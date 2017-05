Wer braucht da noch Sport? Software-Entwickler Michael Bernhardt fährt regelmäßig mit dem Rennrad mehr als zwei Stunden lang zur Arbeit nach Frankfurt. Warum das in doppelter Hinsicht atemberaubend ist, zeigt unser Zeitraffer-Video.

Externer Inhalt Ende des externen Inhalts

6 Uhr morgens: Wenn bei anderen der Wecker klingelt, schlüpft Michael Bernhardt in Butzbach-Hausen (Wetterau) in seine blaue Radlerhose, streift sich ein Kopftuch über und zieht seinen Helm auf. Ein paar Schritte aus der Haustür, dann aufs Rad und schon fährt er in Richtung Arbeit ins 50 Kilometer entfernte Frankfurt.

Drei- bis viermal pro Woche macht der 49-Jährige das. Meist fährt er mit dem Rad nur nach Hause, manchmal aber auch beide Strecken. Dafür ist der Software-Entwickler, der beim Hessischen Rundfunk arbeitet, oft über zwei Stunden unterwegs. "Eigentlich bin ich gar nicht fürs Büro gebaut, ich brauche Action", sagt der zweifache Vater und lacht. Da sei das Radfahren der perfekte Ausgleich. "Das ist ein Stück Freiheit und Erlebnis", erzählt er.

Bundesweite Aktion "Mit dem Rad zur Arbeit"

Um auch Menschen, die sonst mit dem Auto pendeln, zu motivieren, mit dem Rad zur Arbeit zu fahren, gibt es die bundesweite Aktion "Mit dem Rad zur Arbeit" . In Kassel findet dazu am Donnerstag eine Auftaktveranstaltung statt.

Während die Aktion noch bis Ende August dauert, fährt Michael Bernhardt das ganze Jahr über mit dem Rad - teils über Land- und Bundesstraßen. Ganz ungefährlich ist das nicht. Bis zu 70 Stundenkilometer werde er am Hang schnell, erzählt er. Und nicht jeder Autofahrer nimmt Rücksicht. Neben den üblichen Gefahren beim Überholen trotz Gegenverkehrs sei einmal sogar ein Autofahrer ausgestiegen und habe ihn angegriffen, erzählt der 49-Jährige. Weil er beim Abbiegen kein Handzeichen gegeben habe.

"Ich bin süchtig nach dem Gefühl, etwas getan zu haben"

Trotzdem: Die positiven Erlebnisse überwiegten. "Im Taunus gibt es zwei Stellen - da halte ich immer an, weil die Aussicht so schön ist", erzählt der IT-Fachmann. Aber nicht nur das motiviere ihn. "Jede Fahrt lohnt sich, auch wenn es mal kalt ist und ich Gegenwind habe. Ich bin süchtig nach diesem Gefühl, etwas getan zu haben."