Eine Besucherin der Schau "Tod und Sterben in der Rockmusik" (2010) vor "Eddie", dem Maskottchen der englischen Heavy Metal-Band Iron Maiden. Bild © picture-alliance/dpa (Archiv)

"Leben Sie wohl", so werden Besucher des Kasseler Museums für Sepulkralkultur am Ausgang verabschiedet. Seit 25 Jahren steht hier allerdings der Tod im Mittelpunkt - mal gruselig, mal ernsthaft, mal satirisch.

Eine Ausstellung zum Thema Scheintod, Cartoons zum Totlachen, eine Schau, die sich Totenköpfen in der Mode widmet - wie viele Facetten der Tod hat, davon können sich Besucher eines ganz besonderen Museums mit Zungenbrecher-Namen überzeugen: Seit 25 Jahren gibt es in Kassel das Museum für Sepulkralkultur.

Als das Haus 1992 eröffnet wurde, war es weltweit das Erste seiner Art. Bis heute hat das Museum das Ziel, Menschen die Ängste vor dem Thema Tod und Sterben zu nehmen. Herzstück des Museums ist die Dauerausstellung, die auf rund 1.400 Quadratmetern zeigt, wie Menschen mit dem Tod umgehen. Särge und Leichenwagen, Trauerkleidung und Grabsteine sind dort zu sehen.

Totenköpfe in der Mode

Im Frühjahr 2014 wurde sie erweitert: Ein eigener Bereich befasst sich seither mit den Bestattungsriten verschiedener Religionen. Die Schau informiert sowohl über religiöse Traditionen und Rituale als auch über die konkreten Bedingungen, unter denen Angehörige verschiedener Religionen in Deutschland ihre Toten bestatten und betrauern.

Daneben gibt es in Kassel regelmäßige Sonderausstellungen - wie die zu den Totenköpfen in der Mode oder die zum Thema Scheintod. Letztere heißt "Vita Dubia" und läuft noch bis zum 16. April. Im Mai folgt die Schau "Lively passings" : Sie blickt zurück auf 25 Jahre Kasseler Künstlernekropole, ein Projekt, in dem Künstler ihre eigenen Grabmäler gestalten.

Satirische Ausstellungen erfolgreich

Bei insgesamt 104 Sonderausstellungen sei es rückblickend kaum möglich, einzelne Höhepunkte herauszugreifen, sagt der kommissarische Museumsleiter Gerold Eppler. Besonders besucherstark waren allerdings die Ausstellungen, die dem Tod eine satirische oder skurrile Seite abgewinnen konnten - wie zum Beispiel "Schluss mit lustig" (2004) oder "Tod und Sterben in der Rockmusik" (2010).

Künftig sollen soziale Tätigkeiten künftig stärker abgebildet werden, wie etwa die Hospizbewegung oder Initiativen für Grabfelder für Sternenkinder. "Das hat sich in den letzten 25 Jahren rasant entwickelt", erzählt Eppler. Auch zu Themen wie der Zuwanderung oder dem demografischen Wandel könne sein Haus viel beitragen, sagt er. "Dass die Menschen älter werden, verändert unseren Umgang mit dem Tod: Wir reagieren anders, wenn ein alter Mensch stirbt, als wenn jemand jung aus dem Leben gerissen wird."

Dauerausstellung soll überarbeitet werden

Nicht zuletzt sollen die Rolle der Medien und der Wandel der Gedenkkultur künftig stärker thematisiert werden, wie Museumssprecherin Jutta Lange hessenschau.de berichtet. Ein Rahmenkonzept für die entsprechend überarbeitete Dauerausstellung wird derzeit entwickelt, inklusive multimedialer Darstellungsformen.

Jetzt sucht das Haus erst einmal einen neuen Chef. Eppler, zuvor Vizedirektor, hatte die Führung im April von Werner Tschacher übernommen, der noch während der Probezeit aus persönlichen Gründen ausschied. Dessen Nachfolger soll bis zum 1. Juli gefunden werden. Wenn er im Amt ist, so deutet Eppler an, könnte der 25. Geburtstag des Museums auch mit einem Fest begangen werden: "Das wäre ein guter Anlass."