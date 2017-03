Zum 55. Mal ist in Frankfurt der Kurt-Magnus-Preis der ARD verliehen worden. Ausgezeichnet wurden fünf junge Radio-Talente.

Den ersten Preis, dotiert mit 7.000 Euro, erhielt der Hörfunk-Journalist Moritz Cassalette vom Norddeutschen Rundfunk (NDR). "Der Mann kann alles", jubelte die Jury. "Kurze Einspiele, lange Formate, Moderation, und er beherrscht die Live-Reportage mit ihren lauten und leisen Tönen."

Der 33 Jahre alte Cassalette berichtet seit einigen Jahren regelmäßig in der Bundesliga-Show von NDR2 aus den Fußball-Stadien in Deutschland, außerdem wurde er immer wieder zu herausragenden internationalen Sportereignissen wie den Olympischen Jugendspielen in Nanjing entsandt.

Den zweiten Preis teilen sich mit einer Dotierung von je 5.000 Euro Sammy Khamis vom Bayerischen Rundfunk (BR) und Jason Panajotis Gavrilis vom Deutschlandradio (DLR). Die Jury würdigte Khamis (30) vor allem dafür, wie er mit den neuen Herausforderungen umgeht, die etwa die sozialen Medien an Journalisten stellen. Gavrilis (29) wurde für seine Griechenland-Berichterstattung gelobt.

Der vierte Preis, dotiert mit 3.000 Euro, ging an Katharina Jansen vom Südwestrundfunk (SWR). Die 30-Jährige beeindrucke durch die Bandbreite ihrer Arbeiten, urteilte die Jury. Der fünfte Preis, dotiert mit 2.000 Euro, wurde Jana Fischer (26) vom Westdeutschen Rundfunk (WDR) zuerkannt. Die Satire-Autorin "vereint Humor und gesellschaftliches Gespür. Daraus macht sie höchst individuelle, ideenreiche Stücke fürs Radio", befand die Jury.

Die Auszeichnung für junge Journalistinnen und Journalisten der ARD-Rundfunkanstalten ist in diesem Jahr mit Geldpreisen im Gesamtwert von 22.000 Euro verbunden. Der Hörfunk-Nachwuchsförderpreis der ARD, einer der bedeutendsten Hörfunkpreise in Deutschland, wurde 1962 zu Ehren des Rundfunkpioniers Kurt Magnus in dessen Todesjahr gestiftet. Von 1948 an war er Vorsitzender des Rundfunkrats und von 1951 an des Verwaltungsrats des Hessischen Rundfunks.



Der Jury gehörten in diesem Jahr die Hörfunkdirektoren Heinz Sommer (hr, Jury-Vorsitzender), Nathalie Wappler, Programmdirektorin des Mitteldeutschen Rundfunks (MDR) in Halle und Vorsitzende der ARD-Hörfunkkommission, sowie Gerold Hug, Programmdirektor Kultur beim SWR, an.

