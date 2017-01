Gezeichnete Leichenberge, KZ-Gräuel in Farbe: Kann man Comics nutzen, um das Thema Massenmord an den Juden jungen Menschen zu vermitteln? Die Bildungsstätte Anne Frank gibt die Antwort mit einer Ausstellung.

"Das Besondere ist sicherlich, dass nicht die sonst so dominante Täterperspektive im Mittelpunkt steht, sondern die Perspektiven der Opfer und ihrer Nachkommen", so Eva Berendsen von der Bildungsstätte Anne Frank zur Ausstellung "Holocaust im Comic". Gezeigt werden Arbeiten von Künstlern wie Art Spiegelman, Rutu Modan, Pascal Croci, die sich alle speziell diesem Thema widmen.

Weitere Informationen "Holocaust im Comic"

Ausstellung mit Begleitprogramm

29.1. bis 19.3.2017

Bildungsstätte Anne Frank

Frankfurt, Hansaallee 150 Ende der weiteren Informationen

Dabei sind die Ansätze durchaus unterschiedlich. Reinhard Kleist zeigt am Schicksal eines Boxers exemplarisch, welche Überlebensstrategien manche Häftlinge im KZ entwickelten. Moritz Stetter zeichnet das Leben des 1944 im KZ hingerichteten evangelischen Theologen Dietrich Bonhoeffer nach. Und Walter Moers zeigt den "Führer" privat: Bei ihm sitzt Hitler gerne mal nackt in der Badewanne.

Auseinandersetzung mit den Nazi-Verbrechen

Jakob Hoffmann, Kurator der Ausstellung "Holocaust im Comic" in Frankfurt Bild © Bildungsstätte Anne Frank

Die Besucher sollen sich im Wortsinne "ein Bild machen" von diesem verheerenden Teil der deutschen Geschichte, sagt Berendsen. "Wie wird Gewalt dargestellt? Was stößt mich ab, worüber kann ich sogar lachen? Welche Zugänge in der Darstellung von Nationalsozialismus und Holocaust sprechen mich an?".

"Wir haben uns auf diejenigen Comics konzentriert, anhand derer sich bestimmte Fragen diskutieren lassen", erläutert Kurator Jakob Hoffmann: Welche Rolle spielt der geschichtliche Hintergrund, ist der Holocaust bloss Kulisse für die Story? Oder ist der Holocaust das Thema? "Diese Fragen geben wir den Besuchern auch in Form eines kleinen Heftchens an die Hand."

Diskussionen als Begleitprogramm

Ein umfangreiches Begleitprogramm ergänzt die Präsentation. Hier wird etwa untersucht, wie Comics im Schulunterricht eingesetzt werden können oder wie sie mit aktuellen Themen wie dem Krieg in Syrien umgehen. So wird FAZ-Redakteur Patrick Bahners mit der amerikanischen Comic-Autorin Sarah Glidden diskutieren. Leo Fischer vom Frankfurter Satiremagazin Titanic wird mit der Schauspielerin Adriana Altaras darüber sprechen, ob man über Hitler lachen kann - und darf.

Weitere Informationen Originale und Skizzen Die Ausstellung gibt auch Einblicke in die Entstehung von Comics. Gezeigt werden einige Originale, Vorzeichnungen und Skizzen von Reinhard Kleist und Moritz Stetter. Ende der weiteren Informationen

Die Ausstellung ist eine aus Platzgründen abgespeckte Variante einer Wanderausstellung, die nun erstmals in Hessen zu sehen ist. Bei ihren bisherigen Stationen in München, Bochum oder Köln ist sie auf breite Resonanz gestoßen "Die Auseinandersetzung mit dem Holocaust droht zur Routine zu werden. Dass wir uns das nicht leisten können, zeigen die aktuellen Ereignisse, der erstarkte Rassismus, die Höcke-Rede in Dresden etwas überdeutlich", so Kurator Hoffmann.

Eva Berendsen ergänzt: "Wir hoffen, dass neben vielen Schülern auch Besucher kommen, die ihr Wissen über Nationalsozialismus und Holocaust um einen weiteren, spannenden und fruchtbaren Zugang vertiefen möchten", so Eva Berendsen. Und die dann vielleicht feststellen: Holocaust im Comic – ja, das geht.