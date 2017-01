Mit dem Wünschewagen an den Strand - das wünschen sich viele schwer kranke Menschen.

Mit dem Wünschewagen an den Strand - das wünschen sich viele schwer kranke Menschen. Bild © ASB RV Ruhr e.V.

Noch einmal das Meer sehen oder dem Lieblingsverein im Stadion zujubeln. Der Arbeiter-Samariter-Bund erfüllt schwerstkranken Menschen ein Herzensanliegen - mit dem "Wünschewagen". Nun steht er auch in Wiesbaden bereit.

Ein letztes Mal den eigenen Sohn in einem Pflegeheim nahe der tschechischen Grenze besuchen. Das war der Herzenswunsch einer schwer kranken Dame aus Südhessen. Sechs Jahre lang hatte die 86-Jährige ihren Sohn nicht gesehen. Allein hätte sie die 450 Kilometer lange Fahrt ins oberpfälzische Wiesau niemals geschafft. Aber das Team des Arbeiter-Samariter-Bundes (ASB) in Wiesbaden erfüllte ihr im Dezember diesen großen Wunsch und brachte sie zu ihrem Sohn - die Jungfernfahrt für den hessischen Wünschewagen des ASB.

"Noch einmal Freude und Lebendigsein spüren"

"Das Ganze ist eine Herzensangelegenheit für uns", sagt die Projektleiterin vom Regionalverband Westhessen des ASB, Melanie Kustra. "Wir geben schwer kranken Menschen damit die Möglichkeit, noch einmal Freude und Lebendigsein zu spüren." Seit Ende vergangenen Jahres steht der Wünschewagen in Wiesbaden bereit - und kam gleich zum Einsatz. Offiziell soll er ab dem 24. Februar durch Hessen rollen.

Nagelneu: der Wünschewagen des ASB in Wiesbaden. Bild © Ambulanz Mobile GmbH & Co KG

Bedingungen für eine Fahrt mit dem Wünschewagen gibt es nur wenige. Das Wunschziel muss laut Kustra innerhalb Deutschlands liegen, der Patient muss transportfähig sein. Sowohl schwer kranke Menschen als auch ihre Angehörige oder Freunde können sich mit ihren Anliegen beim Wünschewagen-Team melden . Dann werde individuell entschieden, ob und wie der letzte Wunsch umgesetzt werden kann.

Wohnzimmer-Atmosphäre im Krankentransport

Im Oktober 2014 startete der ASB-Regionalverband Ruhr das Hilfsprojekt für schwerstkranke Menschen, inzwischen beteiligen sich Verbände des ASB in ganz Deutschland.

Allein in Nordrhein-Westfalen konnte der ASB seitdem schon mehr als 100 Wünsche verwirklichen. Die häufigsten Träume der schwer kranken Menschen: noch einmal das Meer sehen, ein Fußballspiel besuchen oder ein Musical oder ein Konzert sehen.

Blick in den hessischen Wünschewagen. Bild © Ambulanz Mobile GmbH & Co KG

Ausgestattet ist der Wünschewagen wie ein herkömmlicher Krankenwagen. Den Mitfahrern solle aber das Gefühl gegeben werden, sie seien auf einer Reise, erläutert ASB-Sprecher Kai Oppenländer. Darum sind sämtliche sanitätstechnischen Geräte in weißen Schränken verborgen. Es gibt eine Panoramaverglasung, damit die Mitfahrer immer nach draußen sehen können. Eine bequeme Matratze, farbige Beleuchtung und eine Minibar mit Snacks sollen für eine besondere Atmosphäre sorgen. Außerdem ist Platz für eine Begleitperson.

Ehrenamtliche Helfer unentbehrlich

Die Fahrt mit dem Wünschewagen ist kostenlos. "Das Projekt lebt von freiwilligen Helfern und Spenden", erklärt Projektleiterin Kustra. Mindestens zwei Helfer müssten die Fahrt mit dem Wünschewagen durchführen - einer mit rettungsdienstfachlicher Ausbildung und einer aus dem Fachbereich Gesundheit, Pflege oder Palliativmedizin. Aber ehrenamtliche Helfer seien auch in anderen Bereichen sehr gefragt - wie beim Fundraising oder der Organisation. Derzeit bestehe das hessische Team aus 35 Personen.

Das Projekt finanziert sich ausschließlich über Spenden. "Wir freuen uns über zahlreiche Unterstützer", so Kustra. Derzeit verschickt der ASB Westhessen Spendenbriefe an Unternehmen und versucht das Projekt in Hessen bekannt zu machen. "Wir bemühen uns, ein Netzwerk von Hospizen oder Palliativeinrichtungen aufzubauen."

Wünsche, die unter die Haut gehen

Dass der Wünschewagen vor etwas mehr als zwei Jahren in Nordrhein-Westfalen ins Leben gerufen wurde, sei Zufall gewesen, berichtet Nazan Aynur vom Regionalverband Ruhr des ASB. Der stellvertretende Vorstandsvorsitzende habe ein ähnliches Projekt bei einem Urlaub in Israel entdeckt - nach dem niederländischen Vorbild "Ambulance Wens".

Mit dem Wünschewagen noch einmal ins Fußballstadion. Bild © ASB RV Ruhr e.V.

2015 wurde der Wünschewagen allen Landesverbänden des ASB vorgestellt. Das Ergebnis: "Standing Ovations und der Konsens, dass es das Projekt deutschlandweit beim ASB geben soll." Seitdem schulen die Nordrhein-Westfalen die anderen Landesverbände und haben sogar ein Qualitätshandbuch aufgesetzt.

So unterschiedlich die Träume auch sind, die der Wünschewagen inzwischen erfüllt hat, einer geht Nazan Aynur besonders unter die Haut. "Viele wollen noch einmal das eigene Zuhause sehen", sagt sie. "Wie bescheiden dieser Wunsch ist - und wie wichtig, dass wir ihn erfüllen."