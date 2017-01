Ignatz Bubis (Mitte) am 2. November 1992 in Rostock-Lichtenhagen vor einem nach Brandanschlägen geräumten ehemaligen Asylbewerberheim, links neben ihm Michel Friedman.

Ignatz Bubis (Mitte) am 2. November 1992 in Rostock-Lichtenhagen vor einem nach Brandanschlägen geräumten ehemaligen Asylbewerberheim, links neben ihm Michel Friedman. Bild © picture-alliance/dpa

Er war Vorsitzender des Zentralrats der Juden, einer der sich einmischte, besonders im Kampf gegen Rechtsextremismus. In diesen Tagen wäre Ignatz Bubis 90 Jahre alt geworden. Eine hr-Dokumentation zeichnet sein gesellschaftliches Engagement nach – über das er selbst zuletzt eine erschütternde Bilanz zog.

Rostock-Lichtenhagen im Sommer 1992. Eine Unterkunft für Asylsuchende ist Ziel massiver rassistischer Angriffe. Ein angrenzendes Wohnheim wird in Brand gesteckt, die Polizei zieht sich zurück. Hunderte Rechtsextreme randalieren, tausende Zuschauer applaudieren.

Die Journalisten Rafael Seligmann und Michael Stoessinger führten das letzte große Interview mit Ignatz Bubis. Für die hr-Dokumentation wurde es mit dem Schauspieler Udo Samel (Mitte) als Ignatz Bubis in Szene gesetzt. Bild © hr

Mit einer Delegation des Zentralrats der Juden besucht Ignatz Bubis damals Rostock und ist schockiert. Klar bezieht er Stellung gegen die rassistische Gewalt: "Ich kann das nicht begreifen, am hellichten Tage Jagd auf Menschen." Politikern, die den Rechten hinterherlaufen, hält Bubis entgegen: "Wenn jemand ernsthaft Politik betreiben will, dann muss er sagen: Was ihr denkt, ist falsch! Ich bin nicht bereit, Euch nachzugeben, selbst auf die Gefahr hin, dass ich die Wahl verliere."

Weitere Informationen Bubis - Das letzte Gespräch Eine Dokumentation von Johanna Behre (Buch) und Andreas Morell (Regie); Redaktion: Esther Schapira und Sabine Mieder Sendetermine: ARD, Montag, 9. Januar um 23.30 Uhr; hr-fernsehen, Donnerstag, 12. Januar, 23.15 Uhr Ende der weiteren Informationen

Ignatz Bubis war einer, der sich einmischte und der als moralische Autorität geachtet wurde. Einer, der heute - wo es wieder rechtsextreme Ausschreitungen gegen Flüchtlinge gibt - fehlt, sagt Filmemacherin und hr-Redakteurin Esther Schapira: "Ignatz Bubis wusste: Überall da, wo Hass existiert - Judenhass, Hass auf Ausländer - das ist Menschenhass und das bedroht am Ende immer auch unsere Demokratie. Und aus dieser Erfahrung und aus dieser tiefen Überzeugung heraus hat er sich engagiert."

"Ich habe fast nichts bewirkt"

1999 starb Ignatz Bubis. Kurz vor seinem Tod gab er der Zeitschrift "Stern" ein letztes großes Interview. Die Dokumentation stellt dieses "letzte Gespräch", von dem es keine Aufzeichnung gibt, mit Schauspielern nach. Darin auch die bittere Bilanz von Ignatz Bubis als Vorsitzendem des Zentralrats der Juden in Deutschland: "Ich habe nichts bewirkt. Die Mehrheit hat nicht einmal kapiert, worum es mir ging. Wir sind fremd geblieben. Ich habe nichts bewirkt."

"Er hat diesen Satz - Ich habe nichts bewirkt - den er so wörtlich gesagt hat, dann redigiert und ein 'fast' eingefügt", sagt Esther Schapira. Aber er habe schon etwas bewirkt, nämlich "dass Juden sich eingemischt haben. Sie haben ein anderes Selbstbewusstsein bekommen durch sein Plädoyer dafür, sich als Teil dieser Gesellschaft zu begreifen." Gescheitert sei Bubis aber bei dem Versuch, ein selbstverständliches deutsch-jüdisches Miteinander zu schaffen, meint Schapira.

"Vollkommen ausgeschlossen" in der Paulskirche

Besonders deutlich wurde dies 1998, als der Schriftsteller Martin Walser in der Frankfurter Paulskirche eine angebliche Instrumentalisierung von "Auschwitz als Moralkeule" beklagte. Bei den Standing Ovations für Walser blieben allein Bubis und seine Frau - beide Überlebende des Holocaust - sitzen. "Das war vielleicht das Erschütterndste für ihn, zu erleben, dass auf die Menschen um ihn herum, die er zur geistigen Elite dieses Landes zählte, kein Verlass war", sagt Esther Schapira. In diesem Moment hätten Bubis und seine Frau sich "vollkommen ausgeschlossen gefühlt".

Der Film "Bubis - Das letzte Gespräch" erinnert - auch mit vielen Stimmen von Zeitzeugen - an einen Mann, dessen Mahnungen heute wieder erschreckend aktuell sind. Auch 17 Jahre nach seinem Tod und 25 Jahre nach den rassistischen Gewalttaten von Mölln oder Rostock-Lichtenhagen.