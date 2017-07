zum Artikel Satire aus der Türkei in Kassel : Karikaturen in Zeiten Erdogans

Kassel: Karikaturisten leben gefährlich in der Türkei. Die Caricatura in Kassel setzt ein Zeichen der Solidarität: Sie zeigt Satire-Zeichnungen, die der Unterdrückung in dem Land trotzen. [mehr]