Als Lehre aus der Brandkatastrophe von London fordern Fachleute den Verzicht auf brennbare Fassaden-Dämmstoffe - auch bei niedrigeren Wohnhäusern. Wohnbau-Gesellschaften in Hessen ignorieren das.

Vom Landesfeuerwehrband über die Architektenkammer bis zum Frankfurter Sicherheitsdezernenten Markus Frank (CDU): Alle raten nach dem verheerenden Hochhausbrand in London, auch bei Häusern unterhalb der Hochhausgrenze lieber zu nicht brennbarem Material wie Mineralwolle zu greifen, nicht zum brennbaren Hartschaum Polystyrol – besser bekannt unter dem Handelsnamen Styropor. Bei Gebäuden, die höher sind als zirka 25 Meter, ist Polystyrol an der Hauswand ohnehin verboten.

Stadteigene Gesellschaft ignoriert Brandschutz-Appell

Im Frankfurter Stadtparlament sagte Frank im Namen der Stadtregierung: "Da ist der Magistrat einer Meinung und unterstützt natürlich jeden, der höherwertige Dämmstoffe verwendet." Nur: Bei der stadteigenen Wohnbau-Gesellschaft ABG ist diese Unterstützung offenbar noch nicht angekommen. Die ABG lässt nämlich gerade bei einem Bauprojekt dicke Polystyrol-Platten an die Fassaden kleben.

Dabei liegen die achtgeschossigen Häuser, die in Frankfurt gegenüber dem Polizeipräsidium entstehen, offensichtlich nur knapp unter der Hochhausgrenze. Die genaue Höhe wollte die ABG auch auf mehrfache Nachfrage nicht mitteilen. Stattdessen versichert ABG-Chef Frank Junker: "Das Gebäude wird entsprechend den Anforderungen und geltenden Regeln des Brandschutzes und der hierzu ergangenen gesetzlichen Regeln ausgeführt."

Nassauische Heimstätte baut mehr Brandriegel ein

Auf die Forderungen der Stadtregierung ging Junker auf Anfrage nicht ein – ebenso wenig wie die GWH. Die GWH ist die Wohnbau-Gesellschaft der Landesbank Hessen-Thüringen und unterhält rund 50.000 Wohnungen. Auch ein GWH-Sprecher verwies lediglich auf die geltenden Vorschriften, die man zu 100 Prozent einhalte. Polystyrol eine klare Absage zu erteilen, dazu ist die GWH offenbar nicht bereit.

Das größte öffentliche Wohnungsunternehmen in Hessen ist die Nassauische Heimstätte. Zusammen mit der Wohnstadt Kassel betreibt sie rund 60.000 Wohnungen in Hessen und Thüringen. Zwar will auch dieses Unternehmen nicht von den Polystyrol-Platten lassen. Denn die seien kostengünstig und hätten hervorragende Dämmeigenschaften.

Aber als einziges angefragtes Unternehmen erklärt die Nassauische Heimstätte, mehr für den Brandschutz zu tun als vorgeschrieben: Sie baue in jedem Geschoss einen nicht brennbaren Brandriegel in die Fassade ein.

Aber nicht einmal das scheint konsensfähig zu sein. Die Frankfurter Gesellschaft ABG zum Beispiel baut bei ihrem aktuellen Wohnbau-Projekt nur in jedem zweiten Geschoss einen solchen Brandriegel ein – mehr ist eben nicht vorgeschrieben.

Sendung: hr-iNFO, 21.7.2017, 5 Uhr