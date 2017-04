Der Limburger Bischof Georg Bätzing über die Schönheit des Osterfestes, die Erfüllung eines Kinderwunsches - und dass er noch nie verliebt war.

Schon als Kind übte Ostern auf den heutigen Limburger Bischof Georg Bätzing einen besonderen Reiz aus: "Die Verlesung der Leidensgeschichte Jesu hat mich als Kind so berührt, dass ich mich tatsächlich manchmal in der Kirche umgeschaut und gefragt habe: 'Wieso weint hier eigentlich niemand, bei einer so intensiven und anrührenden Geschichte?'", sagt er Interview mit hr1, das am Freitag ausgestrahlt wurde .

Die Osternacht: "Da gibt es ein Kribbeln"

Jetzt predigt er selbst erstmals als Bischof zu Ostern im Dom von Limburg und sagt, das sei noch immer etwas Besonderes - vor allem in der Osternacht: "Da steigt schon die Spannung und es gibt ein Kribbeln", sagt er und erzählt von der Faszination, die der Karfreitag schon immer auf ihn ausübte: die Kargheit in der Kirche, keine Blumen oder Schmuck.

Wer Bätzing als Erstklässler fragte, was er wohl mal werden wolle, bekam eine eindeutige Antwort: "Ich habe wie aus der Pistole geschossen gesagt: 'Ich will Pastor werden'", sagt er. Sein Vater war nebenamtlich Kirchenmusiker und hat ihn regelmäßig mit in den Gottesdienst genommen. "Ich erinnere mich daran, dass mich das von Anfang an fasziniert hat. Ich glaube, das ist der Ursprung meiner Berufung, dass ich Priester werden wollte."

Verliebtheit? "Ist mir erspart geblieben"

Eine Berufung mit einem Preis: Als katholischer Priester darf Bätzing weder eine eigene Familie noch eine Liebesbeziehung haben - aber verliebt war er auch noch nie, erzählt er im Interview: "Ich habe Familie immer als förderlich empfunden und bin heute wirklich eng im Kontakt mit meiner Familie. Ich habe viele Freunde und auch Freundinnen, auch aus der Schulzeit, aber so, dass der Blitz eingeschlagen hätte und ich gesagt hätte, jetzt hast du dich total verliebt, jetzt musst du etwas klären, das ist mir erspart geblieben."

Als "Schlag aus dem Himmel" hat Bätzing etwas ganz anderes erlebt: Die Frage, ob er Bischof von Limburg werden wolle. "Das war überfallartig, und das vergesse ich wahrscheinlich im Leben nicht", sagt Bätzing. Am Ende fand er keinen Grund, nein zu sagen. Und so wird er am Karfreitag seinen ersten Ostergottesdienst als Bischof von Limburg halten.