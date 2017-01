Der US-Radiosender AFN sendet nach über 70 Jahren nicht mehr vom Feldberg im Taunus aus. Im hessenschau.de-Interview blicken die Macher des Films "Radio Star - Die AFN-Story" zurück auf die Geschichte des Kultprogramms.

Die Darmstädter Dokumentarfilmer Hannes Karnick und Wolfgang Richter haben sich intensiv mit der Geschichte des Soldatensenders AFN beschäftigt, Anlass war der 50. Geburtstag des Senders in Deutschland. In ihrem Film "Radio Star - Die AFN Story" zeigen sie Ausschnitte legendärer AFN-Auftritte von Stars wie Marlene Dietrich oder Marilyn Monroe. AFN gehörte zur hessischen, speziell zur Frankfurter Geschichte, sagen Karnick und Richter. Warum der Sender der 68er-Bewegung wohl den Weg geebnet hat und warum viele Deutsche einen verklärten Blick auf ihn hatten, erklären sie im Interview.

hessenschau.de: Herr Karnick, Herr Richter, bei den Jugendlichen der 1950er und 60er Jahre war wohl kein Sender so beliebt wie AFN. Warum?

Wolfgang Richter: Dazu muss man erst einmal sagen, dass in dieser Zeit die Amerikaner eine andere Rolle gespielt haben als heute. Es war vor dem Vietnam-Krieg, die Amerikaner hatten die Luftbrücke nach Berlin eingerichtet. Und es waren irgendwie schräge Typen, die in Frankfurt in der Bertramstraße neben dem Hessischen Rundfunk saßen. Und wenn man über "die Amis" Kaugummi organisieren konnte, war man ein ganz großer Typ. Später gab’s da auch billige Zigaretten.

Erst war er AFN-Moderator, dann machte er in Deutschland eine Karriere als Sänger und Entertainer: Bill Ramsay. Bild © picture-alliance/dpa (Archiv)

Außerdem war AFN viel attraktiver als die deutschen Sender, was die Musik betraf. In den deutschen Sendern liefen Schlager und Heimatlieder. Die Amis hatten eine andere Musik, Jazz, Blues, Swing, Rock, Pop. Das hat dem Lebensgefühl eigentlich noch vor der Studentenbewegung einen ganz starken Push gegeben. Vielleicht ist sogar vieles, was 1968 passiert ist, erst möglich gewesen, weil mit AFN nach der Nazizeit eine andere Form von Kultur nach Deutschland gekommen ist.

hessenschau.de: AFN soll in dieser Zeit sogar mehr Hörerpost von Deutschen als von Amerikanern bekommen haben.

Hannes Karnick: Das wird so berichtet. AFN selbst hat sich da nie genau drüber ausgelassen. Sicherlich hat man sich dort darüber gefreut, ein Instrument in der Hand zu haben, mit dem man einen kulturellen und sicher auch einen politischen Einfluss auf die deutsche Bevölkerung und speziell auf die deutsche Jugend hatte.

Gary Bautell, Chef von AFN Radio Europe. Er arbeitet seit 1962 für das Soldatenradio. Bild © picture-alliance/dpa (Archiv)

Es ist ja so: An sich war die Senderkette ja für die amerikanischen Soldaten gedacht, zu ihrer Unterhaltung und zur Information. Das Informationsziel war und ist bis heute eigentlich die Hauptaufgabe. In unserem Film sagt einer der führenden Mitarbeiter so viel wie: Die Musik war der Zuckerguss, mit dem die Medizin, also die Information besser runtergeht. Ich glaube, die Deutschen haben nur den Zuckerguss in dem Sender gesehen.

hessenschau.de: Dazu würde ein Spruch passen, der wohl während des Vietnam-Kriegs an die Westseite Berliner Mauer gesprüht wurde: "Amis raus. Außer AFN".

Wolfgang Richter: Die Stimmung war tatsächlich so, dass die deutschen Fans dachten, AFN sei etwas ganz anderes - was natürlich nicht stimmte. AFN war und ist ein Teil des militärischen Apparats. Es ist kein Kulturbetrieb. AFN hatte und hat ganz spezielle Ziele.

hessenschau.de: Also auch eine ideologische Beeinflussung?

Wolfgang Richter und Hannes Karnick (M. und re., zusammen mit Robert Jay Lifton/New York bei der Premiere des Films "Wenn Ärzte töten"). Bild © docfilm

Hannes Karnick: Jein. Offiziell natürlich nicht. Es gibt in Amerika den "Free Flow of Information Act", ein Gesetz, nach dem der freie Informationsfluss gewährleistet sein muss. Aber natürlich haben die Militärs immer versucht - so wie jeder, der seine Interessen vertritt - möglichst das unter den Teppich zu kehren, was ihre Truppen nicht hören sollten - wie schlechte Nachrichten aus Vietnam.

hessenschau.de: Zurück nach Deutschland: Welchen Einfluss hatte AFN auf die deutschen Sender?

Wolfgang Richter: Da ist viel passiert. Da gab es zum Beispiel einen Fritz Egner, der war Tontechniker bei AFN in München. Irgendwann war ein DJ krank, da hat er sich an die Turntables gesetzt und die Sendung gefahren. Egner war später DJ beim Bayerischen Rundfunk und hat dann Fernsehunterhaltung gemacht. Mit solchen Leuten hat sich natürlich auch das Programm der deutschen Sender geändert. Die haben gemerkt, dass sie erfolgreich sind, wenn sie nicht nur Musik abspielen sondern auch locker moderieren.

Moderator Fritz Egner Bild © picture-alliance/dpa

Hannes Karnick: Man hat beim deutschen Rundfunk sicher auch gemerkt, dass das Publikum wegblieb. In den 1970er Jahren waren dann Sender wie SWF3 oder etwas später BR3 die ersten, die neues Musikradio im Stil von AFN gemacht haben.

hessenschau.de: Nun trennt sich AFN seit Jahren von Frequenzen in Deutschland. Stimmt Sie das nostalgisch?

Wolfgang Richter: Nicht wirklich, ich höre kein AFN mehr. Und die Jugend heute hört kaum noch Radio. Die hat ihre Streamingdienste im Internet. Durch das Internet haben wir ja heute auch die Möglichkeit, uns jeden Sender der Welt ins Haus zu holen. Insofern spielt AFN sowieso kaum noch eine Rolle. Der Sender war damals einfach ein Fenster in eine andere Welt. Das ist heute gar nicht mehr nötig.