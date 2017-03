Hoch über Kassel steht er - der Herkules. Er ist Wahrzeichen, Besuchermagnet und Geburtstagskind. Eine Ausstellung im Schloss Wilhelmshöhe feiert die Statue. Komiker Otto Waalkes hat ihr ein besonderes Geschenk gemacht.

Ein Herkules, der ein Tablett trägt, auf dem ein Ottifant steht ... Das ist doch respektlos! Vielleicht, aber diese Zeichnung ist eines der Exponate in der Herkules-Ausstellung in Kassel, die zu Ehren des Stadtwahrzeichens im Schloss Wilhelmshöhe gezeigt werden. Denn der Herkules feiert seinen 300. Geburtstag. Künstler und Komiker Otto Waalkes hat die Zeichnung angefertigt, als er in Kassel zu Besuch beim "Geburtstagskind" war.

Herkules-Zeichnung von Otto Waalkes Bild © Jens Wellhöner (hr)

Nicht nur Otto Waalkes' Zeichnung ist in der Ausstellung im Schloss Wilhelmshöhe zu bestaunen: Zu sehen gibt es unter anderem 2.000 Jahre alte griechische Malereien und Werke moderner Künstler, die den antiken Superhelden zeigen.

Über acht Meter hohe Kopie in Kupfer

In der Realität thront die Statue auf einem riesigen, achteckigen Palast, auf einer Bergspitze mit Panoramablick, wahrhaft kolossal. Landgraf Carl von Hessen-Kassel (1654 bis 1730) ließ ihn im November 1717 aufstellen. Die Idee zu dem Koloss hatte er von seiner Italienreise mitgebracht. Wie für viele Adelige damals üblich, hatte er sich in Rom umgesehen.

Gleich nach seiner Ankunft besuchte er den Palazzo Farnese. Dort bewunderte er eine der berühmtesten Stauen der Welt: Den sogenannten "Herkules Farnese". Der Landgraf war so beeindruckt, dass er den Herkules in Kassel haben wollte, als über acht Meter hohe Kopie in Kupfer. Und so ließ er die Statue bauen und 1717 auf einem Berg im Habichtswald aufstellen, den er nach sich selbst "Karlsberg" benannte.

Wie der Herkules von innen aussieht

Heute denken wohl die wenigsten Kassel-Besucher noch an den Landgrafen. Sie recken die Hälse, um die Riesen-Statue zu sehen, die in 70 Metern Höhe auf Karls Giganten-Palast steht. Über enge Treppen kann man im Palast bis unter die Basis der Figur hinaufsteigen. Aber dann ist Schluss, in die Statue hinein kommt man als normaler Besucher nicht.

Wasserspiele im Bergpark Wilhelmshöhe Bild © hr

Wie sie von innen aussieht, können die Besucher der Herkules-Ausstellung an einem Modell sehen: Der Herkules ist hohl, große Metallstangen durchziehen ihn und halten ihn zusammen. So trotzt der Kraftprotz seit 300 Jahren allen Stürmen und ist Hauptattraktion des UNESCO-Welterbes Bergpark Wilhelmshöhe, neben den berühmten Wasserspielen. Ehrfurchtgebietend, aber eben auch Gegenstand des Spotts. Wie bei Ottos Waalkes Zeichnung, auf der der Herkules zum Kellner wird.