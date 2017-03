Der Hessische Rundfunk wird für sein Banker-Drama "Dead Man Working" mit dem renommierten Grimme-Preis geehrt. Die Jury würdigt einen "Ausnahmefilm".

Einblick in die Frankfurter Bankenszene: Das Drama "Dead Man Working" von Regisseur Marc Bauder wird mit dem diesjährigen Grimme-Preis geehrt. Verliehen wird die renommierte Auszeichnung in der Kategorie "Fiktion" am 31. März im Theater der Stadt Marl (Nordrhein-Westfalen). Es handelt sich um eine Koproduktion des hr und ARD Degeto.

Der Film sei "in vielerlei Hinsicht atemberaubend", urteilte die Jury. "Dead Man Working ist ein Ausnahmefilm: Er ist politisch in seiner Aussage, psychologisch fein beobachtet, rasant im Rhythmus und visuell radikal."

"Dead Man Working" beleuchtet die deutsche Finanzindustrie und zeichnet ein ungeschöntes Bild von "Finanzjongleuren, die sich aufschwingen, die Welt zu beherrschen", wie die Jury befand. Konkret geht es um den Selbstmord des erfolgreichen Investmentbankers Jochen Walther (Wolfram Koch) auf dem Höhepunkt seiner Karriere .

ARD-Themenwoche wird gekrönt

"Der Grimme-Preis ist so eine großartige Anerkennung der Arbeit unserer Spielfilmredaktion", sagte hr-Fernsehdirektorin Gabriele Holzner. Die Ehrung in der wichtigen Kategorie "Fiktion" zeige "einmal mehr, dass wir mit unseren eigenproduzierten Fernsehspielen immer wieder ganz besondere Qualität hervorbringen".

Der Film war im Rahmen der letztjährigen, vom hr mitverantworteten ARD-Themenwoche "Zukunft der Arbeit" im Ersten zu sehen. Das hr-fernsehen zeigt "Dead Man Working" aus gegebenem Anlass noch einmal am Samstag, 1. April, um 21.40 Uhr.