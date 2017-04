Fotos zeigen immer die Wirklichkeit? - Von wegen! Dass Fotografie echte Kunst sein kann, die auf dem Markt Spitzenpreise erzielt, beweist eine Ausstellung im Städel Museum in Frankfurt.

Mal eben einen Filter über den Instagram-Schnappschuss legen und das Foto künstlerisch anhauchen? Was heute normal erscheint, war bis in die 1970er-Jahre nicht nur technisch undenkbar, auch inhaltlich: Fotos galten als ein Abbild der Wirklichkeit - eine eigene Kunstform waren sie nicht. Dann kamen Bernd und Hilla Becher.

Das Ehepaar lehrte ab 1976 für 20 Jahre an der Düsseldorfer Kunstakademie und machte Fotografie zu einer eigenen Kunstform. Wie sie das machten, dokumentiert das Städel Museum in Frankfurt mit einer groß angelegten Ausstellung. Zu sehen sind unter dem Titel "Fotografien werden Bilder" mehr als 200 Arbeiten der ersten Schüler von Bernd und Hilla Becher. Einige der Bilder waren nach Angaben von Co-Kuratorin Jana Baumann seit Jahrzehnten nicht mehr öffentlich zu sehen.

"Malerei mit fotografischen Mitteln"

"Was wir hier sehen, ist die Weiterführung der Malerei mit fotografischen Mitteln", sagte Sammlungsleiter und Kurator Martin Engler am Mittwoch in Frankfurt. Die Ausstellung stellt Arbeiten von Volker Döhne, Andreas Gursky, Candida Höfer, Axel Hütte, Tata Ronkholz, Thomas Ruff, Jörg Sasse, Thomas Struth und Petra Wunderlich gegenüber. Zu sehen sind auch die berühmten Fotoserien der Bechers, die Industriebauten aus verschiedenen Perspektiven zeigen.

Mit den gezeigten Künstlern waren die Zeiten vorbei, in denen Fotos ein Abbild der Wirklichkeit galten. Mit der Gründung des Lehrstuhls für künstlerische Fotografie 1976 an der Düsseldorfer Akademie habe eine Neuausrichtung begonnen, berichteten die Ausstellungsmacher: Fotografie habe sich immer mehr zu einer eigenständigen Kunstform entwickelt. "Es entstand ein neuer Bildbegriff, in dem sich die Grenzen zwischen Skulptur, Malerei und Fotografie auflösten", erklärte Engler.

Am Computer zusammengesetzt

Während etwa Döhne (geboren 1953) und Ruff (geb. 1958) die Methoden ihrer Lehrer weiterentwickelten, gingen andere Schüler der Bechers völlig neue Wege: Gursky (geb. 1955) setzte Bilder am Computer zusammen, Sasse (geb. 1962) entwickelte unscharfe, poetische Farbkompositionen, Hütte (geb. 1951) nahm Bezug auf historische Landschaftsmalerei.

Weitere Informationen Hintergrund Rund 20 Prozent der ausgestellten Bilder stammen aus der Sammlung des Städel, der Rest sind Leihgaben. Die Werkschau ist vom 27. April bis 13. August zu sehen. Ende der weiteren Informationen

Gurskys großformatige Arbeiten beweisen übrigens auch, das Fotografie auf dem Kunstmarkt Spitzenpreise erreichen kann. Seine Fotografie Rhein II (1999) erzielte am 8. November 2011 bei Christie’s New York mit 4,3 Millionen Dollar einen Rekordwert, womit sie zeitweise zur teuersten Fotografie der Geschichte wurde.