tot ist", erzählt der 11-Jährige.

"Weglaufen kam nicht in Frage"

Zuerst wissen die beiden Schüler nicht, was sie tun sollen. Anfassen wollen die beiden den Mann nicht. "Aber weglaufen kam für uns nicht in Frage. Da muss man doch helfen", sagt Tom.

Gerade als Tom sein Handy zückt, um den Notruf zu wählen, sehen sie Toms Mutter. Sie spricht den hilflosen Mann an, doch der etwa 40 bis 50 Jahre alte Mann reagiert nicht. Toms Mutter alarmiert die Rettungssanitäter - gerade noch rechtzeitig. Ian und Tom holen eine Decke, um ihn bis zum Eintreffen des Notarztes zu wärmen.

"Sein Zustand war kritisch"

Die Sanitäter stellen fest: Der Mann war in einer kritischen Verfassung, stark unterkühlt und offenbar betrunken. Mit einer Köpertemperatur von 33 Grad wird er ins Krankenhaus eingeliefert.

Wie lange der Mann dort schon lag, ließ sich nicht mehr feststellen. Kurz danach fing es auch noch an zu hageln, berichtet Toms Mutter, Tatjana Wölk. "Hätten die Jungs ihn nicht gefunden, das hätte böse enden können", sagt sie.

"Helfen sollte selbstverständlich sein - ist es aber nicht"

Für ihren Mut haben Ian und Tom bei der Verleihung der Hessischen Rettungsmedaille am Montag, bei der ingesamt vier hessische Bürger für ihren Einsatz zum Wohl anderer Menschen ausgezeichnet worden sind, von Europastaatssekretär Mark Weinmeister (CDU) eine Belobigung erhalten.

"Zu helfen, wenn es nötig ist, hinzuschauen statt wegzuschauen, das sollte selbstverständlich sein. Ist es aber nicht", sagte Weinmeister bei einer Feierstunde in Wiesbaden. Tom und Ian hätten im richtigen Moment reagiert. Mit ihren 11 Jahren sei das "etwas ganz Tolles".

Noch mehr als die Auszeichnung bewegt die beiden Jungen aber immer noch eines: „Der lag da mitten in der Siedlung und alle konnten ihn sehen. Da waren rund herum Häuser und die Fenster standen offen – aber keiner hat geholfen“, sagt Tom - auch über ein Jahr später immer noch etwas ungläubig.