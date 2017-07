zum Artikel Eheschließungen am 7.7.2017 : Die Zeit der Hochzeits-Hypes scheint (vorerst) vorbei

Keine Zustände wie am 9.9.1999: Am 7.7.2017 lag die Zahl der Eheschließungen in vielen hessischen Städten kaum über dem Durchschnitt. Vielleicht ein Vorteil, wenn man in die Scheidungsstatistik schaut. [mehr]