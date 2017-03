Was kommt Ihnen in den Sinn, wenn Sie an die Farbe Rot denken? Liebe, Leidenschaft oder auch Tod? Wie unterschiedlich diese Farbe im Film wirken kann, zeigt jetzt eine Ausstellung im Deutschen Filmmuseum Frankfurt. Zu sehen sind berühmte Filmszenen, zum Beispiel aus "Pretty Woman".

Zwei rote Kleider, die Filmgeschichte schrieben: Da ist Vivian (Julia Roberts) in der Hollywood-Romanze "Pretty Woman" (1990). Bevor Edward (Richard Gere) sie in die Oper ausführt, schenkt er ihr ein eng anliegendes, schulterfreies rotes Kleid. Die Prostituierte verwandelt sich mit einem Schlag in die stilvollste und schönste Frau des Abends, steigt in die gehobene Gesellschaft auf.

Externer Inhalt Ende des externen Inhalts

Weitere Informationen "Rot. Eine Filminstallation im Raum" bis 13. August 2017



Deutsches Filmmuseum

Schaumainkai 41

60596 Frankfurt



Eintritt: 7 Euro (ermäßigt 5 Euro)

Empfohlen für Besucher ab 12 Jahren



mehr Ende der weiteren Informationen

Und dann ist da Scarlett O’Hara (Vivein Leigh) im Filmepos "Vom Winde verweht" (1939): Rhett Butler (Clark Gable) hat sie in einem blutroten, extravaganten Samtkleid auf den Geburtstag ihrer (heimlichen) Liebe Ashley geschleift. Total overdressed steht sie dort, wird mit den Blicken der anderen Gäste fast erdolcht. Rhett lässt sie alleine, um sie zu demütigen. Die Frau aus gehobener Gesellschaft wird zur Hure, weil sie kontinuierlich um den verheirateten Ashley (Leslie Howard) buhlt.

Eine Farbe, gegensätzliche Wirkung

Beide Filmszenen sind derzeit in der Ausstellung "Rot" im Deutschen Filmmuseum zu sehen. Mit insgesamt 229 Filmausschnitten will das Haus verdeutlichen, wie unterschiedlich die Wirkung dieser Farbe sein kann - je nachdem, wie Kostüme, Make-Up oder das Set eingesetzt werden.

Blick in die Ausstellung. Rote Stoffbahnen lenken den Betrachter durch die Schau, kleine Projektionen informieren den Besucher über die gezeigten Filmausschnitte. Bild © Sonja Fouraté (hessenschau.de)

Die Idee dazu kam den Mitarbeitern des Hauses, als sie für die Neueröffnung des Museums 2011 mit den Skizzen für ebenjene Kleider von Vivien Leigh und Julia Roberts arbeiteten: "Dass zwei fast gleiche Dinge eine so konträre Wirkung erzielen, das fanden wir total spannend", erzählt Kuratorin Stefanie Plappert.

"In unserer Ausstellung können Sie sehen, dass es vor allem bei den Kostümen darauf ankommt, wie sie verwendet werden." Die Wirkung roter Objekte sei eher festgelegt, sagt Plappert: "Nehmen Sie die rote Rose oder die rote Fahne."

Auch blutige Filmszenen

"Rot kann beängstigend, abstoßend, verführerisch wirken", ergänzt Museumsdirektorin Claudia Dillmann, und so soll die Schau auch ein "Erlebnis für die Sinne" sein. Der Besucher wird durch ein rotes Universum geführt, rote Stoffbahnen trennen die verschiedenen Themenbereiche im Schauraum. Für Kinder ist die Ausstellung allerdings nur bedingt geeignet, sagt Stefanie Plappert: "Es werden auch Szenen gezeigt, die nicht für Zehn- oder Zwölfjährige gedacht sind."

Naturgemäß blutig: Szene aus "Bram Stoker's Dracula", unter anderem mit Keanu Reeves. Bild © picture-alliance/dpa (Archiv)

Denn auch Blut ist natürlich rot und hat immer eine besondere Wirkung - wie in "Bram Stoker's Dracula" (1992). Diesen Film habe sie für sich quasi neu entdeckt, erzählt Stefanie Plappert: "Vor der Ausstellung dachte ich immer: Naja, netter Vampirfilm mit viel Blut. Nachdem ich ihn nochmal gesehen hatte wusste ich: Das Blut verdeutlicht die Beziehungen der Personen untereinander."

Noch eine Rolle also, die die Farbe Rot spielen kann. Wer die Ausstellung besucht hat, dürfte den nächsten Kinofilm mit anderen Augen sehen.