Nach dem Terroranschlag bei ihrem Konzert in Manchester hat US-Popstar Ariana Grande die nächsten Auftritte nun auch offiziell abgesagt. Das einzige Deutschland-Konzert war für den 3. Juni in der Festhalle Frankfurt geplant.

US-Popstar Ariana Grande hat sämtliche Konzerte bis zum 5. Juni in Zürich abgesagt - darunter auch den Auftritt in der Frankfurter Festhalle am 3. Juni. "Tickets werden an den jeweiligen Vorverkausstellen zurückerstattet", teilte Konzertveranstalter "Live Nation" mit .

Auf Twitter schrieb Grandes Management: "Aufgrund der tragischen Ereignisse in Manchester wurde die 'Dangerous Woman Tour' mit Ariana Grande ausgesetzt, bis wir die Situation weiter beurteilen und den Verstorbenen unseren angemessenen Respekt erweisen können."

Am späten Montagabend hatte bisherigen Ermittlungen zufolge ein Selbstmordattentäter bei einem Grande-Auftritt in Manchester sich und 22 weitere Menschen getötet, darunter auch Kinder und Jugendliche .

Lange Ungewissheit

Das Konzert in Frankfurt wäre die einzige Deutschland-Station auf der "Dangerous Woman Tour" von Grammy-Gewinnerin Ariana Grande gewesen. Die Festhalle war seit Wochen ausverkauft.

Am Mittwoch hatte noch lange Unklarheit geherrscht, was mit Grandes geplantem Auftritt in Frankfurt ist. "Seitens des Managements bzw. der Künstlerin gibt es noch keine finale Entscheidung", teilte Konzertveranstalter "Live Nation" am Mittwochmorgen mit.

Das US-amerikanische Promi-Magazin TMZ hatte zuvor bereits berichtet, dass Grande direkt nach dem Anschlag alle Auftritte abgesagt habe. Am Dienstag war die Sängerin zurück in ihre Heimat USA geflogen. Zuvor hatte sie sich über Twitter schockiert und fassungslos gezeigt: Sie sei am Boden zerstört.

Ariana Grande @ArianaGrande broken. from the bottom of my heart, i am so so sorry. i don't have words.

Veranstalter passen Sicherheitsmaßnahmen an

"Der entsetzliche und feige Anschlag von Manchester stellt einen Angriff auf unser aller Freiheit, Kultur und Lebensform dar", erklärte Marek Lieberberg, Geschäftsführer von "Live Nation". Angesichts der latenten Bedrohung werde man zum Schutz von Veranstaltungen die bereits bestehenden Sicherheitsmaßnamen anpassen.

Unabhängig von dem Attentat in Manchester ist auf der Homepage von "Live Nation" bereits seit Montag zu lesen, dass die Besucher bei allen Depeche-Mode-Konzerten mit verstärkten Sicherheitsmaßnahmen rechnen müssen.

Beim Konzert am 20. Juni in der Commerzbank Arena in Frankfurt werden Metalldetektoren eingesetzt. Zur Prävention gehöre auch ein Verbot größerer Taschen, Rucksäcke sowie Helme. Damenhandtaschen seien nur bis zu einer Größe von DIN A4 zugelassen.